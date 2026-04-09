『美男高校地球防衛部ラブマッチョ』先行プレイ実施決定！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ブラウザゲーム『美男高校地球防衛部ラブマッチョ』において、事前登録者を対象とした先行プレイキャンペーンを実施することをお知らせいたします。

【開催期間】

4月10日(金)～ゲームリリースまで

【募集人数】

3,000名

【対象者】

事前登録を行った方の中から抽選でご案内予定となります。

遊び方はとっても簡単。迫りくる怪人たちをタップで攻撃し、自陣を守り抜こう！

アニメに登場した「あの」怪人をあなたも撃退しよう！

【事前登録方法】

『美男高校地球防衛部ラブマッチョ』の事前登録は、以下の方法で受け付けています。

ゲーム公式LINEで登録：https://lin.ee/yomMOIY

ゲーム公式Xで登録：https://x.com/boueibu_LM

ゲーム公式ページで登録：https://s.g123.jp/t5zd656j

■#ラブマッチョ先行プレイ 投稿キャンペーン開催！

本作の先行プレイキャンペーン開催を記念して、公式Xで「#ラブマッチョ先行プレイキャンペーン」を開催いたします。#ラブマッチョ先行プレイ とともに感想をご投稿いただいた方の中から、抽選で3名の方にAmazonギフト券10,000円分をプレゼント！

こちらも奮ってご参加ください。

開催期間：先行プレイキャンペーン開始～2026/04/30

当選発表：2026/5/8以降、当選のご連絡をもって発表とさせていただきます。

▽公式Xはこちら

https://x.com/boueibu_LM

■ダウンロード不要。Webブラウザ上で、いつでもどこでも「美男高校地球防衛部ラブマッチョ」を遊べる！

「ラブマッチョ」をプレイできるのは、ゲームプラットフォームG123だけ！

本作は、スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上でお楽しみいただけるブラウザゲームです。隙間時間で楽しめる放置機能も充実しており、家ではPCでじっくり・外ではスマホでサクッと、様々なプレイスタイルで遊ぶことができます。

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：美男高校地球防衛部(https://g123.jp/game/binan?lang=ja) ラブマッチョ

ジャンル：地球防衛タワーディフェンス

価格：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）

■『美男高校地球防衛部』シリーズとは？

2015年1月に第1期が放送され、話題をさらった「美男高校地球防衛部LOVE！」。

続編となる「美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！」や「美男高校地球防衛部HAPPY KISS！」も放送され、シリーズを通して多くのファンに“愛”と”幸せ”を届けてきました。

さらに昨年1月には10周年記念作品として劇場版「美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！」の公開、新TVアニメシリーズ『美男高校地球防衛部ハイカラ！』の放送も行われ、シリーズは節目の年を迎えてさらなる盛り上がりを見せています。

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)馬谷くらり／黒玉湯振興会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。