「放熱デバイスの使い方と熱設計の基本」と題して、株式会社ザズーデザイン 代表取締役 柴田 博一氏によるセミナーを2026年5月20日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

放熱デバイスの使い方と熱設計の基本

～EV、スマホ、PC、データセンター等の放熱の勘所を網羅～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26199

[講 師]

株式会社ザズーデザイン 代表取締役 柴田 博一 氏

[日 時]

２０２６年５月２０日（水） 午後１時～５時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

日々の業務において放熱設計の重要性が増す中で、放熱設計の全体像を学ぶためには、熱工学に関する書籍を一通り学習する必要がある。しかしながら、熱工学に関する書籍は、伝熱の基礎から始まり、温度境界層や熱伝達に関する無次元数など、初学者が短期間で全体像を掴むことはなかなか困難である。

本セミナーは、今後熱設計を始める技術者を対象として、各種放熱デバイスを具体的な題材として取り上げ、その放熱デバイスの特性や使い方を学習しながら、熱設計の基礎を把握することを目的とする。本セミナー受講後は、熱工学の書籍を一通り学習した場合と同等の知識を学べることを目標とする。

１．熱設計の現状と課題

（１）急速な電力密度の増加

（２）大気放熱から基板放熱へ

（３）対流主体から熱伝導主体へ

（４）液冷や液浸冷却の登場

２．“熱抵抗”が放熱経路を決める

（１）実体験としての熱抵抗

（２）放熱経路は内部の熱抵抗が決める

（３）熱抵抗の定義

（４）熱抵抗の直列と並列

３．熱移動を支配する基本法則

（１）熱伝導（個体間の熱移動）

（２）熱伝達（個体と液体との間の熱移動）

（３）熱伝達における無次元数

（４）輻射伝熱（電磁波による熱の移動）

４．熱伝達による空冷

（１）ヒートシンクのパラメーターを決める

（２）拡がり熱抵抗

（３）軸流ファンの風量と静圧

（４）圧力損失と流量

５．熱伝導による熱拡散

（１）TIM (Thermal Interface Material)の役割

（２）TIMの熱的特性

（３）TIMの機械的特性

（４）グラファイトシートの特性

６．気液二相流による熱移動

（１）サーモサイフォン

（２）ヒートパイプ

（３）ベーパーチャンバー

７．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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