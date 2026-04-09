動画広告分析Pro（DPro）、広告CRの審査・承認を一元管理する「コンテンツチェッカー」を新たに導入──代理店連携をシームレスに

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）は、AI動画広告分析ツール「動画広告分析Pro（DPro）(https://kashika-20mile.com/dpro/)」において、広告クリエイティブの審査・承認業務を一元管理する新機能「コンテンツチェッカー(https://ad-regu.vercel.app/lp)」を導入したことをお知らせいたします。

■ 開発の背景

デジタル広告市場の拡大に伴い、企業が運用する広告クリエイティブ（以下、広告CR）の種類と量は年々増加しています。動画広告、バナー広告、LP（ランディングページ）など多岐にわたるCRが日々制作される中、広告主・代理店・制作会社間での確認・修正・承認のやり取りには、依然として多くの非効率が残っています。

具体的には、修正指示がメール・チャット・スプレッドシートなどに分散し、「誰がいつどの指示を出したか」が追えなくなる問題。特に動画CRでは「何分何秒のこのカットを直してほしい」という指示をテキストだけで伝えるのは難しく、認識のずれが修正回数を増やす原因になっていました。

加えて、修正を重ねるたびにバージョン管理が煩雑になり「最新版がどれかわからない」というトラブルや、複数関係者の承認進捗が可視化されず制作スケジュールが遅延するといった課題も常態化していました。

KASHIKAでは自社の広告運用を通じてこれらの課題を実感しており、DProの分析機能と組み合わせてCR制作から改善までを一気通貫で回せる仕組みとして、コンテンツチェッカーの開発に至りました。

■ コンテンツチェッカーの主な機能

１. あらゆるCRを一画面で管理

動画・バナー画像・LPなど、フォーマットを問わずすべてのCRを一つのプラットフォーム上で管理できます。ツールの使い分けが不要になり、チーム全体のCR管理がシンプルになります。

２. 直感的な修正指示

動画CRでは、再生中の任意のタイムコードにピンポイントでメモを追加可能。画面上に直接マーカーを置いて視覚的に指示できるため、制作者と確認者間の認識ずれを防ぎます。画像やLPも、表示画面上の任意箇所をクリックしてコメントを付けられます。

３. バージョン比較

修正前後のCRを並べて比較する機能を搭載。動画は同一タイムコードでの並列再生が可能で、修正の反映漏れや意図しない変更を一目で発見できます。

４. レビュー状況の可視化

CRごとに関係者の確認ステータスをリアルタイム表示。「承認済み」「修正中」「未確認」が視覚的に把握でき、代理店・クライアントそれぞれの承認状況も明確に分かれて表示されます。

５. 共有リンクで即連携

確認依頼はリンクを送るだけ。アカウントを持たない外部関係者でも、リンクをクリックするだけでCRの確認・フィードバックが可能です。

■ 競合ツールとの違い

コンテンツチェッカーの最大の差別化ポイントは、DProとの統合です。

「DProでCRパフォーマンスを分析→改善点を特定→新CRを制作→コンテンツチェッカーで確認・承認→配信→再び分析」というPDCAサイクルを一つのプラットフォーム上で完結できます。確認・承認だけを切り出した単体ツールでは実現できない、広告運用全体の生産性向上が可能です。

また、広告CRに特化した設計（広告審査基準に基づくAIチェック、媒体別フォーマット対応）と、ITリテラシーを問わず誰でも直感的に使えるUI設計も特長です。

■ 今後の展望

KASHIKAでは、AIによるCR品質チェック精度の向上、広告媒体への直接入稿連携など、コンテンツチェッカーの機能を継続的に拡充してまいります。DProの分析エンジンとの融合により、「データに基づいて作り、効率的に確認し、すぐに配信する」次世代の広告運用体験を提供してまいります。

「動画広告分析Pro」について

動画広告分析Proは、Web広告クリエイティブの競合リサーチツールとして2,000社以上に導入されているSaaSプラットフォームです。主要13媒体（YouTube・Meta・TikTok・LINE・X等）を横断し、バズ広告の発見、ジャンル別ランキング、広告主アナリティクス、AIバナー・素材生成などを提供。継続率97%を誇り、広告運用者・マーケターの業務効率化を支援しています。

公式サイト：https://kashika-20mile.com/dpro/

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: support@kashika-20mile.com