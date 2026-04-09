TVアニメ大好評御礼！『透明男と人間女』最新９.巻発売で、超レアな“透明”グッズプレゼント＆pixivコミックで大ボリューム無料公開!!

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株式会社双葉社


シリーズ続々重版！　TVアニメが国内外で大好評のうちに幕を閉じた『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』のコミックス最新９.巻が4月9日ごろ発売となります！　同棲を始めて半年たったふたりが、次に考えるのは…結婚指輪!? アニメのその先の物語をぜひコミックスで見届けてください！　春らしいチューリップに囲まれ、指輪を見つめるふたりのカバーが目印です。


さらに新刊発売記念として、超レアなオリジナル“透明”グッズが90名様に当たるXキャンペーンを開催！　また、pixivコミックでの同著者作品『狐面夫婦』を含む大量無料公開＆ボリューム満点の電子キャンペーンなど盛りだくさんとなりますので、ぜひご注目ください！


▼超レアなオリジナル“透明”グッズが90名様に当たるXキャンペーン



最新９.巻発売を記念し双葉社岩飛猫X公式アカウント(@iwatobinekoFTB)にて、「透乃眼さんの顔写真入りクリア名刺」が当たるキャンペーンを開催。TVアニメ完結の感謝も込め、抽選で90名様にプレゼントいたします。


見えないけど、そこにいる。透明男・透乃眼さんの透明すぎる名刺は、ここでしか手に入りません！　公式アカウントをフォローのうえ、キャンペーンポストをＲＰ(リポスト)で、奮ってご応募ください。



[キャンペーン期間]


4月9日(木)ひる12時～4月22日(水)ひる12時


https://x.com/iwatobinekoFTB


▼pixivコミックで『透明男と人間女』4巻分＆『狐面夫婦』1巻分を無料公開！

pixivコミックでは『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』９.巻発売を記念し、4月8日(水)より2週間限定で、4巻分を無料公開！ 『狐面夫婦』は1巻分を無料公開いたします。


さらに『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』の7日間連続更新も実施！　


アニメ化されたエピソードも、最新エピソードも、まとめてたっぷりお楽しみください!!　



[無料公開期間]


4月8日(水)ひる12時00分～4月22日(水)ひる11時59分


『透明男と人間女』https://comic.pixiv.net/works/7716


『狐面夫婦』https://comic.pixiv.net/works/9724


▼描き下ろし大ボリューム17Ｐ＆「TVアニメ収録レポ」も！

・涙の後、ふたりの食卓はすこし恥ずかしくて、あたたかい「泣いた後は」 　


・カルマの底抜けな笑顔の理由とは？ 語られなかった過去がいま明かされる「カルマは笑う」　


・あこうの横でうたた寝する写螺子が、寝ぼけながらにギュっとしたものは…「抱き枕」　


・オシャレに無頓着な鬼木羅を、斑糸が自分好みにコーディネート！「鬼木羅を変身させたい」　


・透乃眼家でも大活躍のお掃除ロボット。その裏にはモワワ星人の壮大な思惑が!?「侵略計画」　


以上の特別ショート５篇を収録！　それぞれの関係性に新たな一面が見られる珠玉のエピソードです。



さらに、岩飛猫先生がアニメ収録現場に訪問した際の「TVアニメ収録レポ」も特別掲載！　アニメ制作の裏話や監督・キャスト陣との会話など、アニメを見た方も、これから見る方も大注目の内容です。ぜひ、お見逃しなく。


▼コミックスのつづきが読める「分冊版：45」好評配信中

好評配信中の「分冊版：45」では、実質１０.巻の冒頭エピソードを収録。つまり、９.巻の続きがそのまま読めちゃいます！　


ついに婚姻届けを提出し、花屋に寄った帰り道。ふたりの結婚を知ったゆう君が追いかけてきて…？　変わるもの、変わらないもの、ふたりで抱きしめ進んでく注目のエピソードです！


今後も分冊版のつづきは随時配信予定で、１０.巻コミックス発売を待たずして最新話が読める形です。




▼大量無料！双葉社岩飛猫作品がまとめてお得な電子キャンペーン

複数ストア横断で、『狐面夫婦』『人間のいない国』『満たしてケルベロス』を含む双葉社岩飛猫作品がまとめて超お得な電子キャンペーンを実施！ 　



[実施期間]


4月9日(木)～4月22日(水)


[実施内容]


『透明男と人間女』１.２.巻　無料ストリーミング


『透明男と人間女』１.巻　100円(税込)


『透明男と人間女』２.３.巻　50％OFF


『狐面夫婦』１.巻　無料ストリーミング　


『狐面夫婦』１.巻　30％OFF


『人間のいない国』１.２.巻　無料ストリーミング


『人間のいない国』１.２.巻　50%OFF


『人間のいない国』分冊版1～12　無料ストリーミング


『満たしてケルベロス』　50％OFF


『満たしてケルベロス』　試し読み増量100ページ


『満たしてケルベロス』分冊版1～3　無料ストリーミング


▼書店購入特典

●アニメイト様【描き下ろしメッセージシート】


●ピクシブ様（プラミル）【描き下ろしイラスト】


●紙電子共通・一般協力店様【描き下ろしイラスト】




▼書誌情報

書名：透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～９.


著者：岩飛猫（いわとびねこ）


体裁：A5判


定価：本体900円＋税


発売日：2026年4月9日ごろ発売


発行元：株式会社双葉社


権利表記：(C)岩飛猫／双葉社


詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845754411300000000


＜９.巻あらすじ＞


TVアニメ大好評御礼！【紳士な人外×目の見えない女性】ほっこり×じれキュン＝尊くて息ができない透明度100％ラブコメディ♪　


スマートで優しい探偵「透明男」透乃眼さんと、おっとりタイプで目の見えない「人間女性」夜香さんが同棲を始めて半年たった頃。婚姻届を出す前に結婚指輪を作ることになり、カルマとライトに付き添ってもらい向かった先は、ドワーフ職人のお店で…？ さらには盗難事件が!?　


何があっても信頼があるからぶつかり合える、赤面オフィスラブ第９弾！描き下ろしもたっぷり収録!!












(C)岩飛猫／双葉社