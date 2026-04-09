「『アークナイツ』POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは「『アークナイツ』POP UP SHOP in マルイ」を開催いたします。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「『アークナイツ』POP UP SHOP in マルイ」を開催いたします。

2026年5月1日(金)より神戸マルイ、5月16日(土)より博多マルイ、6月12日(金)より新宿マルイ アネックスの計3店舗にて「『アークナイツ』POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定いたしました。

今回のイベントではイラストレーターの「ボダックス」先生による「ショッピング」をコンセプトにした新規描き起こしイラストを使用した新規グッズを多数先行販売する他、お買上げ抽選会などの実施やスタンディパネルの展示を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「『アークナイツ』POP UP SHOP in マルイ」

開催期間：2026年5月1日(金)～5月10日(日)

開催場所：神戸マルイ 4F

入場料：無料

営業時間：【平日・土曜日】11:00～19:00、【日曜日・祝日】10:30～19:00

＊店舗の営業時間とは異なりますのでご注意ください

開催期間：2026年5月16日(土)～5月24日(日)

開催場所：博多マルイ 5F

入場料：無料

営業時間：10:00～19:00

＊店舗の営業時間とは異なりますのでご注意ください

開催期間：2026年6月12日(金)～6月28日(日)

開催場所：新宿マルイ アネックス 6F

入場料：無料

営業時間：【平日】11:00～19:00、【土曜日・日曜日・祝日】10:30～19:00

＊店舗の営業時間とは異なりますのでご注意ください

▼「『アークナイツ』POP UP SHOP in マルイ」特設サイト

https://event.amnibus.com/arknights-0101-2026/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

―――――――――――――――

【「『アークナイツ』POP UP SHOP in マルイ」内へのご案内について】

店内混雑緩和のため、お客様の会場へのご入場を制限させていただく場合がございます。

詳細は決まり次第、マルイ特設ページ、Xにて改めてご案内いたします。

何卒ご理解、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

神戸マルイ特設ページ：

https://www.0101.co.jp/083/event/detail.html?article_seq=141477&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/083/event/detail.html?article_seq=141477&article_type=sto)

博多マルイ特設ページ：

https://www.0101.co.jp/090/event/detail.html?article_seq=141481&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/090/event/detail.html?article_seq=141481&article_type=sto)

新宿マルイ アネックス特設ページ：

https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=141473&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=141473&article_type=sto)

「マルイノアニメ 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_anime

「関西マルイ アニメイベント 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_kansai_a

「博多マルイ・九州 アニメイベント 公式Xアカウント」：https://twitter.com/marui_9shu_a

「新宿マルイ アニメイベント 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_shinjuku

―――――――――――――――

【お買上げ抽選会情報】

▼条件

イベントショップにて、関連商品を税込3,000円以上お買い上げ、かつエポスカードをご利用またはご提示で1会計につき1回、ハズレなしの抽選会にご参加いただけます。

▼特典内容

A賞 キャンバスボード（全2種） ※サイズ：F3号（横220mm×縦273mm）

B賞 ブロマイド（全7種） コンプリートセット

C賞 ブロマイド（全7種） ランダム1枚

※A賞は好きな柄が先着でお選びいただけます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。

※新規ご入会も会場にて承りますのでご利用ください。

※お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。

税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を複数回に分けることは出来かねます。

※ご提示の場合、お支払方法は現金もしくはエポスカード決済に限ります。

※エポスカードはお会計時にご提示下さい。お会計時以外にご提示いただいても抽選は承れません。

※お買上げ当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※すべての内容は予告なく変更になる場合がございます。

―――――――――――――――

【イベント先行販売グッズ情報】

▼凛御シルバーアッシュ ショッピングver. 着用BIGシルエットTシャツ（全1種）

価格：4,950円（税込）

▼クリフハート ショッピングver. 着用BIGシルエットTシャツ（全1種）

価格：4,950円（税込）

▼デーゲンブレヒャー ショッピングver. 着用BIGシルエットTシャツ（全1種）

価格：4,950円（税込）

▼ホルハイヤ ショッピングver. 着用BIGシルエットTシャツ（全1種）

価格：4,950円（税込）

▼溯光アステジーニ ショッピングver. 着用BIGシルエットTシャツ（全1種）

価格：4,950円（税込）

▼聖聆プラマニクス ショッピングver. 着用プルオーバーフーディー（全1種）

価格：7,678円（税込）

▼ドロシー ショッピングver. 着用BIGシルエットロングTシャツ（全1種）

価格：5,478円（税込）

▼聖聆プラマニクス&クリフハート ショッピングver. 着用クラフトリングショルダーバッグ（全1種）

価格：4,620円（税込）

▼ショッピングver. トレーディンググリッター缶バッジ vol.4（全7種）

単品：605円（税込）/BOX：4,235円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼ショッピングver. トレーディングコンパクトクリアカード（全7種）

単品：440円（税込）/BOX：3,080円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼ショッピングver. BIGアクリルスタンド（全7種）

価格：各1,980円（税込）

▼ショッピングver. カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー（全7種）

価格：各1,320円（税込）

▼ショッピングver. Ani-Frame（全7種）

価格：各275円（税込）

▼ショッピングver. ポストカード（全7種）

価格：各275円（税込）

▼ショッピングver. アクリルカード（全7種）

価格：各715円（税込）

▼ショッピングver. ミニダイカットステッカー（全7種）

価格：各385円（税込）

▼ショッピングver. A4アクリルパネル（全1種）

価格：4,378円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトにて取り扱い予定となっております。

また、先行して予約を開始する可能性がございます。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。

※販売状況等によって、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

―――――――――――――――

【イベント限定BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■ショッピングver. トレーディンググリッター缶バッジ vol.4（全7種）

1BOX購入で「凛御シルバーアッシュ ショッピングver. グリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「聖聆プラマニクス ショッピングver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

―――――――――――――――

【Xキャンペーン情報】

「『アークナイツ』POP UP SHOP in マルイ」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト&「AMNIBUS公式アカウント」をフォローすることで、抽選で１名様に「イベント特典ブロマイド（全7種）コンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」：https://x.com/AMNIBUS

―――――――――――――――

■店舗情報

店名：神戸マルイ

URL：https://www.0101.co.jp/083/

■店舗情報

店名：博多マルイ

URL：https://www.0101.co.jp/090/

■店舗情報

店名：新宿マルイ アネックス

URL：https://www.0101.co.jp/005/

―――――――――――――――

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

―――――――――――――――

▼AMNIBUS（アムニバス）について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

担当：齊藤直樹

Mail：pr@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社アルマビアンカ

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar