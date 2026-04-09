Acer、AMD Ryzen AI搭載の「Nitro V 16S AI」2機種と、Ryzen 7搭載の15.6インチモデルを発表

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、カジュアルゲーマーからコアゲーマーまで幅広いユーザーに向けたゲーミングブランド「Nitro（ニトロ）」より、AI処理に対応した16インチゲーミングノートPC「Nitro V 16S AI」2機種（ANV16S-41-N76Y56／ANV16S-41-N76Y55）と、15.6インチモデル（ANV15-42-F76Y45）を、本日2026年４月9日よりAmazonおよびAcer公式オンラインストアにて順次発売いたします。



本製品の投入により、用途やパフォーマンスに応じて選べるラインアップを拡充し、より多様なニーズに応えます。

■ 主な特長

- AI処理に対応したAMD Ryzen AI搭載（Nitro V 16S AI）- NVIDIA GeForce RTX 50シリーズおよび40シリーズGPU搭載- WQXGA（2560×1600）・180Hzの高精細・高速ディスプレイ（16インチモデル）- フルHD・165Hzディスプレイ搭載（15.6インチモデル）- sRGB 100%対応ディスプレイによる豊かな色再現（16インチモデル）- USB4やWi-Fi 6Eなど最新インターフェースに対応- 用途やパフォーマンスに応じて選べる3モデル展開- 日本語キーボード搭載

「Nitro V」シリーズは、ゲームプレイはもちろん、動画編集や配信などのクリエイティブ用途にも対応するパフォーマンスと、日常用途にも適したバランスを兼ね備えたゲーミングノートPCです。

AI処理に対応したAMD Ryzenプロセッサー（※一部モデル）と、NVIDIA GeForce RTX GPUの組み合わせにより、快適な動作環境を提供します。

16インチの高解像度・高リフレッシュレートディスプレイモデルから、15.6インチの扱いやすいモデルまで、用途やパフォーマンスに応じて選べるラインアップを展開しています。

Nitro V 16S AI（ANV16S-41-N76Y56 / ANV16S-41-N76Y55）

革新のパワーと、安定したマルチタスク

AMD Ryzen 7 260プロセッサーと16GBメモリー、512GB SSDを搭載。ゲーム、配信、クリエイティブワークなど幅広い用途で安定したパフォーマンスを提供します。AMD Ryzen AI（最大16 TOPS NPU）により、背景ぼかしやノイズ除去などのAI機能にも対応し、オンラインコミュニケーションや配信環境を快適にサポートします。

高性能グラフィックス

NVIDIA GeForce RTXシリーズGPUを搭載。ANV16S-41-N76Y56はRTX 5060を、ANV16S-41-N76Y55はRTX 5050を採用し、用途に応じて選択可能です。ゲームはもちろん、映像制作やAIを活用した作業にも対応します。

高精細・高速ディスプレイ

16インチWQXGA（2560×1600）・180HzのIPSディスプレイを搭載。高解像度と高速表示により、ゲームプレイからマルチタスク、クリエイティブ用途まで快適な視認性を実現します。sRGB 100%の色再現性にも対応しています。

4つの吸排気。限界の先でも、クールに駆け抜ける

デュアルファンと4つの吸排気による冷却設計を採用し、高負荷時でも安定した動作を維持します。CPUとGPUの性能を引き出し、長時間のゲームプレイや作業時にも快適な動作環境を支えます。

MUXスイッチで、勝負の瞬間を加速

MUXスイッチを搭載し、CPU内蔵グラフィックスと独立グラフィックスの接続を切り替えることが可能です。独立グラフィックスへ直接接続することで描画性能を引き出し、フレームレートや応答性の向上に寄与します。

洗練と輝きで、戦場を制す

約19.95mmのスリムなボディに、メタル素材を採用したデザインを採用。4ゾーンRGBライティング対応の日本語キーボードを備え、スタイルと操作性を両立しています。

戦況を左右する音響と、ノイズリダクション

DTS:X Ultraによる立体音響に対応し、ゲーム内の音の広がりや定位感をサポートします。Acer PurifiedVoiceによるAIノイズリダクション機能も搭載し、ボイスチャットやオンライン通話を快適に行えます。

ひとつの場所で、AIも冷却もコントロール

NitroSenseにより、システム温度や動作モード、電力設定などをリアルタイムで管理可能です。使用シーンに応じて動作を調整でき、AI関連機能へのアクセスもスムーズに行えます。

つながるすべてを、高速に

Wi-Fi 6E、有線LAN、USB4などに対応し、高速かつ安定した接続環境を提供します。外部ディスプレイや周辺機器との接続にも柔軟に対応します。

ANV15-42-F76Y45

革新のパワーが、勝利を引き寄せる

AMD Ryzen 7 7445HSプロセッサーと16GBメモリー、512GB SSDを搭載。高クロック動作と優れたマルチコア性能により、ゲームプレイはもちろん、配信や録画、チャットなどの同時作業も快適に行えます。電力効率にも優れ、長時間の使用でも安定したパフォーマンスを維持します。

確かなスピードで、創造をもっと自由に

NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUは、Ada Lovelaceアーキテクチャを採用。レイトレーシングとAI処理に対応し、DLSS 3により高フレームレートでなめらかな描画を実現します。さらに、Game Readyドライバーによる最新ゲームへの最適化や、AV1エンコーダーによる高品質な配信・動画制作にも対応。クリエイティブ用途まで幅広くサポートします。

＊NVIDIA Game ReadyドライバーとNVIDIA Studioドライバーは同時に使用できません。用途に応じて、いずれか一方をインストールしてください。

高速モーションと快適な表示

15.6インチ・フルHD・165HzのIPSディスプレイを搭載。なめらかな映像表示により、FPSやアクションゲームでも快適なプレイ環境を実現します。非光沢パネルにより、長時間使用時の視認性にも配慮しています。

冷却性能と安定動作

デュアルファンとデュアル吸排気による冷却設計を採用。高負荷時でも効率的に熱を排出し、パフォーマンスの低下を抑えながら安定した動作を維持します。

サウンドとコミュニケーション

DTS:X Ultraによる立体音響と、Acer PurifiedVoiceによるAIノイズリダクションに対応。ゲーム内の音やボイスチャットをクリアに再現します。

システム管理とAI機能

NitroSenseにより、温度や動作モードの管理を直感的に操作可能。Acer Intelligence Spaceでは、AI機能やパフォーマンス設定を一元管理し、快適な利用環境をサポートします。

高速接続と拡張性

Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応し、安定したワイヤレス接続を実現。USB4ポートによる高速データ転送や外部ディスプレイ出力にも対応し、幅広い用途に対応します。

製品公式ページ 「Nitro V 16S AI」:

https://www.acer.com/jp-ja/laptops/nitro/nitro-v-16s-ai-amd

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20260409

Acerについて

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日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

公式サイト： https://www.acer.com/

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