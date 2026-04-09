長濱ねる、主婦と生活社 発行の新女性誌 『DIGVII（ディグ）』創刊4号表紙に！ 4月27日発売

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株式会社主婦と生活社

雑誌『LEON』『JUNON』『ar』などを発行、国民的ボーイズオーディション『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』を企画・運営する出版社 株式会社主婦と生活社が、このたび新女性誌『DIGVII（ディグ）』の創刊4号を2026年4月27日(月)に発売いたします。表紙は長濱ねるさんが飾ります。




長濱ねるさんがカバーアイコンを務めるDIGVII創刊4号は4月27日発売！


新女性誌『DIGVII』は、常に新しい価値を掘り続ける女性たちへ向けたラグジュアリーエンタテインメントマガジン。創刊4号となる今号では、最旬のニューアイコンらが、自分らしいスタイルとビューティーを通じて、新しい価値をディグります。アイドル、俳優、アーティストら、ジャンルを越えた表現者たちの、いまだかつて見たことのない輝きをお届けします。創刊号表紙はアイナ・ジ・エンドさん、創刊2号表紙は剛力彩芽さん、創刊3号表紙は上白石萌歌さんが務め、各メディアでも話題となりました。




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■書名


DIGVII vol.4



■定価


1,818円＋税



■発売


2026年4月27日(月)



■発行


株式会社 主婦と生活社



■掲載


長濱ねる　



濱尾ノリタカ&川床明日香　


2nds-セカンズ-


伊駒ゆりえ


藤本洸大


今井俊斗


YUM!-TUK!


湯本健一×渡辺和貴×新井雄也×坂垣怜次×鈴木祐大×反橋宗一郎



黒島結菜


山田杏奈


aoen


ほか



■概要


新女性誌『DIGVII』は、常に新しい価値を掘り続ける女性たちへ向けたラグジュアリーエンタテインメントマガジン。創刊4号となる今号では、最旬のニューアイコンらが、自分らしいスタイルとビューティーを通じて、新しい価値をディグります。アイドル、俳優、アーティストら、ジャンルを越えた表現者たちの、いまだかつて見たことのない輝きをお届けします。





創刊号カバーアイコンはアイナ・ジ・エンドさん


創刊２号カバーアイコンは剛力彩芽さん


創刊3号カバーアイコンは上白石萌歌さん