孤独・孤立を医療と出会いでサポート　50歳以上向けマッチングサービス「ハハロル」が「ハハロル オンラインクリニック」の提供を開始

超楽長寿株式会社

社会的孤独・孤立解消に関する事業を展開する超楽長寿株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役医師：物部 真一郎、以下、超楽長寿）は、50歳以上のための医師監修マッチングサービス「ハハロル」において、オンライン診療機能「ハハロル オンラインクリニック」を4月9日（木）より開始いたします。

■日本の総人口の半分以上が“50歳以上”

近年、高齢化が加速しており、現在日本では総人口の半数以上が50歳以上となっています（※1）。また、50歳時の未婚率（2020年時）が男性28.25％、女性17.81％（※2）と過去最高水準に達しており、50歳以上における“孤独”・“孤立”のリスクは今後ますます高まることが懸念されています。社会的孤独・孤立は、うつ病や認知症の発症リスクの上昇に加え、冠状動脈性心疾患や脳卒中のリスクも高めるなど、命に関わる重大な影響を及ぼすことが国内外の研究から明らかになっています。これらのリスクを軽減するためには、高齢期に入る前からの予防的なアプローチが重要です。

これらの課題に対し、超楽長寿では、医学的観点から社会的孤独・孤立を防ぐために50歳以上のシニアを対象とした医師監修のマッチングサービス「ハハロル」を2024年にローンチ。新たな出会いをサポートすることで、社会的孤独・孤立の解消に取り組んできました。一方で、孤独な人ほど医療機関の受診が遅れやすく、未治療のまま重症化するリスクが高いことが指摘されています（※3）。こうした傾向は、日本の高齢者を対象にした調査でも見られ、孤立傾向が高く在宅時間の長い人ほど、医療サービスの利用頻度が低いことが明らかになっています（※4）。

（※1）総務省統計局「人口推計」

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/202603.pdf

（※2）国立社会保障・人口問題研究所の「人口統計資料集」

https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2022.asp?fname=T06-23.htm

（※3）Hawkley L. C., & Cacioppo J. T., Loneliness Matters: A Theoretical and Empirical Review of Consequences and Mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 2010.

（※4）Fujiwara et al., Association between social isolation and outpatient/in-home medical care utilization in community‑dwelling older adults: Findings from a Japanese cohort study.2020.

■オンライン診療機能で早期に医療との接点を

こうした背景をふまえ、「ハハロル」では出会いのサポートと並行し、孤立に至る前の段階から医療との接点を築ける仕組みが必要だと考え、2025年11月よりオンライン診療機能の試験運用を行ってまいりました。これらの取り組みを経て、2026年4月より「オンライン診療」の本格提供を開始いたします。初期段階では、「ハハロル」のマッチングサービスを基盤とし、「自分自身を整える」ことを目的とした診療領域から提供を開始します。見た目や自信の回復に寄与するこうした診療を通じて、ユーザーが医療との接点を自然に持ちやすくなり、将来的な受診への心理的ハードルを下げることにつながると考えています。

今後は、ユーザーのニーズに応じた診療領域の拡充や健康管理機能の追加等も視野に入れながら、社会的孤独・孤立の予防と医療アクセス向上の両立を図る仕組みづくりを進めてまいります。

■オンライン診療機能「ハハロル オンラインクリニック」について

【診療内容】

・男性向け：薄毛・ED

・女性向け：美髪・美肌

※今後診療領域の拡充を予定

【料金】

・診察料：無料

・お薬代：診察時にご案内

・送料：無料（期間限定）※全国一律300円



※自由診療となります。

※診療は提携医療機関の医師が行います。

オンライン診療イメージ

【ご利用の流れ】

オンライン診療は、「ハハロル」内の専用ページまたは以下のURLからご予約いただけます。LINEと連携することで、予約から診察までスムーズに行うことが可能です。診察は提携医療機関の医師がLINEのビデオ通話で実施し、処方があった場合は薬剤をご自宅までお届けします。

▼ご予約・詳細はこちら

https://medical.hhll.app/telemedicine-lp/

■超楽長寿株式会社 代表取締役医師 物部 真一郎 コメント

孤独や孤立は誰にでも起こりうる社会的課題であり、医学的にも健康に大きな影響を与えます。私たちは、マッチングサービスを通じて“人と人”のつながりを支援すると同時に、早い段階から“医療と自然につながる環境”を整えておくことも重要だと考えています。

今回スタートする診療メニューは、自身のコンディションを整えることを目的とした領域です。見た目や体調への自信は、人との関係構築に前向きになるうえでの重要な土台となります。こうした領域からスタートすることで、医療への心理的ハードルを下げ、無理なく医療とつながる体験を提供したいと考えています。

今後も、ハハロルを通じて“人と人”・ “人と医療”がつながりやすい社会の実現に貢献してまいります。

・超楽長寿株式会社 代表取締役医師 物部 真一郎（ものべ しんいちろう）

<肩書>

・精神科医、MBA（Stanford GSB class of 2015）

・高知大学医学部 特任准教授（病院経営プログラム）

・日本スタンフォード協会 理事

・日本医療ベンチャー協会 理事

<略歴>

2010年高知大学医学部（旧高知医科大学）卒業後、精神科医として勤務。2015年スタンフォード経営大学院卒業（MBA）。2014年エクスメディオ社創業、オンライン診療サービス「ヒフミル君」「ヒポクラ」開発・運営。2019年同社売却、2020年代表退任。2023年超楽長寿株式会社設立、代表取締役医師就任。現在、ゴゴスマ -GO GO!Smile!-（CBCテレビ）のコメンテーターを担当。

■50歳以上のためのマッチングサービス「ハハロル」

「ハハロル」は、50歳以上のための医師監修マッチングサービスです。従来のマッチングサービスと違い、50歳以上の中高齢者の課題やニーズに合わせて設計されています。AIが利用者のプロフィールや趣味、価値観、ライフスタイルなど、多岐にわたる項目を分析。人生経験で出会う「価値観マッチング」やプロフィール設定などを補助してくれる「AIアドバイザー」など、50代ならではの設計で最適な相手を促し、自分と相性の良い恋人や友達を探すことが可能です。

URL：https://hhll.app/

■超楽長寿株式会社 会社概要

超楽長寿株式会社は、医学とナッジ理論（行動経済学）、AIなどの最先端技術を活かし、日本の現在及び今後の高齢者がより長く、より楽しく生きていける社会づくりを目指すヘルスケアベンチャーです。

・所在地 ： 東京都中野区新井1丁目24-4井上ビル

・代表者 ： 代表取締役医師 物部 真一郎

・設立日 ： 2023年2月

・事業内容 ： 社会的孤立解消に関する事業

・URL ： https://hhll.jp/