AMERICAN HOLICスタッフ「kana」プロデュース企画・即完売した人気の3WAY巾着バッグに新色登場！

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「AMERICAN HOLIC」（アメリカンホリック）は、人気スタッフ「kana」がプロデュースした限定アイテムを2026年4月16日（木）0時にZOZOTOWNにて発売いたします。

販売ページ：https://zozo.jp/shop/americanholic/goods/101506391/

AMERICAN HOLICは、「ONにもOFFにも等身大で楽しむ、オトナの日常着」をテーマにスタイリッシュ、かつ自然体を楽しめるカジュアルスタイルを提案しています。

2025年11月に発売した、人気スタッフ「kana」の「こんなバッグが欲しい」という理想を形にしたプロデュースバッグは、発売初日に420点を受注し、即完売となるなど大変ご好評をいただきました。今回は、ZOZOTOWN限定で予約販売中の3色に加え、新たにシルバー、ダークブラウン、ライトベージュを追加し、さらに幅広いスタイリングに対応したラインアップで展開いたします。

トレンド感のある巾着ショルダーバッグは、取り外し可能なショルダー紐で斜め掛けやハンドルバッグ、外すと巾着バッグとしても活躍する3WAY仕様。カジュアルからきれいめまで幅広いコーディネートでお楽しみいただけるデザインに仕上げました。また、コンパクトなサイズ感ながらも、500mlペットボトルや日傘、メイクポーチも入る抜群の収納力。両サイドには、チャームやキーホルダーを付けてアレンジ可能なリング型の金具を取り付け、実用性とデザイン性を兼ね備えました。

多くの支持を集めた人気シリーズに新色をプラスした、第3弾ならではのアイテムにぜひご注目ください。

■「AMERICAN HOLIC×PRODUCED BY kana」販売概要

発売日：2026年4月16日（木） 0時

※Gray Beige/Blue/Blackは現在予約販売中

販売場所：ZOZOTOWN（https://zozo.jp/shop/americanholic/goods/101506391/）

販売アイテム：【ZOZO限定】3WAY巾着ショルダーバッグ

価格：\3,991

■【ZOZO限定】3WAY巾着ショルダーバッグ 商品詳細

【new colors】※2026年4月16日（木） 0時発売

SilverDark BrownLight Beige

【other colors】※予約販売中

Gray BeigeBlueBlack

■『Instagramライブ配信』概要

配信日時：2026年4月16日（木）18:00～を予定

配信先：AMERICAN HOLIC公式アカウント（＠american_holic：https://www.instagram.com/american_holic/）、kana個人アカウント（@kanana110：https://www.instagram.com/kanana110/）

※詳細は上記アカウントにてお知らせいたします。

《Profile》

kana

AMERICAN HOLICの元店舗スタッフ。店舗スタッフ時代からSNSを活用した接客を得意とし、ブランドNo.1スタッフとして活躍。現在は本部スタッフとしてブランドのSNS担当を務め、公式WEBストアのスタッフランキングで連日1位を獲得。

ZOZOTOWN商品ページでも、スタッフモデルとして活躍。

親しみやすさが魅力のおしゃれアイコンとして、多くのファンから支持を受け、日々新しいスタイルを提案しています。

Instagram：＠kanana110

https://www.instagram.com/kanana110/

WEAR：＠kanana110

https://wear.jp/kanana110/