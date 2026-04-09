パチンコ『P戦国乙女6～暁の関ヶ原～』シミュレーターアプリ、3Dバーチャルホール「スロパチスピリット」で本日配信

コムシード株式会社

スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、3Dバーチャルホールアプリ 『スロパチスピリット』 （以下スロスピ）において、パチンコ 『P戦国乙女6～暁の関ヶ原～』 のスマートフォンアプリを、本日より配信開始いたしました。

アプリのダウンロードはこちらから

(C)HEIWACharacter design by SHIROGUMI INC.

▼GooglePlay

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spiridge.ss.hei0024

▼AppStore

https://apps.apple.com/jp/app/id6755952045

スロスピ連携プレイをするには別途、スロスピホールアプリ（本体アプリ）のインストール・操作が必要です。

シリーズ初の「遊タイム」搭載で旋風を巻き起こした人気機種がスロスピに登場

2008年の初代登場以来、魅力的なキャラクターと奥深いゲーム性でファンを魅了し続ける「戦国乙女」シリーズ。その中でも、シリーズ初となる「遊タイム」の搭載や、継続率約80%を誇る「天下分け目RUSH」でホールを席巻した人気機種『P戦国乙女6～暁の関ヶ原～』が、3Dバーチャルホール「スロスピ」に登場します。

本作では、乙女たちが繰り広げる迫力のバトル演出や、爽快な出玉性能をアプリで忠実に再現。スロスピ内の専用ホールにおいて、実機さながらの臨場感をお楽しみいただけます。

実機を忠実に再現した機種アプリ「スロパチスピリット（スロスピ）」について

「スロスピ」は、パチンコ・パチスロの楽しさに立ち返りつつ、実際のホールの興奮を疑似体験できるバーチャルホールです。3Dモデルで再現されたホールで、最新機種から往年の名機まで、実機シミュレーターをプレイできます。

また、全国約400店舗のパチンコホールにチェックインすると、ゲーム内で使えるレアイテムやお楽しみコレクション機能も搭載。リアルとバーチャルを融合して、パチンコ・パチスロを誰もが楽しめる日常の娯楽にしていくことを応援する新感覚のパチンコ・パチスロアプリです。

アプリ概要

タイトル： スロパチスピリット

ジャンル：シミュレーション（カジノ）

パブリッシャー：スピリッジ株式会社（コムシード100％子会社）

プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

アプリストアURL

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spiridge.slospi

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id6743778850

公式X：https://x.com/SloSpi777

[ホールアプリ対応機種]

Android OS ver.9.0以上を搭載したAndroid端末

iOS ver. 16.0以上を搭載したiOS端末

※一部の端末を除く。

※タブレット端末は動作保証外となります。

※ホール本体とは別に、機種アプリ個別に推奨端末があります。

※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。

※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。