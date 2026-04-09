「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」より、真昼が魔法少女に扮した描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」の豪華賞品が手に入る＜「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」魔法少女くじ＞を、2026年4月16日(木)12時より販売します。

魔法少女に扮した真昼の新規描き下ろしイラストなどを含む豪華賞品を取り揃えております。今回は描き下ろしイラストを再現したぬいぐるみもご用意。ぜひこの機会をお見逃しなく!!

＜「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」魔法少女くじ 概要＞

販売期間：2026年4月16日(木)12:00～2026年5月14日(木)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/otonarinotenshisama_5/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる特大布ポスター（全2種）

A賞：ぬいぐるみ（全2種）

B賞：アクリルスタンドフィギュア（全2種）

C賞：ちびアクリルスタンドフィギュア（全6種）

D賞：アクリルキーホルダー（全8種）

E賞：缶バッジ（全10種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全8種。ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/