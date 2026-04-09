まもなく販売開始！「ブラックサンダールアー」2026年4月9日（木）より全国釣具店にて発売

株式会社デュオ

ルアーメーカーの株式会社デュオ（本社：静岡県焼津市、代表取締役：安達政弘）は、有楽製菓株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長：河合辰信）とのコラボレーションにより開発した「ブラックサンダールアー」を、2026年4月9日（木）より全国の釣具店にて発売いたします。

今年1月にパシフィコ横浜で開催された「釣りフェス2026 in YOKOHAMA」での先行販売では、各日100個限定で用意した本商品が最短10分で完売。見た目のインパクトと“実際に使えるルアー”としての完成度が話題を呼び、多くの反響をいただきました。

本製品は、「釣りの楽しさ」と「遊び心」を掛け合わせた新たな提案として、有楽製菓および株式会社カヤックとともに開発。約9ヶ月におよぶ検証を経て、ブラックサンダーの象徴的なビジュアルを再現しながら、DUOのルアー設計ノウハウを落とし込んだ“実釣性能を備えたプロダクト”として完成しました。

試行錯誤の末に辿り着いた、唯一無二の設計DUOが挑んだ、前例なきルアー開発の舞台裏

「ブラックサンダーをルアーにする」。その企画は、当初から困難の連続でした。 メタルジグ、ワーム、ジョイント式……あらゆる可能性を模索しては消えていったアイデアたち。四角いパッケージ形状を維持したまま、いかにして「釣れるアクション」を生み出すか。開発チームが直面したのは、ルアー設計の常識との戦いでした。

最大の突破口となったのは、パッケージの「あのギザギザ」を利用するという逆転の発想。 ネタ枠を超え、本気の実釣性能を宿すに至った、血と汗の「試行錯誤」の全貌は下記の面白法人カヤックの記事内でご覧いただけます。

記事はこちら(https://www.kayac.com/news/2025/12/blackthunder)

「ブラックサンダールアー」製品特徴

１.「黒き」造形へのこだわり

思わずかじりつきたくなるようなチョコバーのディテールを、質感・形状ともに忠実に再現。水中での存在感とリアリティを両立しました。

２.パッケージを再現したフラットボディ

パッケージを忠実に再現したからこそ生まれたフラットなルアーの形状が、まだ見ぬアクションを生み出します。

３.前代未聞の「ギザギザリップ」構造

パッケージ端部のギザギザ形状をそのままリップとしてデザイン。見た目のユニークさに加え、機能面でも独自の水噛み性能を実現しました。

・商品名：ブラックサンダールアー

・価格：2,400円（税込）

・タイプ：フローティング

・重量：17g

・全長：75mm

・レンジ：0～1.4m

・フックサイズ：#5

・発売日：2026年4月9日（木）

※数量限定（再生産予定あり）

・販売先：全国の釣具店（取り扱いのない店舗もございます）

・ブラックサンダールアー公式サイトはこちら(https://backdoorproject.duo-inc.co.jp/blackthunder/?_gl=1*1s3edw3*_ga*OTY3NjU1NTMyLjE3NTc5ODEwOTg.*_ga_MM7TMZN7LB*czE3NzUwMjc5ODgkbzMxMyRnMCR0MTc3NTAyNzk4OCRqNjAkbDAkaDE1MjU4Mjk4NDQ.)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-zFfHsnXEfI ]SNSキャンペーンについて

ブラックサンダールアーの販売開始を記念して、ブラックサンダーの公式Xにてブラックサンダールアー1個と、釣りのおともにぴったりなブラックサンダー1箱（20本入り）を毎日10名様（合計30名様）にその場で当たるキャンペーンを3日間開催いたします。

※詳細はブラックサンダー公式Xアカウント「ブラックサンダーさん【公式】（@Black_Thunder_）」をご確認ください