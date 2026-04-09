60周年を迎える日本テレビの人気長寿番組『笑点』記念ブックが４月13日に発売！

株式会社 宝島社

2026年に放送60周年を迎える日本テレビの人気長寿番組『笑点』の記念ブック『笑点 FAN BOOK 60周年メモリアルブック』を2026年４月13日（月）に発売します。

本誌限定アイテムは「笑点の座布団」ほんものデザインふわふわクッションです。おうちで『笑点』気分を楽しめる、いちおしのアイテム。ふっくらとした心地よい手触りと使いやすいサイズ感で、プレゼントにもおすすめです。

誌面には、レギュラーメンバーが集まり、たっぷり語り合ってくれた「笑点大喜利座談会」をはじめ、「笑点60年の歩み」「祝！60周年 笑点プレイバック」など60周年を振り返る企画が盛りだくさん。昔からずっと応援しているファンの方も、最近ファンになった方も楽しめる一冊となっています。

『笑点』メンバーお墨付き！「笑点の座布団」ほんものデザインふわふわクッション

お題は「クッション」!?

『笑点』メンバーに聞きました！ クッションの感想をリクエスト！

三遊亭好楽

私はこれ持ってね、競馬場に行くの。笑いが止まらないね（笑）

三遊亭小遊三

頭の大きい僕だと枕にちょうどいいね。それに、手触りがいいね。結婚したいくらいですよ

春風亭昇太

これでくつろぎながら『笑点』を楽しんでいただけたら……。家族で『笑点』ごっこをするのはどうでしょう？ そうなると、10枚は必要ですね（笑）

林家たい平

大喜利の座布団は新調したてだと、表面が滑って１枚でも座りにくいんです。歌丸師匠が司会のとき、その座布団をじゃんじゃんくれて、全然座れないという罰ゲームがあったのを、この手触りで思い出しました

立川晴の輔

ぜひ10冊買っていただいて、「座布団10枚」を体感してください！

春風亭一之輔

夫婦仲もこれでよくなるんじゃないですかね。明日いいわよ」ってときは表向き、ダメなときは裏向きとかね（笑）

桂 宮治

これ、おいくらなんですか？ 分冊にして、最初は中の綿だけで安くして、次は外側のカバー、その次は針と糸……とかにしたら売れませんかね？（笑）

山田隆夫

『笑点』グッズに座布団カバーはあるけど、座布団はないから、これはすごくいいですね♪

祝！60周年『笑点』大喜利座談会～8人が笑点の魅力を語りつくします！～レギュラーメンバーの皆さんの一言を一部ご紹介！

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これであなたも笑点ツウ！ 笑点検定

このほかにも、誌面には「祝！60周年 笑点プレイバック」や「笑点60年の歩み」、「笑点グッズ大集合！」などを掲載！

『笑点 FAN BOOK 60周年メモリアルブック』

発売日：2026年４月13日

価格：3990円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD076687

笑点検定の答え：１. 約2.3kg ３. 徳川の御埋蔵金 ２. 座布団