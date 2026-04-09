UiPath、Microsoftと協働し、自動化ワークフローのセキュリティと信頼性を強化

UiPath株式会社

エージェンティック・ビジネス・オートメーションのリーダーであるUiPath株式会社（本社：東京都千代田区、会長CEO：長谷川 康一、以下「UiPath」）は本日、新たなセキュリティ自動化機能を、Microsoftと協働して開発したことを発表しました。この新機能により、企業はビジネスワークフローへの自動化の導入に伴うセキュリティ運用を大幅に加速できます。本ソリューションは、Microsoft Defender for Cloud、Microsoft Sentinel、そして統合されたMicrosoftの脅威インテリジェンスを横断し、脅威の検出、データエンリッチメント、および対応ワークフローを自動化します。

UiPathのエンタープライズ向け自動化プラットフォームとMicrosoftのセキュリティ製品群を組み合わせることで、セキュリティ検知に業務上の背景情報が加わり、企業のセキュリティ・オペレーション・センター（SOC）がビジネスの変化に遅れることなく対応できるようになります。これにより、セキュリティ対策およびリスク軽減の効率と生産性が向上し、平均解決時間（MTTR）が短縮され、業務やプロセスへの影響を最小限に抑えられます。本ソリューションは、エンタープライズ規模での利用を想定し、Microsoftのセキュリティエコシステムと連携する形で設計されています。UiPath Solutions Marketplaceで提供される本ソリューションにより、組織は既存のMicrosoftのセキュリティ投資の一環として、UiPathを活用したセキュリティ自動化を容易に発見、導入、運用できるようになります。

UiPath株式会社プロダクトマーケティング部 部長 夏目健は、次のように述べています。

「今回の協働により、セキュリティ自動化を実際の業務現場により近づけることができます。UiPathの自動化機能とMicrosoft Defender、Sentinel、そしてSecurity Copilotを組み合わせることで、企業は業務プロセスにセキュリティ制御を組み込むことが可能になります。これは、組織全体で自動化を導入するために必要な安心感をもたらします。組織の最も重要なワーフローを支えるデータや情報が、コンプライアンスに準拠し、安全であり、業務に支障をきたさないという確信を持てるからです。」

Microsoft EMEA（ヨーロッパ、中東およびアフリカ）地区のソリューションズソフトウェア事業部マネージングディレクターであるRuthy Kaidar氏は、次のように述べています。

「UiPathとMicrosoftの協働により、自動化と組み込みのセキュリティとガバナンスが融合し、業務上の背景情報を加えたシグナルの強化、ヒューマン・イン・ザ・ループ（人がループ（システム）の中に組み込まれている状態）による意思決定の強化、そして検知と対応の加速が実現します。これにより、企業はエージェンティックオートメーションを自信もって展開することができます。」

自動化されたビジネスワークフローから生成されるファイルやシグナルは、Microsoft Defender for Cloud を活用して自動でスキャンされ、業務上の背景情報が付加されたうえで、Microsoft Sentinelへ調査のため転送されます。転送された生成物やデータに対して、セキュリティアナリストはMicrosoft Security Copilotを活用することで、ガイドに沿ったヒューマン・イン・ザ・ループによる分析を行うことができます。一方、UiPathの自動化機能は、ファイルの隔離、ワークフローの一時停止、インシデントのエスカレーションなどのフォローアップアクションを実行し、平均解決時間を短縮するとともに、SOCの全体的な効率化を実現します。

Microsoftのセキュリティ部門のシニア・プロダクト・マネージャーであるSteven Spirou氏は、次のように述べています。

「セキュリティチームには、現代の脅威と同じスピードで対応できるソリューションが必要です。UiPathがMicrosoft SentinelとSecurity Copilotと連携することで、パートナー企業が自動化、より豊富なコンテキスト、そして迅速な対応によってプラットフォームを拡張し、SOCチームに実用的な価値を提供できることが実証されています。」

UiPathのマイクロソフトとの協働についての詳細は、こちら(https://www.uipath.com/platform/agentic-automation/ai-ecosystem/microsoft-automation)（英語）からご覧ください。そのほかの情報はUiPathのTrust Center(https://www.uipath.com/legal/trust-and-security)（英語）をご覧ください。

UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、エージェンティック・ビジネス・オーケストレーションおよびエージェンティックオートメーションのリーダーとして、世界中の10,700社以上の企業に信頼されています。UiPathは、企業が抱える複雑な課題を、AIエージェントが推論し、ロボットが実行し、人が意思決定を主導する、知的かつ安全なオペレーションへと変革しています。現代のエンタープライズ環境および世界で最も高度に規制された業界向けに設計されたUiPathは、自動化、オーケストレーション、AI、テストを統合し、ガバナンスを担保しつつ拡張可能なワークフローを実現します。これにより、企業のリーダーが求める制御およびコンプライアンスを確保しながら、日々加速するビジネスにおけるイノベーションを実現します。詳細については、www.uipath.com/ja(https://www.uipath.com/ja) をご覧ください。

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