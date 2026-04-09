【歯科通院の実態調査】あえて「遠く」を選ぶ患者の約7割が、「ご近所」からの乗り換え組！タイパよりも優先される“決め手”に迫る

医療法人きずな

現在、歯科医院は6万施設以上あり、コンビニエンスストアを上回る数となっています。身近な範囲にいくつもの選択肢がある中で、生活者はどのように通院先を決めているのでしょうか。

そこで、患者さまとの対話を重視し、予防歯科から審美治療まで幅広い歯科医療を提供する『医療法人きずな きずな歯科クリニック』（ https://www.kizna-dc.com/ ）（所在地：兵庫県神戸市北区、院長：水野貴文）は、歯科通院の実態や転院を決める背景を明らかにするため、全国の20～69歳の男女921名を対象に調査を実施しました。

本調査からは、アクセスの良さを手放して他の医院を選択している人が、通院先選びにおいて重視するポイントが見えてきました。

【TOPICS】

・近所に歯科医院がある人のうち約4人に1人が、あえて「離れた場所」を選択

・「離れた場所」に通院する人の約7割が、過去に「通いやすい歯科医院」の受診経験あり

・利便性を手放してでも選択している決め手は「丁寧な説明」が約5割で最多

※調査手法の詳細については、本リリース末尾の「調査の実施概要」をご覧ください。

主な調査結果

1．歯科通院者の71.2％が「徒歩10分圏内に歯科医院がある」と回答

歯科医院を選ぶ際には、まずは自宅周辺の環境が医院選びの起点となると考えられます。はじめに、現在歯科医院に通院している人を対象に、自宅から徒歩10分圏内における歯科医院の有無について質問しました。

結果は「ある」と回答した人が71.2％となり、「ない（26.6％）」を大きく上回りました。通院者の7割以上が、自宅から歩いてすぐの距離に歯科医院があることを認識していることが分かります。多くの人にとって、身近な範囲内で無理なく通院先を検討できる環境にあるといえそうです。

2．近所に歯科医院があるのに、あえて「離れた場所」を選択する人が24.6％

それでは、近所に歯科医院がある人は、実際にどのような場所を通院先として選んでいるのでしょうか。自宅から徒歩10分圏内に歯科医院がある通院者を対象に、現在通院している歯科医院の場所について質問しました。

「自宅から徒歩10分以内（56.5％）」と「職場・学校など日常的に立ち寄る場所の近く（18.8％）」を合わせて、7割以上の人が生活圏内の通いやすい場所を通院先に選んでいます。一方で、「上記以外（自宅・職場・学校などから離れた場所）」と回答した人は24.6％となりました。

日常の生活圏内から通院先を選んでいる人が多数派ですが、約4人に1人は自宅や職場から離れた場所を選択しているという結果です。すぐ近くに通える歯科医院がある環境でありながら、あえて他の医院に足を運んでいる人も一定数存在していることが分かります。

3．「離れた場所」に通院する人の70.3％が、過去に「通いやすい歯科医院」を受診

あえて離れた場所に通院する人は、最初からその場所を通院先として選んだのでしょうか。近所に歯科医院がある環境でありながら、現在「離れた場所」を選択している人を対象に、過去に今よりも通いやすい場所にある歯科医院を受診した経験があるか質問しました。

「受診したことがある」と回答した人が70.3％となり、「受診したことはない（27.3％）」を大きく上回る結果となりました。

現在離れた場所へ通院している人の多くが、かつては利便性の高い医院を利用していたことが分かります。最初から遠くを選んでいたわけではなく、近所の医院を受診したうえで、現在の医院へと通院先を変えていることがうかがえます。

4．通院先を変えた理由、「治療技術（43.9％）」と「スタッフの対応や雰囲気（41.4％）」が僅差で並ぶ

では、なぜ利便性の高い医院から、あえて離れた場所にある医院へ通い直すことになったのでしょうか。離れた医院へ通院先を変えた人を対象に、その理由について質問しました。

「治療技術や結果に不満があった（治らないなど）から」が43.9％で最多となりました。これに「先生やスタッフの対応や雰囲気に不満があったから」が41.4％と、わずか2.5ポイントの差で続いています。また、「過去の歯科治療で痛い・怖い思いをしたことがあるから」は28.9％となりました。

通院先を変える動機として、治療技術に対する不満と、医師やスタッフの対応への不満が拮抗する結果となりました。通いやすさを手放してでも別の医院を探す背景には、確かな治療技術はもちろんのこと、安心して通える雰囲気やコミュニケーションも重視されているといえそうです。

5．「離れた場所」を選ぶ決め手は「丁寧な説明」が47.1％でトップ

最後に、近所に歯科医院がある環境でありながら、離れた場所の医院に通院している人を対象に、現在の医院に通院している決め手について質問した結果です。

最も多かったのは、「治療内容や方針を丁寧に説明してくれるから」の47.1％でした。これに「治療技術が高い・痛みが少ないから」が31.6％、「先生やスタッフと話しやすく、悩みを聞いてくれるから」が27.8％、「費用や治療期間が分かりやすく、納得できるから」が27.0％で続いています。

離れた場所にある医院が選ばれる決め手として、治療に対する「丁寧な説明」が他を大きく引き離して最多となりました。近所ではなく離れた場所に通院する患者にとって、これから受ける治療の内容や方針をしっかりと理解し、納得したうえで治療に臨めるかどうかが、通院先を決める最大の要因となっていることがうかがえます。

まとめ：医院選びで見えてきた「納得感」へのニーズ

今回の調査からは、生活圏内で通院先を選ぶ人が多い一方で、利便性よりも自分に合う環境を優先して通院先を変える層が一定数いることが分かりました。アクセスの良さだけではなく、別の価値を求めて医院を選ぶ様子がうかがえます。

その背景に見えてきたのは、対話を通じた「納得感」を求める声です。通院先を見直す理由や新たな医院を選ぶ決め手として、処置そのものだけでなくコミュニケーションの質も重視されており、不安に寄り添う対応が医院への信頼につながっていると考えられます。

治療内容をしっかりと理解し、納得して治療を受けられることは、患者にとって大切な要素です。長く安心して通える医院として選ばれるためには、患者の声に耳を傾け、親身に対話できる環境づくりが、これまで以上に重要になっているといえるでしょう。

調査の実施概要

調査機関 ：自社調査

調査方法 ：インターネット調査（Knowns 消費者リサーチ）

対象エリア：日本全国

対象者 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2026年3月10～15日

有効回答数：921名

※本調査での「通院」とは、同じ歯科医院へ継続的・定期的に通っている状態を指します。虫歯などの治療のほか、定期検診やクリーニング、矯正、インプラントなども含みます。

※本調査の有効回答は、性別および5歳刻みの年齢層での均等割付をベースに取得しています。

※本リリース内の各割合（％）は、性別・年代別の人口構成比に合わせたウェイトバック集計を行って算出しています。

※構成比（％）は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

設問内容- 自宅から徒歩10分圏内に歯科医院はありますか？（※通院しているかどうかに関わらず、ご自身の知る範囲でお答えください）- 現在通院している歯科医院の場所として、最もあてはまるものをお選びください。- 今よりも通いやすい場所にある歯科医院を、過去に受診したことはありますか？- 通いやすい場所の歯科医院から、現在通院している歯科医院に変えた理由はなんですか？あてはまるものを最大3つまでお選びください。- 現在の歯科医院に通院している決め手はなんですか？あてはまるものを最大3つまでお選びください。

医療法人きずな きずな歯科クリニック

「患者さまとの『きずな』が生まれる歯科医院」として、各分野の専門医師や担当制の歯科衛生士、専門カウンセラーが一体となり、徹底した対話と技術によるオーダーメイドの治療を提供します。「歯をきれいにするのは通過点。いつか『あの時出会ってて本当に良かった』と笑いあえる瞬間をつくること」を目標に、笑顔あふれる人生をサポートいたします。

▼当院の特徴

・各分野の専門家による「チーム医療」：エキスパート歯科医師、担当指名制の歯科衛生士、セラミック専門歯科技工士が連携し、質の高い治療を提供します。

・「対話」を重視したカウンセリング：専用のカウンセリングルームを完備し、歯科専門カウンセラーが患者さまのお悩みや理想の姿を丁寧に伺います。

・あらゆるお悩みに応える「豊富な診療メニュー」：虫歯・歯周病から、精密根管治療、インプラント、矯正、審美ホワイトニング、さらには「お口のエステ」や「DNA遺伝子解析」まで、幅広いメニューをご用意しています。

・サロンのようにくつろげる空間と最新設備：美容室やエステに通うような感覚で、リラックスして過ごせる院内環境を整えています。

▼診療案内

・アクセス：神戸電鉄三田線「道場南口駅」より徒歩1分（駐車場18台完備）

・診療時間：平日 9:00～13:00 / 15:00～18:30 土曜 9:00～13:00 / 15:00～17:00

・休診日：日曜・祝祭日

【法人概要】

法人名：医療法人きずな きずな歯科クリニック

所在地：兵庫県神戸市北区八多町中804

設立：2009年11月7日

理事長：水野貴文

診療科目：一般歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

ホームページ：https://www.kizna-dc.com/