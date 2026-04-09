自動車整備業界の人と知識をつなぐフリーペーパー「整備と部品　つなぎ」を発刊

株式会社ナルネットコミュニケーションズ

株式会社ナルネットコミュニケーションズ（本社：愛知県春日井市、代表取締役社長：鈴木隆志、以下「ナルネットコミュニケーションズ」および「当社」）は、自動車整備に関わる企業に向けたフリーペーパー「整備と部品 つなぎ（以下「つなぎ」）」を発刊しましたのでお知らせします。

（左）Vol.1 （右）Vol.2

「つなぎ」は、自動車整備に関わる企業の“こだわり”を、全国の整備工場に向けて紙面で提供する刊行物です。紙面はナルネットの提携整備工場だけでなく、取材した企業様にも全国の整備工場へ配布していただいております。

2025年9月の創刊号では、トヨタモビリティパーツ株式会社の協力を得てエンジンオイルフィルターを特集しました。

紙面を8ページに倍増した今月発刊の第2号は、同じくトヨタモビリティパーツ株式会社に取材し、夏に向けて需要の高まるエアコン洗浄剤（エバポレータークリーナー）を特集しています。加えて、整備業界に重くのしかかる人材不足について、外国人採用のリアルを兵庫県の土居自動車工業株式会社と、外国人材紹介事業の株式会社JJSに取材しました。

ナルネットコミュニケーションズは、2023年から自動車整備関連のソーシャルWEBメディア「モビノワ」を運営しています。一方で2025年から刊行を始めた「つなぎ」は、敢えて“紙”形態での配布にこだわり、WEBだけでは届かない層にも広く整備関連情報を届けています。

「つなぎ」第2号の紙面はこちらからご確認いただけます。

https://mobinowa.com/media/files/NAL/202602Tsunagi_tabloid_Vol_02_0317_04v1.pdf

配布形態

「つなぎ」は無料で配布されています。ナルネットコミュニケーションズが提携整備工場や取引先に配布するほか、取材先企業にも営業ツールとして整備工場に配布していただいています。現在の発行部数は5000部です。

お問い合わせ

紙面への掲載や配布協力をご検討中の企業様は以下の問い合わせフォームからご連絡ください。

https://mobinowa.com/contact/

また、定期購読も受け付けています。以下のURLからお申し込みください。

https://form.run/@tsunagimoushikomi

※「モビノワ」の無料会員登録が必要です。

当社は今後も、「つなぎ」と「モビノワ」を活用した自動車整備に関わる企業の情報発信を起点にして、コミュニケーションの場、つながりの場を提供していきます。

▼ナルネットコミュニケーションズについて

「移動を止めない 安心を創造する モビリティ・インフラ カンパニー」を目指す姿と定義し、自動車整備分野のコンサルテーション＆ BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を専門とするプロフェッショナル集団です。オートリース会社向けBPO事業で長年培ってきたノウハウを活かし、近年の多様化した人やモノの移動サービスに対応したOne to One の最適なソリューションを、さまざまなモビリティープレイヤーに提供。その一環として、クルマのアフターマーケットで働く人々の知恵と情報をシェアするソーシャルメディア「モビノワ」の運営を開始。モビリティの輪を未来へつなぐために必要な施策を、次々と打ち出しています。

オートリース関連BPOを中心事業とし、自動車メンテナンスに関わるデータを徹底的に管理・分析。点検整備のタイミングおよび内容を最適化し、効率化と透明化を図るほか、ニーズに沿った商品の企画・提案、モビリティに関わる様々なソリューションサービスの提供を手がけています。これらの事業を支える全国約13,000ヶ所の提携整備工場ネットワークは、今後も拡大する予定です。

▼会社概要

社名：株式会社 ナルネットコミュニケーションズ

設立：2019年7月18日（1978年設立の旧法人は2022年に現法人に統合）

本社：愛知県春日井市下市場町5丁目1番地16

代表者：代表取締役社長 鈴木隆志

資本金：76百万円

社員数：248人（2025年3月末日現在）

URL：https://www.nal-mt.co.jp/