【サロン業界初*¹】肌痩せ印象に“注入*²発想”を核にしたサロンケア導入美容液「ペプチダーム ターゲットボリュームエッセンス」誕生

株式会社ハイサイド

美容・健康・医療を掲げる株式会社ハイサイド（本社：東京都目黒区）は、プロ用コスメライン「AMPLEUR PROFESSIONAL」より展開するスキンケアシリーズ【PEPTIDERM（ペプチダーム）】から、肌の“厚み・支え・立体感”に着目した導入美容液『ペプチダーム ターゲットボリュームエッセンス』を2026年5月14日（木）より新発売いたします。

美容医療の“注入ケア”に着想を得て開発された本製品は、頬のコケやくぼみ、首・デコルテのボリューム不足など、年齢によって変化する肌印象にアプローチ。

気になる箇所へピンポイントで使用する「ターゲットボリューム*²発想」により、ふっくらとした立体的な肌印象へ導きます。

また、本製品は2026年5月18日（月）より開催される「ビューティーワールド ジャパン 東京2026」にて初披露し、会場では実際に製品を体験できるデモンストレーションを実施いたします。

ペプチダーム「ターゲットボリュームエッセンス（50mL）」

“ボリュームダウン悩み”に着目した新発想のアプローチ

年齢とともに脂肪が減少し、肌痩せや構造の崩れによる変化は、頬のコケやフェイスラインの影、首・デコルテのくぼみ印象など、顔だけでなくさまざまな部位に現れます。近年ではこうした“ボリュームダウン”への関心が高まり、美容医療では注入による補整ケアが一般化しています。

しかし、スキンケアで肌表面のハリを高めるだけでは肌痩せ印象への対応は難しいとされています。

こうした背景のもと、ラボの先進研究から生まれた本製品は、肌の“厚み”と“支え”に着目し、ふっくらとした印象へ導きます。

製品特長

■ サロン業界初*¹「ターゲットボリューム*²発想」

肌の“厚み・支え・立体感”に着目。

頬・首・デコルテ・バストなど、肌痩せによる年齢が現れやすいパーツへピンポイントでアプローチし、ふっくらとした美しいシルエットへ整えます。

■ 独自処方「ボリュームペプチドコンプレックス」

肌の印象に関わる”厚み・支え・立体感”に着目し、4種のペプチドを組み合わせた独自設計。

さらに、フィト幹細胞エクソソーム（保湿成分）を組み合わせることで、狙いを定めるかのようにふっくらとした若々しい印象を与えます。

従来のハリケアにとどまらない、“ボリューム感”に着目した新発想のスキンケアです。

■ 5種のヒアルロン酸による“注入*²発想”のうるおい設計

分子サイズの異なるヒアルロン酸を組み合わせることで、角質層までうるおいを届け、押し上げるようなハリ感をサポート。まるで満たされるような使用感で、ふっくらとした肌印象へ導きます。

■ “コラーゲンバンキング”発想

うるおいとハリを与えるだけでなく、肌をすこやかに保つことで、今だけでなく未来の肌印象まで見据えたスキンケア設計。日々のケアによって、立体感のある印象をキープします。

■ 美容医療発想の即時的なハリ感ケア

エレクトロポレーション導入により、施術直後からふっくらとした立体的なハリ感を実感。

ホームケアでは難しい即時性と持続性を両立し、サロンケアならではの満足度の高い仕上がりへ導きます。

エレクトロポレーションによる導入イメージ

※1.サロン業界初： 業務用商材において/2026年3月自社調べ

※2. 注入、ターゲットボリューム：角質層のうるおいとキメを整えふっくら見せること

製品概要

製品名：ペプチダーム ターゲットボリュームエッセンス

（販売名：TV エッセンス）

分類：美容液（導入美容液）

内容量：50mL

サロン価：お問い合わせください。

先行予約開始：2026年4月14日(火）

発売日：2026年5月14日(木)

使用方法：エレクトロポレーションによる導入美容液として、気になる部分に合わせ、使用量を調整してご使用下さい。



AMPLEUR PROFESSIONAL公式サイト

https://ampleurpro.jp/

「ビューティーワールド ジャパン 東京2026」に出展

BWJ出展ブースイメージ：コスメティックゾーン W2-M023

エレクトロポレーション導入によるハンドデモ体験を実施

会期：2026年5月18日（月）～5月20日（水）

時間：10:00～18:00（最終日は16:30まで）

出展ブース：コスメティックゾーン W2-M023

公式サイト：

https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

【PEPTIDERM（ペプチダーム）】について

ラボからサロンへ。ペプチド研究が導く”ターゲットケア”

“PEPTIDERM”。この名には、シリーズのキー成分ペプチド（Peptide）とダーマトロジー（Dermatology/皮膚科学）を掛け合わせ、先進成分で効果的な肌ケアを実現する、という意味が込められています。一人ひとりの肌悩みにピンポイントでアプローチする“ターゲットケア”をコンセプトに掲げ、サロン技術の可能性を最大限に引き出すハイクオリティなエイジングケアシリーズです。

スキンイノベーションラボでのスキンケアに関する技術や肌理論、ペプチドをはじめとした化粧品成分の研究成果を応用。先進性と機能性に基づくエビデンスによって導き出された多様なエイジングサインに寄り添う化粧品を提供し、悩みを持つお客様が「サロンケアを選んでよかった」と満足していただける感動体験をお届けしてまいります。

「AMPLEUR PROFESSIONAL」は、美容皮膚科の英知を結集し、

プロフェッショナルの現場に応えるためのサロン専売化粧品ブランドです。

「AMPLEUR PROFESSIONAL（アンプルール プロフェッショナル）」は、「ハイドロキノン」のパイオニアであり、20年以上にわたる肌トーン研究の知見をもつ「AMPLEUR（アンプルール）」とともに、確かな効果と信頼に裏打ちされたプロユースコスメとして展開。

美容クリニック開発・監修シリーズの「WOVE style（ウォブスタイル）」は、ハイドロキノン、レチノール、グロースファクターといった、美容クリニックで実績のある成分を惜しみなく配合。安心・安全かつ信頼度の高いケアで、トラブルの起きにくい健康な肌の土台をつくります。

今後も、サロンに訪れるすべてのお客さまに「結果の見えるケア」をお届けすべく、さらなる品質と価値の向上を追求してまいります。

AMPLEUR PROFESSIONAL公式サイト：https://ampleurpro.jp/

■株式会社ハイサイドについて

商号：株式会社ハイサイド

本社：東京都目黒区中目黒1-10-23

代表取締役社長：根津 崇

創業：2003年3月14日

事業内容：化粧品・医薬部外品の企画・開発・販売、美容サロンの経営コンサルティング等