ゾウの“あの能力”とは――？動物の”性”に向き合う異色の繁殖コメディ　『子宝さんのオトナな動物図鑑』第１巻が本日発売！

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、Webマンガサイト「コミックバンチKai」にて連載中の『子宝さんのオトナな動物図鑑』第１巻を、2026年4月9日(木)に発売いたします。

圧倒的な熱量が特徴の新鋭・マシマアキラが、情熱ほとばしる異色の”繁殖”コメディを描きます。

「大和山動物園」で働く新人飼育員・倉石孝多は、動物の繁殖をサポートする「繁殖支援部」に配属されます。そこで出会ったのは、繁殖のスペシャリスト・子宝恵児。子宝の並外れた情熱ゆえの奇行に振り回されながらも、倉石は彼とともに、繁殖にまつわる様々なトラブルに立ち向かっていきます。

日常生活ではあまり意識されることのない動物の”性”の営みに真正面から向き合いながら奮闘する、日の本一アツい男の活躍を描いた一作です。

第1話試し読みはこちらから！ :https://kuragebunch.com/episode/2551460909836022469

静岡大学理学部講師・後藤寛貴先生×漫画家・マシマアキラの対談動画も公開中

第1巻の発売を記念し、静岡大学理学部生物科学科にてクワガタムシなどの昆虫研究を行う後藤寛貴先生と、著者・マシマアキラによる対談を実施いたしました。

本対談では、動物の“性”や繁殖をテーマに、後藤先生による興味深い交尾の事例や、マシマアキラが語る動物園の魅力など、多角的な視点から語り合っています。

身近な動物たちの意外な生態に驚きながら、作品への理解もより深まる内容となっております。ぜひ漫画とあわせてご覧ください。

対談動画はこちらから！ :https://youtu.be/97MpAho6CSQ

書籍データ1巻書影

【タイトル】子宝さんのオトナな動物図鑑 １

【著者名】マシマアキラ

【発売日】2026年4月9日(木)

【造本】B6判

【定価】792円（税込）

【ISBN】978-4-10-772924-8

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772924/