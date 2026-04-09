困窮世帯への支援に向けて認定NPO法人キッズドアと連携

特定非営利活動法人あなたのいばしょ

特定非営利活動法人あなたのいばしょ(本部：東京都千代田区、理事長：根岸督和、以下「あなたのいばしょ」)は、認定NPO法人キッズドア（本部：東京都中央区、理事長：渡辺 由美子、以下「キッズドア」）と連携し、生活に困難を抱える困窮子育て家庭を、キッズドアが提供する「キッズドア・ファミリーサポート（以下「ファミリーサポート」）」につなぐスキームを2026年4月より開始します。

あなたのいばしょチャット相談には、「こどもに充分な食事を与えられるか不安」「生活費がギリギリである」といった困窮した状況に置かれている子育て家庭からの相談が日々寄せられています。

今回の連携により、「あなたのいばしょチャット相談」を利用する困窮子育て家庭が、キッズドアの提供する「ファミリーサポート」にご登録いただくことで物資、情報、体験、就労の４つの支援につながることが可能となります。

あなたのいばしょでは、これまで自治体の支援情報を提供することで相談者を支援につなげる取り組みを行ってきました。しかし、様々な理由により自治体とつながれない、もしくは支援を受けることが難しい相談者が存在しています。

そこで、あなたのいばしょは、生活に困難を抱える子育て家庭をキッズドアのファミリーサポートにつなぐことで、相談支援と物資をはじめとした支援を通じて、こどもとその家族を支えることを目指します。「あなたのいばしょチャット相談」に「生活をより安定させたい」「子どものために環境を改善したい」といった状況の相談が寄せられた際、相談者にキッズドアが運営するファミリーサポートの情報を提供し、必要な支援へとつなげます。

本連携は、2026年4月1日より開始し、キッズドアのファミリーサポートから登録の申請ができる、食料や生活資金が充分でなく、生活安定・向上のための支援につなぐ必要があると判断される困窮子育て家庭を対象とします。

■キッズドア・ファミリーサポートについて

キッズドア・ファミリーサポートは、2020年のコロナ禍により大きな影響を受けた子育て家庭を緊急支援する形で開始された自主事業で、今年で7期目となります。0歳から大学生までの子どもと同居する全国すべての子育て家庭を対象に、生活の安定と将来の可能性を支える多角的な支援を提供しています。登録制のデータベースを基盤とした支援プラットフォームを用いて、子育て家庭が孤立することなく、必要な支援につながれるよう支援を行っています。ご家庭の状況に合わせて、以下の4つの柱を中心とした支援を継続的に届けています。2026年3月現在、全国で5000世帯以上が登録しています。

・物資支援：食料、学用品、衣類、PC、クリスマスプレゼントなど、生活に直結する物資を無償で提供

・情報支援：給付金・奨学金・行政支援・進学情報・就労情報など支援情報をタイムリーに発信

・体験活動支援：スポーツ観戦、文化鑑賞、自然体験など、子どもの体験が広がるよう機会を無料で提供

・就労支援：保護者向けの就転職・資格取得・キャリア支援などを通じ、世帯の自立と収入の向上を後押し

URL：https://kidsdoor-family-support.jp/index.html

■認定NPO法人キッズドアついて

2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生・高校中退した若者を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、宮城及び神戸で展開しています。理事長渡辺由美子は、こども家庭庁 こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。

URL：https://kidsdoor.net/

■あなたのいばしょチャット相談について

「あなたのいばしょチャット相談」は、特定非営利活動法人あなたのいばしょが運営する、24時間365日、年齢や性別を問わず誰でも無料・匿名で利用できるチャット相談窓口で、厚生労働省自殺防止対策事業補助事業、厚生労働省支援情報検索サイト登録事業となっています。

あなたのいばしょチャット相談では、相談員の研修から実際の相談対応までを全てオンラインで実施することにより、スキマ時間を活用してボランティア相談員として活動できる環境を整備しました。これにより、相談窓口で最も深刻な課題とされていた相談員不足という問題を解消したほか、相談が最も増える日本時間の夜22時から朝方にかけては海外在住の日本人相談員ボランティアが時差を活用した相談対応にあたることにより、全国規模で相談を受け付ける相談窓口としては初めてかつ唯一24時間365日対応の相談窓口として機能しています。

■あなたのいばしょについて

2020年設立。本部は東京都千代田区。24時間365日年齢や性別を問わずだれでも無料・匿名で相談できるチャット相談窓口「あなたのいばしょチャット相談」(厚生労働省自殺防止対策事業)を運営。世界32カ国に約1,000名の相談員を抱え、1日最大で約3,000件の相談に応じる国内最大規模のチャット相談窓口。孤独対策を日本で初めて提唱し、大臣設置や推進法成立に寄与。孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム幹事団体。2022年、Forbes JAPAN「すぐれた非営利団体30選」。

URL：https://talkme.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人あなたのいばしょ 広報担当（鈴木）

pr@ibashochat.org