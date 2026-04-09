『ガイコツ書店員 本田さん』著者・本田の最新作『空五倍子先生の書けない生活』第１巻が発売！　書けない小説家がスランプ脱出を目指す出版コメディ

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、書けない小説家のスランプ脱出コメディ漫画『空五倍子（うつぶし）先生の書けない生活』第１巻を、2026年4月9日(木)に刊行いたします。

本作は、Webマンガサイト「バンチKai」にて好評連載中の作品で、『ガイコツ書店員 本田さん』で書店業界を描き話題となった著者が、今度は出版業界を舞台に「挫折」と「再生」をテーマに描くコメディです。

主人公は、デビュー作のヒット後に無気力となり、書けなくなってしまったスランプ小説家・空五倍子唯生（うつぶし ただお）。新たに担当となった新米文芸編集・縹（はなだ）ちとせが提案する型破りなリハビリプランに振り回されながらも再び書くことに向き合い、新作執筆を目指す日々が始まります。

挫折を経験したすべての人に寄り添う、空五倍子先生のスランプ脱出の物語。再生を描く出版コメディです。

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書籍データ1巻書影

タイトル：空五倍子先生の書けない生活 第１巻

著者名：本田

発売日：2026年4月9日(木)

判型：B6判

定価：770円（税込）

ISBN：978-4-10-772923-1

ＵＲＬ：https://www.shinchosha.co.jp/book/772923/