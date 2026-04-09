【Mila Owen】世界中で愛されるピーナッツコミックとのカプセルコレクションが初登場！音楽を楽しむPEANUTS RECORDSデザインのアイテムがラインアップ！＜4月24日（金）発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「Mila Owen（ミラ オーウェン）」は、ピーナッツコミックとのコラボレーションコレクションを4月24日(金)に全国のSHOP・各オンラインストアにて販売いたします。また、販売に先駆けアイテムラインアップページを4月9日(木)12:00(正午)より、オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて公開、4月17日（金）12:00（正午）よりWEB先行予約を開始いたします。

TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」をテーマに、トレンドやコレクションに全てを委ねない次世代のベーシックアイテムを展開するMila Owen。

この春Mila Owenでは、世界中で愛され続けているピーナッツとの初のコラボレーションアイテムが登場いたします。

レコードレーベルのデザインを思わせる"PEANUTS RECORDS"のアートをあしらった今回のカプセルコレクションは、「スヌーピー」、「ウッドストック」、「チャーリー・ブラウン」がそれぞれ音楽を楽しむ姿がデザインされています。

ウェアだけでなく、春から夏にかけて重宝する保冷バッグ＆タンブラー、愛らしいチャームなど行楽シーズンにぴったりの小物も豊富にラインアップしたコレクションです。

・商品ラインアップ

■【PEANUTS RECORDS】スヌーピーＴシャツ

\6,600（税込)

カラー展開：WHT, CGRY, PNK

サイズ：F

ヴィンテージ加工を施したコンパクトなTシャツに、スヌーピーがDJプレイをしているシーンを大胆にプリント。

背面に小さなロゴデザインを散りばめているのも、キャッチーなポイントです。

■【PEANUTS RECORDS】ウッドストックジャガードリブニット

\7,920（税込)

カラー展開：GRY,BEG,LBLU

サイズ：F

■【PEANUTS RECORDS】スヌーピージャガードリブニット

\7,920（税込)

カラー展開：IVR,GRN,PNK

サイズ：F

細かいジャガード編みで、程よい透け感のあるハーフスリーブニット。

フロントに大きくデザインされたスヌーピーとウッドストックが、ユニークで心躍る一枚です。

体のラインを拾いづらい柔らかい編地や、長めの袖丈でリッチな表情に仕上げています。

■【PEANUTS RECORDS】ボタンダウン短丈シャツ

\9,900（税込)

カラー展開：WHT,PNK,STR

サイズ：F

胸元の刺繍とバックプリントが目を引く短丈シャツ。

衿元はボタンダウン仕様でスタンダードなシャツのディティールを取り入れながら、立体感のあるシルエットで遊び心をプラス。

■【PEANUTS RECORDS】フェイスポーチチャーム

\3,960（税込）

カラー展開：WHT,YEL,BRW

PEANUTSの仲間たちのフェイスデザインを施したポーチ。

大きさにもこだわり、チャームとしても小物入れとしても使いやすいサイズ感に仕上げました。

■【PEANUTS RECORDS】キャンバストートバッグ

\5,500（税込)

カラー展開：CGRY,LBEG,RED,MOC

たっぷり容量が入る、大きめサイズのキャンバストートバッグ。

コーディネートにも合わせやすいワントーンカラーで、カジュアルすぎずシックな印象のデザインです。

■【PEANUTS RECORDS】保冷保温タンブラー

\5,280（税込）

カラー展開：PNK,WHT

カラーごとに2種類のスヌーピーのイラストがデザインされたタンブラー。

持ち運びしやすいカラビナ付きの仕様で、普段使いだけでなくアクティブなお出かけにもおすすめです。

■【PEANUTS RECORDS】保冷バッグ

\6,490（税込）

カラー展開：BEG,BRW,PNK

ヴィンテージライクな質感の、ペーパーバッグ風の保冷バッグ。

あえて馴染みやすい素材で、レジャーだけでなく日常使いにもマッチする表情に仕上げました。

中には、保冷バッグを折りたたんで収納できるメッシュポケットを備え、コンパクトに持ち運べる仕様です。

ページ公開について

■4月9日（木）12:00（正午）公開

・オフィシャルオンラインストア ＜https://milaowen.com/ ＞

・USAGI ONLINE ＜ https://usagi-online.com/brand/milaowen/ ＞

WEB先行予約について

■4月17日（金）12:00（正午）より開始

・オフィシャルオンラインストア ＜https://milaowen.com/ ＞

・USAGI ONLINE ＜ https://usagi-online.com/brand/milaowen/ ＞

販売について

■4月24日（金）全国のMila Owen SHOP・オンラインストアにて販売開始

※オンラインストアは24日（金）12:00(正午)より販売開始

・オフィシャルオンラインストア ＜https://milaowen.com/ ＞

・USAGI ONLINE ＜ https://usagi-online.com/brand/milaowen/ ＞

・全国店舗一覧 ＜ https://milaowen.com/Page/shoplist.aspx ＞

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。

1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

・Mila Owenについて

TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」

トレンドやコレクションに全てを委ねない都会の高感度女性が選ぶ洗練された私服。

本当のトータルファッションを楽しむ女性たちに贈る、洗練された次世代のベーシックブランドです。



オフィシャルオンラインストア：

https://milaowen.com/

instagram：

https://www.instagram.com/milaowen_official/



X : https://twitter.com/_MilaOwen

TikTok : https://www.tiktok.com/@milaowen_official?_t=ZS-8zdM3QgaDWD&_r=1(https://www.tiktok.com/@milaowen_official?_t=ZS-8zdM3QgaDWD&_r=1)