長濱ねる、主婦と生活社 発行の新女性誌 『DIGVII（ディグ）』創刊4号表紙に！ 4月27日発売
雑誌『LEON』『JUNON』『ar』などを発行、国民的ボーイズオーディション『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』を企画・運営する出版社 株式会社主婦と生活社が、このたび新女性誌『DIGVII（ディグ）』の創刊4号を2026年4月27日(月)に発売いたします。表紙は長濱ねるさんが飾ります。
長濱ねるさんがカバーアイコンを務めるDIGVII創刊4号は4月27日発売！
新女性誌『DIGVII』は、常に新しい価値を掘り続ける女性たちへ向けたラグジュアリーエンタテインメントマガジン。創刊4号となる今号では、最旬のニューアイコンらが、自分らしいスタイルとビューティーを通じて、新しい価値をディグります。アイドル、俳優、アーティストら、ジャンルを越えた表現者たちの、いまだかつて見たことのない輝きをお届けします。創刊号表紙はアイナ・ジ・エンドさん、創刊2号表紙は剛力彩芽さん、創刊3号表紙は上白石萌歌さんが務め、各メディアでも話題となりました。
予約はコチラ
Amazon (https://amzn.asia/d/00iyPCDU)
楽天(https://books.rakuten.co.jp/rb/18551277/)
■書名
DIGVII vol.4
■定価
1,818円＋税
■発売
2026年4月27日(月)
■発行
株式会社 主婦と生活社
■掲載
長濱ねる
濱尾ノリタカ&川床明日香
2nds-セカンズ-
伊駒ゆりえ
藤本洸大
今井俊斗
YUM!-TUK!
湯本健一×渡辺和貴×新井雄也×坂垣怜次×鈴木祐大×反橋宗一郎
黒島結菜
山田杏奈
aoen
ほか
■概要
新女性誌『DIGVII』は、常に新しい価値を掘り続ける女性たちへ向けたラグジュアリーエンタテインメントマガジン。創刊4号となる今号では、最旬のニューアイコンらが、自分らしいスタイルとビューティーを通じて、新しい価値をディグります。アイドル、俳優、アーティストら、ジャンルを越えた表現者たちの、いまだかつて見たことのない輝きをお届けします。
創刊号カバーアイコンはアイナ・ジ・エンドさん
創刊２号カバーアイコンは剛力彩芽さん
創刊3号カバーアイコンは上白石萌歌さん