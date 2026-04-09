時代劇マンガの名匠が描く「時代劇BL」の傑作『天稟 （てんぴん）1巻』ついに全書店版配信開始！

株式会社新潮社

時代劇マンガの名匠として知られる高瀬理恵が、名義を「たかせりえ」に改めて挑んだ新境地――それが“本格時代劇BL”『天稟（てんぴん）』です。

2025年よりコミックシーモアにて連載がスタートし、ついに2026年4月9日(木)、単行本第1巻（電子限定・全書店版）が発売されます。

作者自身が連載を熱望していた作品でもあり、そのこだわりは細部にまで及びます。江戸市中の風景や武家屋敷の佇まい、掛け軸に至るまで徹底的に描き込まれ、刀剣や蒔絵、障子に差し込む光と影の表現など、圧倒的な描写力が随所に発揮されています。

その世界観の中で、朴訥ながらも悩みを抱える大名家の若き留守居役・甚介と、美しき切腹介錯人・和泉が巡り合います。やがて二人が紡ぐ愛と官能の物語は、一大ドラマへと発展していき……。

BLファンはもちろんのこと、ドラマ好きな方や時代劇ファンにもぜひ手に取っていただきたい作品です。

あらすじ

江戸・天保年間、三河吉田藩藩士・祖父江甚介は切腹介錯人の鬼貫大膳と運命的な出会いをする――。そこから始まる血と愛に彩られた物語……本格時代BL、ここに誕生！

著者・たかせりえコメント

今までで一番”わがまま”な作品です。商業BLで正直これを描かせて貰えたのが未だに不思議…(笑)。ストーリーBLや江戸BLはあっても、時代小説並みのストーリーを加減せずにBLに持ち込む事は(普通はまず許可されないので)このジャンルでは初めてかと思います。

武士、刀剣、その闇、切腹、介錯人、男同士の愛憎… 自分の嗜好を詰め込んで、江戸の町や武家屋敷から調度品、光と影、その中で絡む二人…等々 絵も細部まで贅沢に描かせて貰いました。(時間もかかって〆切に泣いてますが…)

甚介と和泉という、武家社会の中で 各々の事情と孤独を抱える二人が出会い惹かれ合う様を、彼らが生きた天保初頭の江戸と共に描いていきます。

二人が物語の果てに何処へ辿り着くのか、最後まで一緒に「天稟」を見届けて頂けたら幸いです。

著者紹介

たかせりえ

1993年、小学館新人コミック大賞一般部門受賞作でデビュー、時代劇マンガを中心に確かな時代考証を元にしたドラマチックな独自の作風を確立する。代表作に『公家侍秘録』『江戸の検屍官』『暁の犬』など。2025年から「たかせりえ」の別名義で、コミックシーモアにおいて本格時代BL『天稟』の連載をはじめる。

書籍データ

【タイトル】『天稟』第1巻 全書店版

【著者名】たかせりえ

【発売日】2026年4月9日(木)

【造本】電子限定

【定価】800円（税込）