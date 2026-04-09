『春の千本桜 黒うさworks祭』が、「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて開催！黒うさP楽曲関連の新商品含むグッズを販売。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、「春の千本桜 黒うさworks祭」を、2026年4月10日(金)～4月26日(日)の期間で開催いたします。

■注目ポイント

１.「千本桜」「上弦の月」「カンタレラ」「ACUTE」など、黒うさP楽曲関連の新商品含むグッズを販売。

２.千本桜の動画クリエイター三重の人によるMV「にゃんタレラ」アプデver初公開！

３.アートやフィギュア展示、フォトスポットなどの展示を実施。

４.対象商品を3,900円(税込)お買い上げごとに、「ポストカード(全6種)」をランダムで1枚プレゼント！

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

【開催概要】

■春の千本桜 黒うさworks祭

■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 イベントスペース

■開催期間：2026年4月10日(金)～4月26日(日)

※特典はなくなり次第終了いたします。

※混雑状況により、列形成や整理券対応を実施する可能性があります。

※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。

■商品一覧

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■購入特典

対象商品を3,900円(税込)お買い上げごとに、春らしく学生服を着用した白蜜柑さんの描き下ろしイラストの「ポストカード(全6種)」をランダムで1枚プレゼント！

Art by 白蜜柑 (C)WF/まる (C)CFM

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)