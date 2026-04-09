創刊23周年を迎えるBL雑誌「リンクス」から、電子限定の新たなBLWeb雑誌「リンクスas（アズ）」を4月9日(木)創刊！！

株式会社 幻冬舎

株式会社幻冬舎コミックス(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石原正康)は、BL雑誌「リンクス」から、姉妹誌として電子限定の新たなBLWeb雑誌「リンクスas」を創刊致しました。

雑誌と同時に各作品の単話配信も行います。

「リンクスas（アズ）vol.1」

創刊日：2026年4月9日(木) ※偶数月9日配信

特別定価：500円+税

公式HP：https://lynx.gentosha-comics.net/(https://lynx.gentosha-comics.net/)

公式X：https://x.com/lynx_official(https://x.com/lynx_official)

掲載作品

「溺愛スリーピングボイス」著：茶野まめこ「溺愛スリーピングボイス」(https://www.gentosha-comics.net/book/b675229.html)

著：茶野まめこ

【配信者×ファンの溺愛BL】「溺愛スリーピングボイス」待望の続編！

真面目で空気の読める頼られポジの進藤秀一は、実は豆腐メンタルの寂しがりやサラリーマン。彼女に振られた時の寂しさを埋めてくれた配信者Kにハマって推していたある日、彼が同じマンションに住む大学生の榛名慧と知る。実は進藤に一目惚れしていた慧は、恋に臆病になっていた進藤のトラウマを癒し、不安を二人で乗り越え無事にお付き合いを始めることになった。しかし新年度になり、忙しさMAXの進藤は慧と一緒に過ごす時間がなかなか作れなくて…？

「悪魔は微睡む」著：斑目ヒロ「悪魔は微睡む」(https://www.gentosha-comics.net/book/b675310.html)

著：斑目ヒロ

超絶美形に生まれながらも、性格はそれぞれタイプの違う悪魔っぷりで有名な成瀬三兄弟。中でも次男の翔太はモデルも裸足で逃げ出すほどの迫力美人でありながらカリスマ美容師として世界的に有名であり、男女問わずモテまくる上に貞操観念の低さも相まって、ただれた浮名をたれ流していた。しかしそんな翔太にも唯一「穢してはいけない大天使」として大事に想っている寿史という存在がいて…？

「毒を食らわば末路まで」著：壱橋ロク「毒を食らわば末路まで」(https://www.gentosha-comics.net/book/b675231.html)

著：壱橋ロク

市役所でアルバイトをしている真澄亮は、コミュ力抜群の世渡り上手。アルバイト先では自分にプラスに働く相手を見極めて、愛想よく振る舞うことに徹していた。そんな真澄が『交流価値なし』と見なしているのが、同じ部署の地味で無口な正職員の田沼。つまらない相手にコミュポイントを減らすのは無駄だと思っていたある日、田沼の背中に刺青が入っているのを目撃する。なぜ凡な公務員が刺青を入れているのか、俄然田沼に興味が湧いて…？

「ラストモンタージュ 」著：桃子すいか「ラストモンタージュ 」(https://www.gentosha-comics.net/book/b675230.html)

著：桃子すいか

バイトとギャンブルで日々を食いつなぐフリーターのつばさの家に、突然“未来人”を名乗る青年・空野イチが訪ねてきた。

「僕は君の運命を変えるために未来から来ました」――ぜ、絶対変な宗教勧誘じゃん！

しかし彼はこれから起きることも、つばさが読んでいる競馬新聞も、競馬で勝つ3連単も、――誰にも言っていないつばさの秘密も言い当ててみせた。ちょっとだけ信じてみようかなと思ったその時、つばさの身を襲うものがあって…!?

謎の未来人×訳ありフリーターの、未来やり直しBL！

「ドーナツホールの幸福論 」著：墨矢ケイ「ドーナツホールの幸福論 」(https://www.gentosha-comics.net/book/b675232.html)

著：墨矢ケイ

夢見ていた教師という仕事に疲れ、ただ平凡に穏やかな人生を生きることだけを考えて日々を過ごしていた吉岡。そんなある日、教育実習生・陣内の指導担当を任される。イケメンだけど無口でやりづらそうなやつ…と思っていたが、陣内は過去の吉岡のことを知っているようで――？

「リンクスas創刊記念フェア」

「リンクスas」創刊を記念致しまして、各電子書店でリンクスコレクション、リンクスロマンスの対象作品が50％OFFで購入できます。

実施期間は2026年4月9日(木)～2026年4月12日(日)の4日間になります。

・詳細情報

対象作品・実施電子書店や本施策の詳細な内容につきましては公式サイトや弊社X（旧Twitter）公式アカウントにて、ご確認の程よろしくお願いいたします。

・公式サイト：https://www.gentosha-comics.net/

・X（旧Twitter）：幻冬舎コミックス 電子書籍（@gc_ebookpr）：https://twitter.com/gc_ebookpr