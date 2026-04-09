ファン心理をとらえた推し活キーホルダー5種を新規掲載（小ロット製作可能）【オリジナルグッズプレス】

株式会社トランス

法人向けオリジナルグッズ製作ECサイト「オリジナルグッズプレス（https://originalgoods.press/(https://originalgoods.press/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)）」を運営する株式会社トランス（本社：東京都渋谷区、代表：猪口 祐紀子）は、ファンが欲しくなるポイントを取り入れた推し活キーホルダー5種を新たに掲載しました。WEB上で納期・見積りを確認しながら、スムーズにファンが喜ぶ推し活グッズを製作いただけます。

今回追加したのは、銀テープやチケットをモチーフにしたキーホルダーや、ミラーとして使えるキーホルダーなど「持ち歩きたくなる」、「集めたくなる」魅力を持つキーホルダーです。

ライブ・イベント物販、会場限定商品、シリーズ展開など、エンタメシーンのグッズ製作に活用しやすいラインナップを追加しました。

■ 推し活キーホルダー5種を新規掲載

推し活向けキーホルダーとして、以下5種の商品を新たに掲載しました。

新規掲載キーホルダー：

- アクリル銀テープキーホルダー(https://originalgoods.press/products/detail/7919?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)- 銀テープホルダー風アクリルキーホルダー(https://originalgoods.press/products/detail/7920?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)- チケット風アクリルキーホルダー(https://originalgoods.press/products/detail/7921?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)- 和風レトロアクリルキーホルダー(https://originalgoods.press/products/detail/7922?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)- アクリルダイカットスライドミラー(https://originalgoods.press/products/detail/7923?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)

銀テープやチケットをモチーフにした「ライブやイベントの思い出を形に残せる」キーホルダーや、和紙風フィルム・ミラーなど、「持ち歩きたくなる」、「集めたくなる魅力を持つ」キーホルダーを追加しています。

オリジナルグッズプレスのWEBサイト上で仕様を確認しながら、納期・見積りの確認、そのまま入稿・注文まで進めることができ、企画から製作までスムーズに進行いただけます。

■ 商品ごとのおすすめ用途

アクリル銀テープキーホルダー

ライブ・イベントの思い出を形にできるキーホルダー。

実際の銀テープを収納できる仕様のため、ライブの余韻をそのまま持ち帰れるグッズに。公演名や日付を入れたデザインにすることで、限定感のある物販グッズになります。

商品を見る :https://originalgoods.press/products/detail/7919?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain

銀テープホルダー風アクリルキーホルダー

ライブの高揚感や限定感を表現したいキーホルダーに。

銀テープをモチーフにしたキーホルダーで、公演ごとの限定感を演出しやすく、会場限定商品にも活用しやすいアイテムです。

商品を見る :https://originalgoods.press/products/detail/7920?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain

チケット風アクリルキーホルダー

公演・舞台・イベントの特別感を演出したいキーホルダーにおすすめ。

日付や会場名、タイトルを入れることで、その公演ならではの“記念として集めたくなる”グッズを販売できます。ツアー別や日替わり展開と相性の良いキーホルダーです。

商品を見る :https://originalgoods.press/products/detail/7921?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain

和風レトロアクリルキーホルダー

和紙風フィルムとアクリルを貼り合わせた和を演出できるキーホルダー。

和風モチーフの作品や季節企画、インバウンド向け商品におすすめです。和紙風の素材感を活かした表現ができるため、通常のアクリルと差別化しやすいキーホルダーです。

商品を見る :https://originalgoods.press/products/detail/7922?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain

アクリルダイカットスライドミラー

実用性も重視した日常使い出来るキーホルダー。

ミラー部分もアクリル素材のためダイカットに対応しており、形状に沿った自由度の高いデザインが可能です。

持ち歩いて使いたくなるアイテムとして、推し活グッズとしておすすめです。

商品を見る :https://originalgoods.press/products/detail/7923?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain

■ファンに選ばれる推し活キーホルダーとは？

推し活向けのキーホルダーは定番アイテムである一方、どのような仕様やモチーフにするかによって、売れ行きや反応が変わりやすい商材でもあります。

ファンに選ばれるグッズには、いくつかの共通した特徴があります。

- 思い出として残したくなる- 持ち歩きたくなる- 集めたくなる- 限定感がある- SNSで共有したくなる

推し活グッズでは、『かわいい』だけでなく、「持ち歩きたい」、「集めたい」、「残したい」といったファン心理に応えられることが重要です。

こうした気持ちを自然に引き出せるキーホルダーは、推し活グッズとして選ばれやすくなります。

■ オリジナルグッズプレスが目指すグッズ製作環境

オリジナルグッズプレスは、商品を製作して納品するだけでなく、グッズ製作の現場で発生しがちな負担を減らし、企画担当者・製作担当者がスムーズに進められる環境づくりを重視しています。

エンタメ業界では、ライブ・イベント・キャンペーンなどのスケジュールに合わせて短期間でグッズ製作を進めるケースも多く、商品選定や仕様検討、入稿作業などの負担が大きくなりがちです。

オリジナルグッズプレスでは、WEB上で仕様を確認しながら、見積り・納期確認から入稿・注文まで一貫して進められる環境を整えることで、こうした製作負担の軽減を目指しています。

今後も商品の拡充や情報提供を通じて、エンタメ業界のグッズ製作をサポートしていきます。

■ グッズ製作担当者をサポートする「専門コンテンツ」も同時公開中！

商品の提供に加え、企画のヒントとなるナレッジを公式サイト内で継続的に発信しています。オリジナルグッズ・OEM製作に適したトレンドコラムも掲載中です。

▼推しカラー（推し色）アイテム特集

https://originalgoods.press/user_data/feature/oshicolor-goods(https://originalgoods.press/user_data/feature/oshicolor-goods?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)

▼ぬい活とは？人気の理由や活動内容、おすすめのぬい活グッズなどを解説

https://originalgoods.press/user_data/column/theme/oshikatsu_nuikatsu(https://originalgoods.press/user_data/column/theme/oshikatsu_nuikatsu?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)

■ 「オリジナルグッズプレス」が選ばれる理由

小ロット30個から製作可能

30個から製作できる小ロット対応アイテムを多数ご用意。

メンバーカラーごとの多色展開やキャラクターごとのSKU展開、テスト販売なども在庫リスクを抑えてグッズ製作が可能です。ライブ物販やイベント限定グッズなど、エンタメ業界の多様な展開にも柔軟に対応します。

見積り・お問い合わせ不要のスピード感

グッズ製作に必要な価格や納期は、商品ページで24時間確認可能。見積り依頼や問い合わせの手間なく、そのままWEB上で発注まで進められます。トレンドが盛り上がっているタイミングでも、社内会議中でも、スピーディーにグッズ製作を検討できます。

最短2営業日で印刷・出荷できるクイック対応

「クイックプリント」サービスでは、最短2営業日で印刷・出荷が可能です。納期がタイトになりがちなライブ物販やイベントグッズ、急な追加製作にも対応。短納期でのグッズ製作をサポートします。

事前にサンプル確認が可能

仕上がりのクオリティ確認や社内検討に向けて、事前のサンプル確認にも対応しています。

貸出印刷サンプル（無料）・購入サンプル（無地／印刷）・校正出しなど、用途に応じた確認方法をご用意。実際の仕上がりを確認したうえで、安心してグッズ製作を進めることができます。

【オリジナルグッズプレスについて】

エンタテインメント業界に特化したオリジナルグッズ・OEM製作ECサイト。40年以上の実績に基づき、最新のトレンドグッズから定番品まで幅広く対応。上場企業グループならではのクオリティ管理で、多くのIP・興行主様の物販ビジネスをサポートしています。

【サイト URL】：https://originalgoods.press/(https://originalgoods.press/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)

■人気のグッズカテゴリはこちら

◆アクリルグッズ

https://originalgoods.press/category/acrylic-goods/(https://originalgoods.press/category/acrylic-goods/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)

◆Tシャツ

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◆ペンライト

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◆バッグ

https://originalgoods.press/category/eco-tote-bag/(https://originalgoods.press/category/eco-tote-bag/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)

◆タオル

https://originalgoods.press/category/towel/(https://originalgoods.press/category/towel-handkerchief/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)

◆タンブラー

https://originalgoods.press/category/tumbler-bottle-mug/tumbler-all/(https://originalgoods.press/category/tumbler-bottle-mug/tumbler-all/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)

株式会社トランスについて

【会社概要】

プライム上場企業トランザクションのグループ会社

社名：株式会社トランス

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル9階

代表取締役：猪口 祐紀子

事業内容：

・セールスプロモーションツールの企画・製作（ノベルティ、プレミアムグッズ、SPツール全般）

・販促キャンペーンの企画立案・実施（WEB、SNS、イベント、店頭販促、事務局）

・ライブコンサートグッズ、キャラクターグッズ、ファッション雑貨などODM製品の企画製作・販売

・グッズECサイトの企画・運営

・「MOLESKINE」の日本市場における企業間取引に係るオフィシャルパートナー

設立：1987年（昭和62年）1月19日

営業時間：10:00~18:00(土日祝日を除く)

HP：

エンタメ物販グッズ製作サイト「オリジナルグッズプレス」

https://originalgoods.press/(https://originalgoods.press/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)

株式会社トランス コーポレートサイト

https://www.trans.co.jp/(https://www.trans.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PR260409oshipro-strap-keychain)