日本カルミック、慢性期医療展2026に出展

日本カルミック株式会社

日本カルミック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高居隆章、以下「当社」）は、2026年4月15日（水）から17日（金）に、インテックス大阪で開催される高齢者医療に焦点を当てた「慢性期医療2026」に出展します。当社ブースでは、医療・介護現場のにおい課題に対応する、タッチレスサニタリーボックス「サニッコ(R)」、トイレの詰まりやニオイを防止する便器洗浄機「サニタイザー」や業務用ディフューザー「エアーフレッシュナー」など、衛生環境を改善する製品を展示します。

【出展背景】

日本では、65歳以上人口が全体の約3割を占める超高齢社会が進行しており、医療・介護現場では “におい課題” が日常的に生じています。加齢臭・体臭、排泄臭、ベッドや居室に残る生活臭、空調循環によるにおいの拡散など、多様なにおいが医療・介護施設の環境に影響を及ぼしています。

これらのにおいは、

・利用者のストレス

・家族の来訪満足度

・職員の快適性・働きやすさ

に影響に与える、医療・介護現場における重要な環境課題です。

当社は、香りによる空間演出と消臭技術の両面から、医療・介護現場で求められる「誰もが快適に過ごせる空間づくり」を支援しています。ぜひ当社ブースにお立ち寄りください。

【展示製品】(左から)エアーフレッシュナー、サニタイザー、サニッコ

【慢性期医療展2026について】

名称：慢性期医療展2026―第16回 超高齢社会を支える慢性期医療の専門展―

会期：2026年4月15日（水）～17日（金） 10：00～16：30 ※最終日17日（金）は16:00まで

会場：インテックス大阪（〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）

入場料：無料（入場登録制）

主催：慢性期医療展実行委員会（日本慢性期医療協会・テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ）

バリアフリー2026/慢性期医療展2026/看護未来展2026(https://www.tvoe.co.jp/bmk/)

【日本カルミック株式会社について】

犬・猫用医薬品や畜水産動物用医薬品などの開発、製造、販売、輸出入をてがける共立製薬株式会社と英国に本社を置く衛生環境マネージメント企業のレントキル・イニシャル社との合弁会社。先進的な製品・技術とサービスにより、衛生的で快適な環境を創造する衛生環境マネージメント企業です。ウォッシュルーム、厨房、オフィス空間の３つの分野で、清潔と安心と快適をお届けしています。

名称：日本カルミック株式会社

代表者：代表取締役社長 高居 隆章

会社設立：1969年6月6日

資本金：2,000万円

従業員数：609人（2026年1月）

事業内容：衛生製品の開発・レンタルサービス、設備の維持管理・メンテナンスサービス、改修工事・リニューアル、環境・衛生診断

URL：https://www.calmic.co.jp/

【報道関係のお問い合わせについて】

日本カルミック株式会社 総務部

電話：03-3230-6750 mail：ncl-koho@calmic.co.jp