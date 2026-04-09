最強アクション映画をイッキ見！「2ヵ月連続『ミッション：インポッシブル』シリーズ全8作一挙放送！PART2（4月）」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、最強のスパイ大作『ミッション：インポッシブル』シリーズ、怒涛の8作品を2カ月連続で一挙放送！この特集の見どころは、トム・クルーズの「映画の限界」を塗り替え続けてきた歴史そのもの。

4月のPART2で放送するのはドバイの超高層ビルをよじ登る『ゴースト・プロトコル』、離陸する軍用機にしがみつく『ローグ・ネイション』、自らヘリ操縦までこなす『フォールアウト』など、トムの決死のスタントは必見！

そして、最凶のAI「エンティティ」との最終決戦へ向かう『デッドレコニング』からシリーズ完結編『ファイナル・レコニング』へ！イーサン・ハントの命を懸けたミッションを見逃すな！映画史に残る伝説のすべてを目撃せよ！

さらに、『ミッション：インポシブル』シリーズの原点となる「スパイ大作戦 シーズン1」を放送！アメリカのCBSネットワークで1966年より７シーズン、８年間に渡って放映された名作海外ドラマ。極秘のスパイ組織IMFのメンバーが、頭脳と体力の限りを尽くし不可能と思える困難な任務に挑む、スパイ・アクションの金字塔をどうぞお見逃しなく！

2ヵ月連続『ミッション：インポッシブル』シリーズ 全8作一挙放送！PART2

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=e4PiTrvDf5Q ]

【PART2 放送日時】 【字幕版】4/15（水）～4/19（日）よる8：00（全5作品）

【吹替版】4/26（日）午前10：00、4/29（水・祝）ひる12：30（全5作品）

トム・クルーズ主演の人気スパイアクションのシリーズ第4弾。

爆弾テロ犯の濡れ衣を着せられたイーサン・ハントが黒幕を追う！

(C)2026 Paramount Pictures.「ミッション：インポッシブル／ゴースト・プロトコル」放送日時：4月15日(水)よる8：30／【吹】4月26日(日)午前10：00

テレビドラマ「スパイ大作戦」のリメイクとしてはじまったシリーズの第4作。主人公イーサン・ハントを演じるトム・クルーズは、世界一の超高層ビルの壁をスタント無しでよじ登るなど、今回も究極のアクションに挑戦。ロシア、ドバイ、インドと世界中を飛び回り、人類の危機を救う。監督は『Ｍｒ．インクレディブル』などで知られるアニメーション出身のブラッド・バード。笑いとアクション、緩急の効いた演出が冴えている。

トム・クルーズ主演のメガヒットスパイアクションシリーズ第5弾。

今回はイーサン・ハントらが謎のスパイ組織壊滅のミッションに挑む！

「ミッション：インポッシブル／ローグ・ネイション」放送日時：4月16日(木)よる8：00 ／【吹】4月26日(日)ひる12：30

トム・クルーズ主演のメガヒットスパイアクションシリーズ第5弾。トムは敏腕エージェント、イーサン・ハントを引き続き演じる他、製作も兼任。『アウトロー』でもトムとタッグを組んだクリストファー・マッカリーが監督を務め、イーサンと仲間たちが無国籍スパイ組織に立ち向かう姿が描かれる。離陸する飛行機にぶら下がり、高度1500メートルで侵入を試みるなど、前作を凌駕するトムの体を張ったアクションも見どころ。

(C)2026 Paramount Pictures.

トム・クルーズ主演の大ヒットアクション第6弾。

イーサン・ハントが世界同時核爆発を阻止すべく、正体不明の犯人の行方を追う！

(C)2026 Paramount Pictures.「ミッション：インポッシブル／フォールアウト」放送日時：4月17日(金)よる8：00／【吹】4月26日(日)午後3:00

トム・クルーズがイーサン・ハントを演じる大人気アクションシリーズ第6弾。前作に引き続きクリストファー・マッカリーが監督・脚本を務め、パリ、ロンドンなど世界中を股に掛けたシリーズ史上最も不可能なミッションが描かれる。“すべて本物”のアクションにこだわるトムが、ライセンスを所得して1人で操縦・演技・撮影に挑んだヘリスタントは圧巻。撮影中、実際に骨折したシーンが使われたことも話題を呼んだ。

トム・クルーズ主演のアクションシリーズ第7弾。

全人類の脅威となる兵器を破壊する任務を帯びたイーサン・ハントの活躍を描く。

「ミッション：インポッシブル／デッドレコニング」放送日時：4月18日(土)よる8：00／【吹】4月29日(水)ひる12:30

トム・クルーズのライフワークとも呼べる『ミッション：インポッシブル』シリーズの第7弾。ローマ市街でのカーチェイスをはじめ、断崖絶壁からのバイクジャンプや列車内で繰り広げるサバイバル・アクションなど、毎回極限まで挑戦するアクションのキレは今作も健在。『アウトロー』、そして5作目『～ローグ・ネイション』から監督を務めるクリストファー・マッカリーの演出も円熟の域に達している。

(C)2026 Paramount Pictures.

トム・クルーズ主演、大人気スパイアクションのシリーズ第8作。

究極のＡＩの暴走を食い止めるべくイーサン・ハントが奔走する。

(C)2026 Paramount Pictures.「ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング」放送日時：4月19日(日)よる8：00／【吹】4月29日(水)午後3:30

1996年の第1作から約30年にわたって続いてきた、トム・クルーズ主演の大ヒットスパイアクションシリーズ第8作。最大の見どころは、毎回注目を集めるトム本人による危険なスタントシーンで、今回は飛び回る小型プロペラ機にしがみつく空中スタントが圧巻！ 炎上するパラシュートで16回降下を成功させ、ギネス世界記録に認定されたのも話題となった。監督・脚本は5作目から続投しているクリストファー・マッカリー。

『スパイ大作戦［ＨＤ完全版］ シーズン１』

【吹替版】4/13（月）あさ8：30レギュラー放送スタート

※4/11（土）ひる12：00 第１話先行無料放送

『ミッション：インポシブル』シリーズの原点。

1966年より７シーズン、８年間に渡って放映された名作海外ドラマ。

(C)2026 Paramount Pictures.「スパイ大作戦［ＨＤ完全版］ シーズン１」

アメリカのCBSネットワークで1966年より7シーズン、8年間に渡って放映され、『ミッション：インポッシブル』シリーズの原点となった名作海外ドラマ。

極秘のスパイ組織IMFのメンバーが、体力と知力を振り絞って不可能と思える困難な任務に挑む、スパイ・サスペンスの金字塔。