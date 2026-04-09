『天秤AI Biz byGMO』にてサブスクリプションプランの提供を開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO天秤AI株式会社（代表取締役社長：山城 博規）は、2026年4月2日より、法人向けAIサービス『天秤AI Biz byGMO』において、サブスクリプション制「スタンダードプラン」の提供を開始しました。スタンダードプランは、年額16,800円（税込・月あたり1,400円）または月額1,900円（税込）の固定料金プランです。本プランは、固定料金で主要AIモデル（ChatGPT、Gemini、Claude等）を無制限にご利用できます（一部利用上限あり）。従来の「Bizプラン」における基本料金＋従量課金と比較し、コストの範囲内で安心してAIを活用したい法人・個人事業主の方に最適なプランです。



サービス詳細・お申し込み：https://biz-lp.tenbin.ai/

【サブスクリプション制「スタンダードプラン」開始の背景】

生成AIの業務活用が急速に広がる中、『天秤AI Biz byGMO』ではこれまで月額1,100円の基本料金に、利用量に応じた従量料金が加算される料金形態を採用してきました。しかし、ご利用のお客様より「使いすぎによる費用増加への不安がある」「月ごとのコストが予測しづらく、稟議や予算計上が難しい」といったお声を多くいただいておりました。

こうした課題にお応えするため、このたびサブスクリプション制「スタンダードプラン」の提供を開始いたしました。固定料金制の採用により、企業のAI活用における予算管理を容易にし、より多くの組織が安心してAIを日常業務に取り入れられる環境を整えます。

【サブスクリプション制「スタンダードプラン」について】

■プラン概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5331_1_b6f2e15db0fec25b4b52e80616e37a1b.jpg?v=202604101251 ]■固定料金でコストが安定

年額16,800円（税込・月あたり1,400円）または月額1,900円（税込）のシンプルな固定料金制を採用。年払いをお選びいただくと、月払いと比べて年間約6,000円の費用を抑えられます。従量料金が発生しないため、AIを積極的に活用しても費用が膨らむ心配がなく、毎月のコストを正確に把握できます。既存のBizプランから「スタンダードプラン」への移行も可能です。

■利用範囲について

主要AIモデル（ChatGPT、Gemini、Claude等）によるチャット機能は、回数制限なく定額でご利用いただけます。加えて、専門モデルやDeep Researchなどの高機能オプションも追加料金なしでご利用可能ですが、安定したサービス提供のため、ユーザー単位で月次利用上限を設けております。

利用回数は毎月の契約更新日にリセットされ、残回数はサービス内のメンバー情報画面よりご確認いただけます。

詳細はこちらをご確認ください https://biz-lp.tenbin.ai/

■Bizプランとの比較[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5331_2_4b83bfeae84d1c4fa616f7d9ac7e026e.jpg?v=202604101251 ]

（※2）複雑な推論や高精度な分析に対応する、一部の高機能AIモデル（OpenAI o3 pro・GPT 5.4 Pro等が該当）

【『天秤AI Biz byGMO』について】

『天秤AI Biz byGMO』は、GMO天秤AI株式会社が提供する法人向けAIプラットフォームです。ChatGPT・Gemini・Claudeをはじめとする複数の主要AIモデルを一つの画面上で横断的に利用・比較できます。チャット、画像生成、Deep Research、天秤ジャッジ（※3）などの機能に加え、法人向けならではの以下の機能を提供しています。

・組織管理機能：複数メンバーでの共同利用が可能で、組織での効率的な活用を実現

・セキュリティ管理：ビジネス利用に適したセキュリティレベルを提供

・利用状況管理：管理者ダッシュボードでメンバーごとのAI利用状況を一元把握

（※3）最大6つのAIモデルの回答をAIが比較・分析し、相違点の整理から採用すべき回答の推薦までを行う機能

サービス詳細・無料トライアル：https://biz-lp.tenbin.ai/

【GMO天秤AI株式会社について】

GMO天秤AI株式会社は、革新的な生成AIプラットフォーム『天秤AI byGMO』と、法人向け強化版の『天秤AI Biz byGMO』を通じ、ユーザーと企業が多様なニーズに応じた最適解を迅速に得られる環境を提供しています。今後はパーソナライズ機能や外部サービスとの連携（MCP対応）など、より安心に、より使いやすくAIを活用できる環境づくりを推進してまいります。

以上

【GMO天秤AI株式会社】 （URL：https://gmo-tenbin.ai/(https://gmo-tenbin.ai/)）

会社名 GMO天秤AI株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂１-２-３ 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 山城 博規

事業内容 ・AIプラットフォーム『天秤AI byGMO』『天秤AI Biz byGMO』の開発・運営

・『天秤AIメディア byGMO』の運営

・プロンプトポータル『教えてAI』の開発・運営

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持ち株会社（グループ経営機能）

■インターネットインフラ事業

■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

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