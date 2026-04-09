【日本初*】5つの有効成分による「鎮静・修復・保湿」で、くり返す乾燥やトラブルを治療　乾燥肌治療フェイスクリーム「REPROID（リプロイド）」5月より新発売

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) は、新スキンケアブランド「REPROID（リプロイド）」 をローンチし、乾燥トラブル肌治療クリーム「メディカルフェイスクリーム」（販売名：メディICHクリーム 第2類医薬品）を2026年5月より発売します。

商品名：リプロイド メディカルフェイスクリーム（販売名：メディICHクリーム 第2類医薬品）

価格：4,950円(税込)

発売日／流通：2026年5月18日より順次

【EC】公式オンラインストア、ECモール（楽天市場、Amazon）

【店頭】（発売中）一部調剤薬局

*当社調べ（2026年3月時点）/国内で発売されている同一有効成分組み合わせのOTC医薬品として

開発背景

美容医療の普及と「守り」のスキンケアへのニーズ

ピーリング、レーザーなどの美容施術が浸透しつつある現在、ダウンタイム*中の肌荒れ・かゆみ・極度の乾燥といった肌トラブルを適切にケアできる製品への需要が高まっています。

新スキンケアブランド「REPROID （リプロイド）」は、いつものスキンケアでは対応しきれない極度の乾燥や肌のトラブルを、「鎮静・修復・保湿」の3つのアプローチで治療することをめざし、1960年創業の老舗メーカーとの共同開発により開発しました。

* 肌の印象に自信がないとき

商品特長

【1】日本初*¹！５つの有効成分を組み合わせた*²「乾燥肌治療フェイスクリーム 」

皮膚科で処方される医薬品と同水準の「ヘパリン類似物質0.3%」に加え、かゆみを止める「ジフェンヒドラミン」、炎症を鎮める「グリチルリチン酸二カリウム」、血行を促進し組織修復を助ける「パンテノール」「トコフェロール酢酸エステル」を配合。この組み合わせは、これまでの医薬品スキンケア市場にない独自の処方です。

*1当社調べ（2026年3月時点）/国内で発売されている同一有効成分組み合わせのOTC医薬品として

*2ヘパリン類似物質、ジフェンヒドラミン、グリチルリチン酸二カリウム、トコフェロール酢酸エステル、パンテノール

【2】高い保湿力と心地良いテクスチャー

高い保湿力とベタつかない使用感を両立した、なめらかなクリームタイプ。

メイク前や朝晩のスキンケアに取り入れやすく、顔全体にも使用可能です。

【3】メディカルアロマインストラクター監修「ヒーリングラベンダー」の香り

医薬品特有の香りを抑え、メディカルアロマインストラクター監修のもと、ラベンダーを中心としたオリジナル調香を採用しています。

使用方法

1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

商品概要

商品名：リプロイド メディカルフェイスクリーム（販売名：メディICHクリーム 第2類医薬品）

容量：50g

価格：4,950円(税込）

効能・効果：かゆみを伴う乾燥性皮ふ（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮ふ）

REPROID（リプロイド）

乾燥から肌を守り、美しさを生み育てる。

REPROID（リプロイド）は様々な肌悩みの原因となる“乾燥”に

長年研究されてきた技術を応用。

乾燥からくる肌悩みに寄り添い、

追求しました。

肌に美しさを健やかさを。

美しさは、健やかな肌から生まれる。

Webサイト： https://reproid.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/reproid_official