長濱ねる、主婦と生活社 発行の新女性誌 『DIGVII（ディグ）』創刊4号表紙に！ 4月27日発売

株式会社主婦と生活社

雑誌『LEON』『JUNON』『ar』などを発行、国民的ボーイズオーディション『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』を企画・運営する出版社 株式会社主婦と生活社が、このたび新女性誌『DIGVII（ディグ）』の創刊4号を2026年4月27日(月)に発売いたします。表紙は長濱ねるさんが飾ります。

長濱ねるさんがカバーアイコンを務めるDIGVII創刊4号は4月27日発売！

新女性誌『DIGVII』は、常に新しい価値を掘り続ける女性たちへ向けたラグジュアリーエンタテインメントマガジン。創刊4号となる今号では、最旬のニューアイコンらが、自分らしいスタイルとビューティーを通じて、新しい価値をディグります。アイドル、俳優、アーティストら、ジャンルを越えた表現者たちの、いまだかつて見たことのない輝きをお届けします。創刊号表紙はアイナ・ジ・エンドさん、創刊2号表紙は剛力彩芽さん、創刊3号表紙は上白石萌歌さんが務め、各メディアでも話題となりました。

予約はコチラ

Amazon (https://amzn.asia/d/00iyPCDU)

楽天(https://books.rakuten.co.jp/rb/18551277/)

■書名

DIGVII vol.4

■定価

1,818円＋税

■発売

2026年4月27日(月)

■発行

株式会社 主婦と生活社

■掲載

長濱ねる

濱尾ノリタカ&川床明日香

2nds-セカンズ-

伊駒ゆりえ

藤本洸大

今井俊斗

YUM!-TUK!

湯本健一×渡辺和貴×新井雄也×坂垣怜次×鈴木祐大×反橋宗一郎

黒島結菜

山田杏奈

aoen

ほか

■概要

新女性誌『DIGVII』は、常に新しい価値を掘り続ける女性たちへ向けたラグジュアリーエンタテインメントマガジン。創刊4号となる今号では、最旬のニューアイコンらが、自分らしいスタイルとビューティーを通じて、新しい価値をディグります。アイドル、俳優、アーティストら、ジャンルを越えた表現者たちの、いまだかつて見たことのない輝きをお届けします。

創刊号カバーアイコンはアイナ・ジ・エンドさん創刊２号カバーアイコンは剛力彩芽さん創刊3号カバーアイコンは上白石萌歌さん