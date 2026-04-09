TVアニメ大好評御礼！『透明男と人間女』最新９.巻発売で、超レアな“透明”グッズプレゼント＆pixivコミックで大ボリューム無料公開!!

株式会社双葉社

シリーズ続々重版！ TVアニメが国内外で大好評のうちに幕を閉じた『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』のコミックス最新９.巻が4月9日ごろ発売となります！ 同棲を始めて半年たったふたりが、次に考えるのは…結婚指輪!? アニメのその先の物語をぜひコミックスで見届けてください！ 春らしいチューリップに囲まれ、指輪を見つめるふたりのカバーが目印です。

さらに新刊発売記念として、超レアなオリジナル“透明”グッズが90名様に当たるXキャンペーンを開催！ また、pixivコミックでの同著者作品『狐面夫婦』を含む大量無料公開＆ボリューム満点の電子キャンペーンなど盛りだくさんとなりますので、ぜひご注目ください！

▼超レアなオリジナル“透明”グッズが90名様に当たるXキャンペーン

最新９.巻発売を記念し双葉社岩飛猫X公式アカウント(@iwatobinekoFTB)にて、「透乃眼さんの顔写真入りクリア名刺」が当たるキャンペーンを開催。TVアニメ完結の感謝も込め、抽選で90名様にプレゼントいたします。

見えないけど、そこにいる。透明男・透乃眼さんの透明すぎる名刺は、ここでしか手に入りません！ 公式アカウントをフォローのうえ、キャンペーンポストをＲＰ(リポスト)で、奮ってご応募ください。

[キャンペーン期間]

4月9日(木)ひる12時～4月22日(水)ひる12時

https://x.com/iwatobinekoFTB

▼pixivコミックで『透明男と人間女』4巻分＆『狐面夫婦』1巻分を無料公開！

pixivコミックでは『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』９.巻発売を記念し、4月8日(水)より2週間限定で、4巻分を無料公開！ 『狐面夫婦』は1巻分を無料公開いたします。

さらに『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』の7日間連続更新も実施！

アニメ化されたエピソードも、最新エピソードも、まとめてたっぷりお楽しみください!!

[無料公開期間]

4月8日(水)ひる12時00分～4月22日(水)ひる11時59分

『透明男と人間女』https://comic.pixiv.net/works/7716

『狐面夫婦』https://comic.pixiv.net/works/9724

▼描き下ろし大ボリューム17Ｐ＆「TVアニメ収録レポ」も！

・涙の後、ふたりの食卓はすこし恥ずかしくて、あたたかい「泣いた後は」

・カルマの底抜けな笑顔の理由とは？ 語られなかった過去がいま明かされる「カルマは笑う」

・あこうの横でうたた寝する写螺子が、寝ぼけながらにギュっとしたものは…「抱き枕」

・オシャレに無頓着な鬼木羅を、斑糸が自分好みにコーディネート！「鬼木羅を変身させたい」

・透乃眼家でも大活躍のお掃除ロボット。その裏にはモワワ星人の壮大な思惑が!?「侵略計画」

以上の特別ショート５篇を収録！ それぞれの関係性に新たな一面が見られる珠玉のエピソードです。

さらに、岩飛猫先生がアニメ収録現場に訪問した際の「TVアニメ収録レポ」も特別掲載！ アニメ制作の裏話や監督・キャスト陣との会話など、アニメを見た方も、これから見る方も大注目の内容です。ぜひ、お見逃しなく。

▼コミックスのつづきが読める「分冊版：45」好評配信中

好評配信中の「分冊版：45」では、実質１０.巻の冒頭エピソードを収録。つまり、９.巻の続きがそのまま読めちゃいます！

ついに婚姻届けを提出し、花屋に寄った帰り道。ふたりの結婚を知ったゆう君が追いかけてきて…？ 変わるもの、変わらないもの、ふたりで抱きしめ進んでく注目のエピソードです！

今後も分冊版のつづきは随時配信予定で、１０.巻コミックス発売を待たずして最新話が読める形です。

▼大量無料！双葉社岩飛猫作品がまとめてお得な電子キャンペーン

複数ストア横断で、『狐面夫婦』『人間のいない国』『満たしてケルベロス』を含む双葉社岩飛猫作品がまとめて超お得な電子キャンペーンを実施！

[実施期間]

4月9日(木)～4月22日(水)

[実施内容]

『透明男と人間女』１.２.巻 無料ストリーミング

『透明男と人間女』１.巻 100円(税込)

『透明男と人間女』２.３.巻 50％OFF

『狐面夫婦』１.巻 無料ストリーミング

『狐面夫婦』１.巻 30％OFF

『人間のいない国』１.２.巻 無料ストリーミング

『人間のいない国』１.２.巻 50%OFF

『人間のいない国』分冊版1～12 無料ストリーミング

『満たしてケルベロス』 50％OFF

『満たしてケルベロス』 試し読み増量100ページ

『満たしてケルベロス』分冊版1～3 無料ストリーミング

▼書店購入特典

●アニメイト様【描き下ろしメッセージシート】

●ピクシブ様（プラミル）【描き下ろしイラスト】

●紙電子共通・一般協力店様【描き下ろしイラスト】

▼書誌情報

書名：透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～９.

著者：岩飛猫（いわとびねこ）

体裁：A5判

定価：本体900円＋税

発売日：2026年4月9日ごろ発売

発行元：株式会社双葉社

権利表記：(C)岩飛猫／双葉社

詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845754411300000000

＜９.巻あらすじ＞

TVアニメ大好評御礼！【紳士な人外×目の見えない女性】ほっこり×じれキュン＝尊くて息ができない透明度100％ラブコメディ♪

スマートで優しい探偵「透明男」透乃眼さんと、おっとりタイプで目の見えない「人間女性」夜香さんが同棲を始めて半年たった頃。婚姻届を出す前に結婚指輪を作ることになり、カルマとライトに付き添ってもらい向かった先は、ドワーフ職人のお店で…？ さらには盗難事件が!?

何があっても信頼があるからぶつかり合える、赤面オフィスラブ第９弾！描き下ろしもたっぷり収録!!

(C)岩飛猫／双葉社