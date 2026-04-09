【gelato pique cafe】国産レモン×はちみつの爽やかな味わい “Honey Lemon”フェアを開催！初夏にぴったりのクレープとソフトクリームが登場＜4月16日(木)～＞
株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）はレモン×はちみつで初夏を味わう“Honey Lemon”フェアを2026年4月16日(木)～5月13日(水)に開催いたします。
爽やかな国産レモンとまろやかなはちみつのハーモニーを楽しむ、期間限定フェア“Honey Lemon”を開催いたします。
はちみつのやさしい甘さにレモンのほどよい酸味を重ね、これからの季節にぴったりの軽やかな味わいに仕上げました。風味豊かなクレープとなめらかな口どけのソフトクリーム、レモンとはちみつの魅力を存分に楽しめるメニューをご用意しました。
甘さと酸味のバランスが心地よい、初夏のひとときにぴったりのフェアを是非お楽しみください。
・ハニーレモンクレープ
\1,190
やさしい甘さのはちみつと爽やかなレモンを主役にした、初夏にぴったりのハニーレモンクレープ。トップには、カスタードクリームと軽やかなホイップクリームを横一列に交互にトッピングし、仕上げにレモンの輪切りをのせて、見た目も爽やかな一品に仕上げました。
クレープの中には、コクのあるピスタチオクリーム、なめらかなカスタードクリーム、サクサクと香ばしいパイ生地、食感のアクセントとなるピスタチオ、はちみつに漬け込んだレモンを重ねています。はちみつのやさしい甘さとレモンの爽やかな酸味、ピスタチオのコクが重なり合い、さまざまな味わいと食感をお楽しみいただけます。
・ハニーレモンソフトクリーム
\690
はちみつのやさしい甘さとレモンの爽やかな酸味を合わせた、すっきりとした味わいのソフトクリーム。仕上げに輪切りにカットしたレモンをトッピングし、爽やかな風味をプラスしました。
なめらかな口どけのソフトクリームにレモンのほどよい酸味が重なり、ひんやり軽やかな後味をお楽しみいただけます。
※ハニーレモンソフトクリームは一部店舗限定での販売となります。
※表記は全て税込み価格です。
※各店舗、各日数量限定となります。
■販売期間：2026年4月16日(木)～2026年5月13日(水)
■販売店舗：全店
＊印のある店舗に限り、ハニーレモンソフトクリームのお取り扱いがございます。
≪gelato pique cafe≫
＊渋谷ヒカリエ店
・玉川高島屋S.C.店
＊表参道ヒルズ店
＊池袋サンシャインシティ店
＊ルミネ立川店
・三井アウトレットパーク 幕張店
＊御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
＊神戸三田プレミアム・アウトレット店
＊三井アウトレットパーク 大阪門真店
＊松坂屋名古屋店
＊mozoワンダーシティ店
＊三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
＊ソラリアプラザ店
＊沖縄アウトレット あしびなー店
≪gelato pique cafe creperie≫
・アトレ恵比寿店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
＊三井アウトレットパーク 木更津店
＊三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
＊ルミネ池袋店
＊三井アウトレットパーク 仙台港店
＊酒々井プレミアム・アウトレット店
＊土岐プレミアム・アウトレット店
＊鳥栖プレミアム・アウトレット店
ジェラート ピケ カフェ
“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。
ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)
株式会社マッシュフードラボ
ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。
そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。
https://www.mashfoodlab.com/