「別マガ」5月号本日発売！表紙はTVアニメ放送開始間近の『姫騎士は蛮族の嫁』

株式会社講談社

2026年4月9日（木）発売の「別冊少年マガジン」5月号は、本日よりTVアニメの放送がスタートする『姫騎士は蛮族の嫁』が表紙＆巻頭カラーで登場！ さらに、今号より新連載がスタートする『人狼とエルフ』、TVアニメSeason2放送開始を記念した『杖と剣のウィストリア』、第1巻発売の『歪みの虜』、TVドラマ「惡の華」放送開始記念の『惡の華の頃』、第4巻発売の『八乙女×2』、第3巻発売の『人生逆転ダンジョン』が、いずれもセンターカラーで登場します！

■TVアニメついに放送開始！『姫騎士は蛮族の嫁』巻頭カラー

4月9日（木）よりTVアニメ放送開始！これを記念して、『姫騎士は蛮族の嫁』が巻頭カラーで登場しています。さらに、超豪華別マガ作家陣からTVアニメ応援イラストが集結！『八乙女×2』氏家ト全先生、『ふらいんぐうぃっち』石塚千尋先生、『将棋の渡辺くん』伊奈めぐみ先生ほか、総勢11名による応援イラストは圧巻！

『姫騎士は蛮族の嫁』巻頭カラー

＜プレゼントキャンペーン実施中＞

本日発売の最新コミックス第11巻表紙イラストを使用した、特製フェイスタオルを10名様にプレゼント！応募の詳細は、4月9日（木）発売の「別冊少年マガジン」5月号をご確認ください。

*紙版についている応募券が必要です。

『姫騎士は蛮族の嫁』11巻

「なぜだ…なぜ あの印がここにある…!?」

東征気運が高まるラヴィラントを訪れた、セラの次兄・ノーディウス。長兄・シディウスとの間で密約が交わされる中、事象龍イルドレンにまつわる新事実が明らかに!? 一方のセラ達は、気分転換を図るために「鉱人の里」の温泉へ。そこで偶然にも発見したのは、東

西対立の歴史を覆す証拠だった…!!

更に、突如動き出した過去の遺物がセラ達に思わぬ混乱を齎す事に!? 東西融和の分岐点が訪れる第十一幕!!

■新連載スタート！『人狼とエルフ』センターカラー

「別冊少年マガジン」5月号より連載がスタートする『人狼とエルフ』がセンターカラーで登場！

諸事情により、センターカラーの見開きを掲載することができないため、一部を公開！全容は本誌でお楽しみください。

『人狼とエルフ』1話カラーページ『人狼とエルフ』センターカラーの一部

＜あらすじ＞

暴走する“欲”に苦しむ人狼・ハクロウ。

死にたくても死ねない彼は、死に呪われたエルフ・リアと出会う。

刻まれた刺青に命を蝕まれる彼女が求めたのは、ハクロウの“欲”だった。

「貴方の全てを私にちょうだい？」

孤独を抱えたふたりが巡り合い、

生と死、相反する願いを抱えて“魔女”を探す旅に出る。

ひとりぼっちの異種族ふたりが紡ぐ、愛と渇望の旅情ファンタジー。

■TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2放送開始記念！センターカラー 最新15巻本日発売＆国内初のサイン会開催決定！

TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2が、4月12日（日）より放送開始することを記念してセンターカラーで登場！青く澄んだ空の下、外の世界へ向かうウィルや仲間たちの姿が描かれています。

さらに、Season2放送を前に、大森藤ノ先生＆青井聖先生からのコメントも掲載！コメントの一部をチラ見せ…！

-大森藤ノ先生＆青井聖先生からコメントが到着！一部をチラ見せ

大森先生）連載前からずっと目標にしていた「境界祭編」が、とうとうアニメでも描かれます。...

青井先生）負けそうなとき、折れそうなとき、頑張る力になったのはウィルやその仲間たち、そして読 者という形で並走してくれた皆さんでした。...

コメント全容は「別冊少年マガジン」5月号でご覧ください！

- 国内初のサイン会、開催決定！

『杖と剣のウィストリア』15巻の発売を記念して、国内初となる青井聖先生色紙サイン会の開催が決定！ 全国のアニメイトにて『杖と剣のウィストリア』第15巻をご購入いただいた方を対象に、お申し込みいただけます。

＜開催概要＞

開催場所：animate hall WHITE（アニメイト池袋本店 南館9F）

開催日時：2026年5月3日（日）

申し込み期間：2026年4月20日（月）まで

当選通知：2026年4月下旬予定

*申し込みは『杖と剣のウィストリア』15巻を全国のアニメイトでご購入いただいた方に限ります。

*詳細はアニメイトホームページ(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115022&srsltid=AfmBOoponcTUm0yqOtoeTt7O8yv2RVvYCERPtzGDlIpXAhYs1NfaiLNk)からご確認ください。

『杖と剣のウィストリア』15巻

チャールズを追って辿り着いた『塔』の天辺。そこに封じられていた『天の鍵』とは、天上の侵略者の王…『破王バアル』であった!!ウィルとリアーナは封印を解かんとする『破滅の書』の野望を止められるのか！？

■TVドラマ「惡の華」放送開始を記念してセンターカラーで登場！ さらに、押見修造先生の描き下ろし特別読み切り掲載！

2026年4月9日（木）深夜24時より放送開始のTVドラマ「惡の華」を記念して、原作・押見修造先生による描き下ろし特別読み切りが「別冊少年マガジン」5月号に掲載されています！

『惡の華』連載当時を追憶する内容となっています。 TVドラマから作品に触れる方も、原作ファンの方も、『惡の華』がいかにして生まれたのか、ぜひ見届けてください！

『惡の華』1巻

ボードレールを愛する少年、春日高男。ある日、彼は、放課後の教室に落ちていた、大好きな佐伯奈々子の体操着を、思わず盗ってしまう。それを、嫌われ者の少女・仲村佐和に見られていたことが発覚！！ 盗んだことをバラされたくない春日に、彼女が求めた“契約”とは‥‥！？

■『歪みの虜』待望の第1巻発売記念！センターカラー mmk先生から寄稿イラスト掲載中！ 作品PVも本日公開されました。

「別冊少年マガジン」にて好評連載中の『歪みの虜』第1巻がついに発売！これを記念して、センターカラーで登場しています。さらに、「AnimeJapan」が企画している『アニメ化してほしいマンガランキング』で今年第1位に輝いた『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』のmmk先生からお祝いイラスト＆コメントも掲載中！

- 作品PV本日公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZTp55NNML_s ]

『歪みの虜』1巻

SNSで圧倒的人気を誇る“おーにじょうろく”初連載！

猛犬ヤンキー×清純メガネ少女

歪で一途なラブストーリー、開幕!!

“猛犬”と呼ばれ、周囲から恐れられるヤンキーの田中は、喧嘩に明け暮れる日々！ そんなある日、冴えないメガネ少女が突如現れる…！ まったく自分を恐れない彼女の言動に、最初はムカついていた田中だったが

初めての感覚に段々と虜になっていき――!?



歪だけど一途な服従ラブコメ 第1巻！

■第4巻発売記念『八乙女×2』センターカラー

最新コミックス第4巻が本日発売！これを記念して、『八乙女×2』がセンターカラーで登場！

本編では、中学生だったハルルたちもついに高校生に...！4月から新生活が始まる皆さんも、ハルルたちと一緒に青春を謳歌しましょう！

『八乙女×２』4巻

同じマンションの隣室に住む八乙女カイと八乙女ハルル。

中学３年生になった２人は、順風満帆、すくすく成長中……だけど、２人は受験生なのでした！！遊びたいけど受験勉強もしなければ！！

修学旅行編も、まるっと掲載！！

■第3巻発売記念『人生逆転ダンジョン』センターカラー

最新コミックス第3巻が本日発売！これを記念して、『人生逆転ダンジョン』がセンターカラーで登場！

さらに、『つぐもも』浜田よしかづ先生からの寄稿イラストも掲載中！こちらの寄稿イラストは、第3巻初版限定で、イラストカードとして封入されています。

『人生逆転ダンジョン』3巻

ダンジョン島での研修を終え、正規の探索者となった賢一は、失踪した星光シスターの捜索依頼を受け、深層へ向かう。絶対に屈さない騎士・ルシア、色々よわよわな聖職者・那美、新たな仲間と魔力発散（ヤ）りながら辿り着いたのは、凶悪な魔物“アナルスライム”が支配する、地獄の集落だった━━。

最高に気持ちいい成り上がり冒険譚第三巻━━!!

「別マガ」5月号、発売中！