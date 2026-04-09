Nintendo Switch(TM)用、PlayStation(R)4/PlayStation(R)5用ソフト 『アレサCOLLECTION 1993-1995』 ７月３０日（木）発売決定！予約受付中！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア)は、株式会社やのまん(本社: 東京都台東区、代表取締役:矢野 宙司、以下: やのまん)が保有するIP『アレサ ARETHA the SUPER FAMICOM』、『アレサII ～アリエルの不思議な旅～』、『リジョイス ～アレサ王国の彼方～』のライセンス許諾を受け、Nintendo Switch、PS4、PS5用ソフト『アレサCOLLECTION 1993-1995』として2026年7月30日（木）に発売することを決定いたしました。また、本日2026年4月9日（木）より予約受付を開始したことをお知らせいたします。

■「アレサ」シリーズについて

1990年から1995年にかけてシリーズ累計6作品にも展開された人気RPGシリーズです。当時としては珍しい「女の子主人公」で話題を呼びました。

大いなる運命を背負う少女--主人公アリエル。

アリエルが幼い頃にもらった卵から生まれた、特殊なドラゴンのファング。そしてアリエルと同じくシリーズ通して登場する魔法人形ドールなど、個性豊かなキャラクターたちが物語を彩ります。

様々なシステムを意欲的に取り入れた画期的なRPGで、キャラクター同士が攻略のヒント等を語り合う「相談システム」や、レベルを一気に最大まで引き上げる隠し要素など、シリーズを象徴するユニークなシステムを多数搭載しています。

■『アレサCOLLECTION 1993-1995』について

本作は、今年で35周年を迎える「アレサ」シリーズより外伝を含む3タイトルを1本に収録。1993年発売『アレサ ARETHA the SUPER FAMICOM』、1994年発売『アレサII ～アリエルの不思議な旅～』、1995年発売『リジョイス ～アレサ王国の彼方～』を収録し1990年代当時の設定資料や動画などを楽しめるモードも追加したレトロRPGファン＆アレサシリーズファン必携の一本です！

～収録タイトル紹介～

『アレサ ARETHA the SUPER FAMICOM』(1993 年)

アレサ王国と関わる三つの指輪の一つを持つ少女アリエルは、伝承に似た運命に導かれ冒険へ旅立つ。

だが彼女を狙う闇の襲来が指輪に起因するとはまだ知らない…。

『アレサII ～アリエルの不思議な旅～』(1994 年)

帝国との戦いから一年、平和を取り戻したアレサ王国で王位を継いだアリエルは復興に尽力する。

だが旅に出ていたドールからの救援の手紙を受け、彼女は再び新たな冒険へと旅立つ。

『リジョイス ～アレサ王国の彼方～』(1995 年)

イシュの町の悪ガキ集団リジョイスは、怪しげな老人に唆され女神像を盗み「フォースの書」を得る。

しかしその行為が原因で大事件が発生し、町と彼らは大きな危機に巻き込まれていく。

■『アレサCOLLECTION 1993-1995特装版』について

特装版同梱内容

・ゲームソフト『アレサCOLLECTION 1993-1995』

・大判アクリルスタンド

・300ピースジグソーパズル

・イラスト小冊子

・オリジナルサントラCD（未発表デモver.）

※画像はすべて制作中のイメージです。予告なく変更になる場合があります。

■「アレサCOLLECTION 1993-1995」製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21592/table/1091_1_c7cdde688173e5ffaf449db4e4934904.jpg?v=202604101251 ]

■関連サイト

「アレサCOLLECTION 1993-1995」■公式サイト（製品情報サイト）

https://aretha-sfc.com

エディア ゲーム総合公式X（旧Twitter）

https://x.com/edia_game

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