【gelato pique cafe】国産レモン×はちみつの爽やかな味わい “Honey Lemon”フェアを開催！初夏にぴったりのクレープとソフトクリームが登場＜4月16日(木)～＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）はレモン×はちみつで初夏を味わう“Honey Lemon”フェアを2026年4月16日(木)～5月13日(水)に開催いたします。

爽やかな国産レモンとまろやかなはちみつのハーモニーを楽しむ、期間限定フェア“Honey Lemon”を開催いたします。

はちみつのやさしい甘さにレモンのほどよい酸味を重ね、これからの季節にぴったりの軽やかな味わいに仕上げました。風味豊かなクレープとなめらかな口どけのソフトクリーム、レモンとはちみつの魅力を存分に楽しめるメニューをご用意しました。

甘さと酸味のバランスが心地よい、初夏のひとときにぴったりのフェアを是非お楽しみください。

・ハニーレモンクレープ

\1,190

やさしい甘さのはちみつと爽やかなレモンを主役にした、初夏にぴったりのハニーレモンクレープ。トップには、カスタードクリームと軽やかなホイップクリームを横一列に交互にトッピングし、仕上げにレモンの輪切りをのせて、見た目も爽やかな一品に仕上げました。

クレープの中には、コクのあるピスタチオクリーム、なめらかなカスタードクリーム、サクサクと香ばしいパイ生地、食感のアクセントとなるピスタチオ、はちみつに漬け込んだレモンを重ねています。はちみつのやさしい甘さとレモンの爽やかな酸味、ピスタチオのコクが重なり合い、さまざまな味わいと食感をお楽しみいただけます。

・ハニーレモンソフトクリーム

\690

はちみつのやさしい甘さとレモンの爽やかな酸味を合わせた、すっきりとした味わいのソフトクリーム。仕上げに輪切りにカットしたレモンをトッピングし、爽やかな風味をプラスしました。

なめらかな口どけのソフトクリームにレモンのほどよい酸味が重なり、ひんやり軽やかな後味をお楽しみいただけます。

※ハニーレモンソフトクリームは一部店舗限定での販売となります。

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

■販売期間：2026年4月16日(木)～2026年5月13日(水)

■販売店舗：全店

＊印のある店舗に限り、ハニーレモンソフトクリームのお取り扱いがございます。



≪gelato pique cafe≫

＊渋谷ヒカリエ店

・玉川高島屋S.C.店

＊表参道ヒルズ店

＊池袋サンシャインシティ店

＊ルミネ立川店

・三井アウトレットパーク 幕張店

＊御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット

＊神戸三田プレミアム・アウトレット店

＊三井アウトレットパーク 大阪門真店

＊松坂屋名古屋店

＊mozoワンダーシティ店

＊三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

＊ソラリアプラザ店

＊沖縄アウトレット あしびなー店

≪gelato pique cafe creperie≫

・アトレ恵比寿店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

＊三井アウトレットパーク 木更津店

＊三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

＊ルミネ池袋店

＊三井アウトレットパーク 仙台港店

＊酒々井プレミアム・アウトレット店

＊土岐プレミアム・アウトレット店

＊鳥栖プレミアム・アウトレット店

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)

株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/