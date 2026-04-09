山崎怜奈の番組に吉田尚記、藤江れいな、ハシヤスメ・アツコ、オードリー春日が登場！TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中の山崎怜奈がパーソナリティをつとめる生ワイド番組『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月-木 13:00-14:55 生放送）では、4月13日（月）～16日（木）の放送で、13日（月）吉田尚記、14日（火）藤江れいな、15日（水）ハシヤスメ・アツコ、16日（木）オードリー春日俊彰がゲストに登場いたします。どんな展開になるのか…!?どうぞご期待ください。

◆山崎怜奈が、吉田尚記、藤江れいな、ハシヤスメ・アツコ、オードリー春日俊彰とラジオ談議！

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』、4月13日（月）～16日（木）は、「ラジオフレンズWEEK♪」。大のラジオ好きの山崎怜奈が、様々な番組のパーソナリティを招き、ラジオ談議を繰り広げていきます。

4月13日（月）は、3月末でニッポン放送を退社し、現在はフリーアナウンサーの吉田尚記が登場！ 14日（火）は、AKB48・NMB48の元メンバーで、競馬好きの趣味を活かした新番組がTOKYO FMでスタートする藤江れいなが登場！ 15日（水）は、BiSHの元メンバーで、4月からABCラジオで始まった冠番組『ハシヤスメ・アツコの SUPER HASHiYASUME TALK!!』でパーソナリティをつとめるハシヤスメ・アツコが登場！ 16日（木）は、2024年2月に東京ドーム公演も成功させた、ニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』から、オードリー春日俊彰が登場！ 果たしてどんな話題が飛び出すのか？

4月13日（月）～16日（木）13:00～14:55の放送をどうぞご期待ください。

【番組概要】

◇タイトル： 『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』

◇放送日時： 毎週月～木 13:00-14:55放送

◇放送局 ： TOKYO FM

◇出演者 ： 山崎怜奈

◇番組ホームページ： https://www.tfm.co.jp/darehana

◇番組X（旧Twitter）： ＠darehanaTFM

◇ハッシュタグ #ダレハナ