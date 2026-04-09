綿麻のシャリ感で夏の足元を快適に。「ドライエアソックス」通気設計×Polygiene(R) StayCool（冷却・防臭）で4月20日発売

株式会社イオンスポーツ

暑い時期の足元はムレやすく、ベタつきやすい。だからこそ、ソックスに欲しいのは「さらっと乾いた感覚」と「一日中ブレにくい安定感」です。

ドライエアソックスは、綿麻ならではのシャリ感ある風合いに、通気の工夫とサポート設計を組み合わせた一足。運動時も日常も心地よく履けるように整えました。

■ ドライエアソックスの特長

1）シャリっとした清涼感が続く、綿麻クレープ糸

微細な凹凸を持つ綿麻クレープ糸を採用し、シャリっとした清涼感のある風合いに仕上げました。

加えて、Polygiene(R) StayCool加工により、汗や水分に反応して冷感をサポート。

銀イオンによる抗菌防臭機能も備え、春夏シーズンの足元を快適に保ちます。

2）各部のメッシュ配置で通気性に配慮

各部に異なるメッシュパターンを配置し、空気が通りやすい設計に。

ドライな着用感と曲げ伸ばしやすさをサポートし、蒸れにくさに配慮しています。

3）アンクルホールドで、ズレ・ブレに配慮

足首にテーピング機能を施したアンクルホールド設計。

運動時のズレやブレを抑えることで、安定した動きをサポートします。

4）エアベンチレーションで、ムレを抑えフレッシュに

足底の溝状凹凸構造がシューズ内に通気を生み出し、ムレを抑えフレッシュに保つことに配慮。

暑い日ほど違いを感じやすい仕様です。

5）アーチサポートで、足元の安定感をサポート

土踏まずからのアーチを引き締め、疲労の原因となる筋力の緩みを抑える設計。

長時間の歩行や運動時の負担感に配慮します。

6）パイルクッションで衝撃を軽減

つま先・かかとにパイルクッションを配置し、運動時の衝撃を軽減します。

メイドイン兵庫

兵庫県の靴下は加古川市を中心に100年以上の歴史があり、素材感・履き心地・耐久性などが厳格に求められる分野で高い品質が認められています。熟練の技が、ZEROFITの機能性ソックスを支えています。

こんな方におすすめ

・暑い時期のムレやベタつきが気になる方

・運動中のソックスのズレやブレを減らしたい方

・通気性とフィット感、どちらも譲れない方

・普段使いからスポーツまで、幅広く使える夏ソックスを探している方

■ 製品概要

ZEROFITについて

- 商品名：ZEROFIT ドライエアソックス- 発売日：2026年4月20日（月）- 価格：1,870円（税込）- カラー：ホワイト／グレー／ネイビー- サイズ：M（25-27cm）／L（27-29cm）- 素材：綿／麻／ナイロン／ポリエステル／その他- 原産国：日本製- 製品紹介URL： https://zerofit.com/products/drysocks(https://zerofit.com/products/drysocks?utm_source=press&utm_medium=paid&utm_campaign=2026ss_drysocks)- 取扱店：全国のゴルフ店、百貨店、ZEROFIT公式オンラインストア(https://zerofit.com/products/drysocks?utm_source=press&utm_medium=paid&utm_campaign=2026ss_drysocks)

ZEROFITは、The King of Baselayer(R) を掲げる高機能ベースレイヤーブランドです。

スローガン “Set Your Limits to ZERO.”（限界をゼロに）のもと、「Empower Every Body.（すべての人に挑戦する力を）」をミッションに、年齢や体格、環境を問わずパフォーマンスを最大化する着用体験を提供します。暑さ・寒さ・汗・風などの外的要因から身体を守り、快適性・機能性・安心感を同時に実現。代表作の「速暖。ヒートラブ」シリーズや「インスパイラルグローブ」をはじめ、スポーツと日常の両シーンで“挑戦する人”を支えます。

私たちは Challenge / Innovation / Empathy / Performance / Sustainability を価値基準に、科学とデザインで新しい体験を創造し、結果で語ることのできる品質を追求し続けます。

ZEROFITの詳細：https://zerofit.com(https://zerofit.com?utm_source=prtimes&utm_medium=media)

株式会社イオンスポーツ

イオンスポーツは1990年、ゴルフクラブの製造販売からスタートしました。異素材複合のドライバーや、シャフト先端を極限まで絞った「タイトネックシャフト(R)」など、大量生産では実現できない独自技術で“飛ぶクラブ”の開発に挑み、確かな地位を築いてきました。創業当初から一貫しているのは、「本当に自分たちが使いたいものだけをつくる」という“こだわりのモノづくり”の精神です。

現在はその哲学を、ゴルフに限らずスポーツ・アウトドアを愛するすべての人に向けて展開。

ゴルフクラブブランド「GINNICO（ジニコ）」、機能性ウェアブランド「ZEROFIT（ゼロフィット）」を中心に、「楽しく、機能的で、カッコいい」プロダクトを発信しています。

スポーツをもっと楽しく、もっと快適に。その体験を支える安全性と機能性を融合させることが、私たちのものづくりの本質です。

ホームページ : https://eon.co.jp