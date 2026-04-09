『踊る大捜査線』、『東京ラブストーリー』…織田裕二出演作品を語る！『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』YouTube配信 2026年4月9日（木）12:00公開

吉本興業株式会社

「よしもとドラマ部」が国内ドラマについて語る動画『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』の最新回「『織田裕二出演作品』を語ろう！」が、4月9日（木）にJ:COM公式YouTubeチャンネルで配信されます。

吉本芸人がドラマ愛を叫ぶ！

「よしもとドラマ部」とは、福田恵悟（LLR）、大貫さん（夫婦のじかん）、村上健志（フルーツポンチ）、りょう（小虎）によるドラマ大好き芸人で結成されたグループ。4人は、J:COMのWebマガジン「J:magazine!（ジェイマガジン）」にて毎月おすすめのドラマを紹介する連載企画コラム「よしもとドラマ部のドラマな窓口」を連載中です。そんな4人が出演する『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』は、毎月設定されるテーマのなかで「国内ドラマ」の魅力を深掘り。豊富な知識と軽快なトークで作品を語り尽くします。今回は、ゲストにRG（レイザーラモン）を招き、「織田裕二出演作品」を語ることになりました。

織田裕二はすべてをドラマにする人

RGは、織田裕二も出演し、大ヒットした『東京ラブストーリー』（フジテレビ系／1991年）をリアルタイムで観ておらず、リメイク版（2020年配信／FOD）を先に観たとのこと。「『なにこれ面白い！』と思って（91年版も）さかのぼって観た」と明かします。本ドラマは、RGの育ちの地である愛媛県とゆかりがあり、91年版のあるシーンのロケ地が、祖母の家の近所だったと回顧。当時大騒ぎだったと振り返ります。

以後は、織田が主演を務めた『踊る大捜査線』（フジテレビ系）の話題が中心に。村上は「熱量で正義を貫きたい青島（織田）と本庁のやり方のあいだに齟齬があって、やりたいように捜査できないみたいな、そこの面白さもある。それだけでも面白いのに、犯人に行き着くまでの過程も面白い」と熱弁。福田も「『警察と犯人』というよりも、警察内部での対立がメイン」と語ります。村上は、『踊る大捜査線』について、ユーモアもあり、スピード感もあり、劇伴もいい、としながら「ブタより捨てるところがない。ブタって食べられないのは鳴き声だけと言われていて、（踊るは）鳴き声も食べられる」と独特な表現をして笑いを誘います。

このほか、『IQ246～華麗なる事件簿～』（TBS系）での怪演や、出演作で主題歌まで歌うエンターテイナーぶりなど、“俳優・織田裕二”の魅力をたっぷりとトーク。織田が中継のメインキャスターを務めた『世界陸上』については、RGが「あれもドラマにしたよね。すべてをドラマにしちゃう人」と印象を語ります。最後はRGが「織田裕二あるあるが1個だけある」と切り出して……。『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ!』は、毎月YouTubeで公開中です。お楽しみに！

【概要】よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ

配信チャンネル：J:COM公式YouTubeチャンネル

配信URL：https://youtu.be/m12qmR9BwoU

配信日時：4月9日(木)12:00

ゲスト：RG（レイザーラモン）

出演者：福田恵悟(LLR)、村上健志(フルーツポンチ)、大貫さん(夫婦のじかん)、りょう(小虎)

J:magazine! URL：https://jmagazine.myjcom.jp/(https://jmagazine.myjcom.jp/)

よしもとドラマ部の「ドラマな窓口」

URL：https://jmagazine.myjcom.jp/column/post000029/(https://jmagazine.myjcom.jp/column/post000029/)