三井住友海上火災保険が正会員として日本カスタマーサクセス協会に損害保険業界として初加盟

一般社団法人日本カスタマーサクセス協会

一般社団法人日本カスタマーサクセス協会（所在地：東京都中央区、代表理事：山田 ひさのり 以下 当協会）は、新規正会員として、損害保険業界として初の参画企業となる三井住友海上火災保険株式会社（以下、三井住友海上）をお迎えしたことをお知らせします。

■加盟の背景

損害保険会社大手の三井住友海上は、2027年4月のあいおいニッセイ同和損害保険株式会社との合併を見据え、顧客起点での価値提供を高度化する経営変革を推進しています。その一環として、カスタマーサクセスを実行すべく体制整備を進めています。

従来の損害保険は事故対応などの「有事」の接点が中心でしたが、現在は「平時」における関係構築や、データ活用による継続的な顧客体験の設計が重要なテーマとなっています。同社はこの課題に対し、カスタマーサクセスへの本格的な挑戦を通じて契約手続きに留まらない新たな価値提供を目指しており、今回の加盟は、こうした取り組みをさらに加速させるための一歩となります。

■一般社団法人日本カスタマーサクセス協会について

一般社団法人日本カスタマーサクセス協会(JCSA)は、「カスタマーサクセスで、顧客と共に企業が持続的に成長できる社会を実現する」をビジョンに掲げ、日本におけるカスタマーサクセス実務の標準化と健全な市場発展に努めています。

個社の枠を超えた業界標準の策定に注力しており、専門委員会体制のもと『カスタマーサクセスBPOガイドライン』などの実務指針を公開。「カスタマーサクセス白書」の発行や国内最大級のカンファレンス「Japan CS Summit」の開催、「CS人材の8要件」を基盤とした学習プログラムの整備など、CS活動の標準化と人材育成の両輪で、日本のカスタマーサクセス領域の発展に貢献しています。

■新規正会員からのコメント

三井住友海上火災保険株式会社 カスタマーコミュニケーション部長 林 健太郎 氏

当社はお客さまに寄り添い、お客さまから選ばれ続ける存在となるために、「お客さま本位」と「法令順守」を事業活動の根幹に据えて、ビジネススタイルの大変革を進めております。損害保険というお客さまからみて「複雑で難しい商品」におけるカスタマーサクセスを実現するためには、カスタマーサクセスに高い価値観を持ち、既に取組を進めておられる他業界、他企業のみなさまから学び、自社の変革を加速させる必要があると考え、カスタマーサクセス協会に参加させていただくことといたしました。カスタマーサクセスを進めることにより、業界全体のＣＳ品質向上にも貢献してまいりたいと考えております。

■正会員への申し込みについて

当協会では正会員を募集しています。以下のフォームより、事務局へご連絡ください。

※入会には審査がございます。

申し込みフォーム：https://www.jpncsa.org/admission/

■正会員一覧（順不同・2026年4月時点）

三井住友海上火災保険株式会社（新規参画）

株式会社エーアイスクエア

株式会社ユーザベース

株式会社Zenport

イタンジ株式会社

丸紅ＩＴソリューションズ株式会社

株式会社ホームパーティ

株式会社船井総合研究所

株式会社ユニリタ

株式会社RightTouch

株式会社Scene Live

ギグワークスアドバリュー株式会社

STORES株式会社

株式会社 PHONE APPLI

株式会社メディックス

ＳＭＡＳ（住友三井オートサービス株式会社）

SALES ROBOTICS株式会社

MNTSQ株式会社

株式会社ATOMica

ストリングアイル合同会社

日本電気株式会社（NEC）

スマートキャンプ株式会社

アディッシュ株式会社

日本ビジネスシステムズ株式会社

株式会社Works Human Intelligence

株式会社SmartHR

株式会社 PKSHA Technology

リコーITソリューションズ株式会社

Gainsight株式会社

株式会社kubell

サイボウズ株式会社

Scalebase株式会社

株式会社オービックビジネスコンサルタント

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

Sansan株式会社

株式会社ビズリーチ

株式会社マネーフォワード

株式会社Box Japan

ラクスル株式会社

【協会概要】

名称 ：一般社団法人日本カスタマーサクセス協会

設立 ：2024年11月

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II 5F・8F (総合受付 5F)

活動内容 ：カスタマーサクセスについての実装支援、コンサルティング、

勉強会・講演会の実施、書籍の出版、

『カスタマーサクセス実態調査』の実施・発行等

問い合わせ先：contact@jpncsa.org

URL：https://www.jpncsa.org

＜取材のお問い合わせ＞

日本カスタマーサクセス協会PR担当：中釜・後藤

pr@jpncsa.org



