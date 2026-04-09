BASFジャパン株式会社- ドローン散布を含む多様な散布方法に対応する水稲用中後期除草剤- 水稲における難防除雑草に高い効果を発揮- 少水量散布により、水稲作の大規模化・省力化ニーズに貢献

BASFジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：ハシビ・ゼイダム、以下「BASF」）は、2026年4月9日、水稲分野で50年にわたり農業者に信頼されてきた除草剤「バサグラン(R)」の新規製剤として、水稲用中後期除草剤「バサグラン・スカイ(TM)液剤」を上市します。本製品は、ベンタゾンを有効成分とするバサグラン剤の液剤タイプで、ホタルイ、オモダカ、ヒレタゴボウなど、水稲における難防除雑草に対して高い防除効果を発揮します。

BASFアグロソリューション事業部、発売50周年を迎えたバサグラン(R)剤の新規製剤「バサグラン・スカイ(TM)液剤」を上市

バサグラン・スカイ(TM)液剤は、選択性茎葉処理除草剤で、水稲用中後期除草剤として、生育期の雑草に優れた効果を示します。対象雑草の光合成を阻害する一方で、水稲に対しては高い安全性を有しています。移植水稲および直播水稲のいずれにも使用可能です。

バサグラン・スカイ(TM)液剤は背負式散布器、乗用管理機に加え、ドローン散布にも適しています。近年、農地の集約化・大規模化が進む中、作業効率の向上を目的とした多様な散布方法へのニーズの高まりに対応します。ドローン散布では10アールあたり1.6リットルという少水量での散布が可能で、省力的かつ効率的な防除作業の実現に貢献します。

BASFジャパンアグロソリューション事業部 事業部長の富士宗一郎は次のように述べています。「多様な散布方法に対応し、省力化と高い防除効果を求める水稲生産者のニーズに応えるバサグラン・スカイ(TM)液剤を上市できることを大変うれしく思います。バサグラン(R)は1975年に粒剤および水和剤として上市されて以来、世界中の農業者から高い信頼を得てきました。今回の上市は、BASFが変化する雑草防除の課題に対応しながら、収量の確保と持続可能な農業に継続して取り組んできたことを示しています。」

バサグラン・スカイ(TM)液剤の詳細は、以下をご覧ください。

https://crop-protection.basf.co.jp/herbicide/basagran-sky

バサグラン(R)50周年記念の詳細は、以下をご覧ください。

https://50th-basagran.jp/

(R)はBASFの登録商標

(TM)はBASFの商標

■BASFのアグロソリューション事業について

私たちのすべての行動の理由は、「農業が、好きだから」。農業は、急速に増加する人口に対応するため、十分かつ手頃な価格の食料を安定的に供給するとともに、環境負荷を低減することが求められています。そのため私たちは提携パートナーや農業の専門家と協力し、あらゆるビジネス上の判断を持続可能性（サステナビリティ）を基準に行っています。2025年には9億9000万ユーロを強力な研究開発パイプラインに投資しています。当社のソリューションは、さまざまな作物システム向けに設計されています。種子、作物の形質、化学農薬、デジタルツールとサステナビリティのアプローチを組み合わせ、農業者・生産者とバリューチェーンにおけるステークホルダーが最高の結果を出せるよう支援しています。2025年の売上高は96億ユーロでした。アグロソリューション事業についての詳細は、https://www.agriculture.basf.com/jp または各種ソーシャルメディアをご覧ください。

■BASFについて

BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約108,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2025年のBASFの売上高は約600億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報はhttps://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。