加藤浩次・鈴木おさむが未来ある企業に本気でアドバイス！ 新番組『加藤浩次のビジネスサバイブ～挑戦者たちの本音会議～』4月12日（日）よる10：30～BS10にて全国無料放送開始！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』は、新たにビジネスマン向けの経済番組『加藤浩次のビジネスサバイブ～挑戦者たちの本音会議～』を2026年4月12日（日）よる10：30～スタートすることを決定いたしました。これを見ると、今の経済、日本の未来がわかる！最前線で活躍する投資家・経営者たちがこれからの日本を強くするため本音で会議する、世の中のビジネスマン必見の経済番組です。ぜひ放送をご覧ください。

■番組コンセプト

本番組は、番組MCの加藤浩次と、to C向けファンド スタートアップファクトリーの代表の鈴木おさむ、そして各分野の経営者が集結し、日本企業が世界で戦える力を持てるよう「本音」で会議し、本気でアドバイスを送る経済番組です。最前線で活躍する投資家や経営者たちの視点を通し、日本経済の最新の流れや世界情勢を浮き彫りにする、ビジネスマン必見の内容となっています。また、これからの日本をリードするスタートアップ事業も紹介。世界に通用するためのアドバイスを送ります。

■第1回放送内容（2026年4月12日（日）よる10：30～）

記念すべき初回放送では、試験のデジタル化（CBT）の先駆けである「株式会社CBTソリューションズ」の野口功司代表取締役が登場。世界と日本の最新AI事情を暴露するほか、経営者ならではの切実な悩みに対し、加藤・鈴木の両氏が本音で切り込みます。

■放送概要

MCの加藤浩次、鈴木おさむや千葉功太郎が未来ある企業に本気でアドバイス＆アイデア出しをして全力応援！世界で戦えるイノベーションを持つ企業を発掘・応援する、世の中のビジネスマン必見の経済番組です。

【放送時間】

毎週日曜よる10:30～ 11:00（2026年4月12日（日）スタート）

【放送形態】

BS10（BS200ch）（無料）

※公式アプリ「つながるジャパネット」（無料）、コネクテッドTVサービス（無料）での同時配信あり

※TVerでの見逃し配信あり

【出演者】

・加藤浩次（MC）

・鈴木おさむ（スタートアップファクトリー代表）

・千葉功太郎（投資家）

・小池信三（一般社団法人メルディア代表理事）

・野口功司（株式会社CBTソリューションズ代表取締役）

・加藤千雄（株式会社アルタ代表取締役）

・柴田郁夫（株式会社いーキャリサポート代表取締役）

・進藤もも

■公式アプリ「つながるジャパネット」

本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができるほか、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しんだり、番組企画への応募をしたりすることができます。

つながるジャパネットの詳細はこちら！ :https://www.bs10.jp/app/