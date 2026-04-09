『ももたろうっていうことは…？』予約開始！「っていうことは？」の連鎖で想像力が広がる読み聞かせ絵本

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月27日に『ももたろうっていうことは…？』（2026年4月27日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

もうすぐお兄ちゃんになる「こたくん」の想像力が大爆発！

「桃から生まれるももたろうっていうことは…？」――そのひとことから、無限に広がる「っていうことは？」の連鎖。声に出して読みたくなるユーモア満載の新感覚絵本の登場です。ページをめくるたび、くすっと笑えて、最後には思わず驚く結末が待っています。親子で盛り上がること間違いなし！

想像力って、どこまで広がると思いますか？

『ももたろうっていうことは…？』では、たった一つの気づきから、その答えを無限に広げます。

▲こたくんのお部屋にも注目！ これから絵本に登場するものが隠れています。

こたくんはもうすぐお兄ちゃんになります。「ももたろう」の絵本を読んでいたら、とんでもないことに気づいてしまいます！

桃から生まれるのがももたろうっていうことは？

……っていうことは？

……っていうことは？？

その「？」が連鎖するたび、こたくんの頭の中は爆発的に膨らみます。ソフトクリームだったら？ リュックサックだったら…？

▲かわいすぎるソフトクリームたろう！

ページをめくるたびに「なるほど！」「え、そんな発想！？」と笑いが止まらない、読んでいるだけで元気が湧く絵本です。

▲え、ふじさんたろう！？

絵本の最後には、こたくんが超大発見をしています！ これには大人もびっくりするはず！ そしてちょっとしみじみしちゃうかも！？

前作『ながい ながい おうさまの はなの はなし(https://hon.gakken.jp/book/1020608400)』でも魅せた、しまだかほさんならではの、ユーモアと発想力は本作でも全開。読み聞かせの時間が待ちきれなくなる、親子で一緒に声を出して笑いながら楽しめる最高の一冊です。

これまでにない、豊かな発想に想像力が連鎖し、笑いと感動があふれる――これが『ももたろうっていうことは…？』です。

【著者プロフィール】

しまだかほ

多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。CM制作会社およびアニメ制作会社で企画・演出、キャラクターデザインなどを担当後、フリーランスとして活動。絵本制作を中心に、アニメーション企画やイラストレーションなど幅広く手がける。ユーモアと自由な発想を生かした表現を得意とし、保育絵本や市販絵本の制作に取り組んでいる。『ながい ながい おうさまの はなの はなし』『ももたろうっていうことは…？』などの絵本作品を発表。

［商品概要］

■『ももたろうっていうことは…？』

著者：しまだかほ

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年4月27日

判型：B5変・32ページ

ISBN：978-4-05-206273-5

電子版：あり

出版社：Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020627300(https://hon.gakken.jp/book/1020627300)

【本書のご予約・ご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062736/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062736/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525152/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525152/)

・丸善ジュンク堂書店ネットストア：https://www.maruzenjunkudo.co.jp/products/9784052062735(https://www.maruzenjunkudo.co.jp/products/9784052062735)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開