カストロール エッジご購入のレシートで応募絶対もらえるキャンペーン を実施

BPカストロール株式会社

BPカストロール株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：平川 雅規）は、エンジンオイル「カストロール エッジ」を購入して応募するとカストロールオリジナルグッズをプレゼントするカストロール エッジご購入のレシートで応募 絶対もらえるキャンペーン」を2026年4月10日（金）～2026年5月18日（月）＊１まで実施いたします。

キャンペーンページ（https://2026ss.castrol-edge-campaign.com/）にアクセスし、必要事項に答えて希望コースを選択し応募すると、カストロールオリジナルグッズをプレゼントします。

さらに、「カストロール エンジンシャンプー」を同時購入いただいた方は、「絶対にもらえる景品：社内用ミニクリーナー」コースか、「抽選で5名様にあたるホンダHRC カストロールチーム ペア応援チケット」コースのどちらかにご応募いただけます。たくさんのご応募をお待ちしています。

＊１：キャンペーン期間（レシート有効期間）：2026年4月10日（金）00:00～2026年5月11日（月）23:59

キャンペーン概要

名称：カストロール エッジご購入のレシートで応募 絶対もらえるキャンペーン

内容： １.キャンペーン期間中に、「キャンペーン告知のある実施店」にて

「カストロール エッジ」3Lまたは4Lをご購入の上キャンペーンページにアクセスし、対象商品購入時のレシートをアップロードし、必要事項をご入力のうえ応募すると、オリジナルグッズをプレゼントいたします。

２.「カストロール エンジンシャンプー」を「カストロール エッジ」と 同時購入の上、キャンペーンページにアクセスし対象商品購入時のレシートをアップロードし、必要事項をご入力いただくと、ロゴ入りのオリジナル「社内用ミニクリーナー」をもれなくプレゼント。もしくは、「ホンダHRC カストロールチーム ペア応援チケット」が5名様に当たる抽選にご応募いただけます。

※賞品は2026年6月下旬から順次発送となります。諸般の事情により、遅れる場合もございますのでご了承ください。

賞品： Aコース「目盛り付フロストボトル 570ml」

サイズ：約高さ213×直径66mm

Bコース「サコッシュ」

サイズ：約高さ230×幅300mm（肩紐：約1,100mm）

同時購入プレゼント

絶対もらえる景品「車内用ミニクリーナー」

サイズ：(約)130×130mm（マチなし）

抽選で当たる賞品（5名様）「ホンダHRC カストロールチーム ペア応援チケット」

※応援チケットは栃木県にて2026年10月初旬に開催されるモータースポーツイベントの観戦eチケット（招待日は未定）。

※会場までの交通費・宿泊費等は当選者のご負担となります。

実施期間：2026年4月10日（金）00:00～2026年5月11日（月）23:59まで

上記期間中のレシートのみ有効となります。キャンペーンの応募期間は2026年5月18日（月）まで。

実施店舗：カストロール エッジ プレゼントキャンペーン告知のある実施店

応募方法： キャンペーンページにアクセスし、対象商品購入時のレシートをアップロードし、

必要事項をご入力の上、ご応募ください。

※領収書（原本）の場合は、商品名・数量が明記されているものを添付してください。

※複数缶ご購入いただいたレシートは、購入数分の商品をお選びいただけます。

応募サイト：「カストロール エッジ プレゼントキャンペーン」（https://2026ss.castrol-edge-campaign.com/）

※国内カーショップ一店頭、一部ホームセンターにて実施中。一部店舗では実施されていない場合がございます。あらかじめご了承ください。

実施状況は店頭にてご確認ください。

※ネットショップ購入分は対象外です。

■Castrol EDGE（エッジ）

カストロール エッジは、エンジン性能に関わる7つの重要ポイントに着目し、データエンジニアリングに基づいて設計されたエンジンオイルです。

カストロールのエンジンオイル製品群の中で、重要ポイント - エンジンパワー、耐久性、高温酸化安定性、油膜強度/応力分散性、摩耗防止性、清浄性、省燃費性 - において、メーカーおよび業界規格の規格値を上回り“究極のパフォーマンス”を示すのは、カストロールエッジだけです（2024年グローバルポートフォリオ販売量の80％超が対象）。

エンジン性能に関わるあらゆるポイントを高いレベルで満たすことで、走りとなって違いが現れ、ドライバー自身がその違いを体感できます。

■Castrol ENGINE SHAMPOO（エンジンシャンプー）

Castrol Engine Shampooは交換前のオイルに注入し、10分程度アイドリングするだけでエンジン内に堆積した頑固な汚れを浮き上がらせ、排出時にエンジン内部から取り除くことで、エンジンのパワーや燃費を回復します。

カストロールについて

世界をリードする潤滑油ブランドであるカストロールは、誇りある革新の伝統を有し、先駆者の夢を刺激してきました。当社の性能に向けた熱意は、パートナー関係に取り組む信条と相まって、100年以上にわたり地上、空中、海洋、宇宙における多数の技術的業績の中核に存在し続ける潤滑油とグリースを開発することを可能にしてきました。

カストロールはBPグループの一員であり、自動車、海洋、工業、エネルギーの領域で顧客と一般消費者にサービスを提供しています。カストロールブランドの製品は、プレミアム品質と最先端技術に対するコミットメントを通じた革新と高性能で、世界的に高い評価を受けています。

カストロールについての詳細は、www.castrol.comでご覧ください。

【一般お問い合わせ先】

カストロール エッジ レシート応募キャンペーン 事務局

電話番号：0120-371-786

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付期間：2026年4月6日（月）～2026年7月31日（金）

受付時間：10:00~17:00 ※土日祝日除く平日