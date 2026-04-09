3秒タッチで頬にぽわっと血色感*を仕込める「メルティングスティック」を2026年4月17日（金）より発売！

株式会社ネイチャーリパブリックジャパン

株式会社ネイチャーリパブリックジャパン（所在地：東京都浜松町）は、3秒タッチで第5世代アイドル顔を叶える*「メルティングスティック」を2026年4月17日（金）に発売します。ラインナップはクリームチーク5色、ハイライト1色、シェーディング1色の計7種類。コロンと小さいパッケージが持ち運びにも便利で、ついつい手が伸びてしまうかわいらしさです。最大の特長は肌の上でするする伸びるのに、ふわっと馴染んでピタッと密着する“クリーム to パウダーテクスチャー”。濃淡を簡単に調整できるので韓国アイドルのような火照りチーク*も簡単にデイリーメイクに取り入れていただけます。

唯一ゼリーテクスチャーであるハイライトは濡れたようなツヤ感*をワンタッチで演出できます。

韓国発の自然派スキンケアブランド ネイチャーリパブリックは、貴重な天然由来成分と先端技術を組み合わせた製品で世界中の人々を魅了し続けています。

*メイクアップ効果による

バターのようにとろけ、ふんわり密着スティック型クリームチーク

メルティングスティックは、色の濃淡を調整しやすいクリーム to パウダーテクスチャー。第5世代韓国アイドル風のふんわり愛されフェイスからじゅわっと発色の火照り頬まで自由自在に演出*していただけます。シアバター*¹と4種のフルーツエキス*²を配合し、スキンケア発想の密着力を実現。ベースメイクを崩しにくくうるおいと色持ちを長時間キープできるのもうれしいポイントです。

カラーは果汁が弾けたようなコーラルの「ピーチバター」、ミルキーな清純ピンクの「ベリーバター」、洗練されたレッド「トマトバター」、フェミニンなモーブカラー「ライチバター」、ふんわり儚げな「ラベンダーバター」の計5色。肌トーンを問わず使いやすいカラーを豊富に取り揃えました。

さらに、全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ（※）では日本限定色の「トーキョープラムバター」を発売。日本人の肌にふんわりとなじみやすいモーブカラーとなっています。

*メイクアップ効果による *1シア脂(保湿成分) *2フラガリアチロエンシス果実エキス、クランベリー果実エキス、セイヨウヤブイチゴ果実エキス、ローブッシュブルーベリー果実エキス(全て整肌成分) ※一部店舗を除く

ハイライターとシェーディングもラインナップ

メルティングスティックには、神秘的に輝くツヤがぴたっと密着するハイライターの「タロクォーツ」と自然な立体感*を演出できるシェーディング「アッシュジンジャー」も登場。タロクォーツのみ、ぷにっとしたゼリー形状が特徴で、微細なラメをしっかり肌に密着させます。

*メイクアップ効果による

商品情報

＜メルティングスティック＞

価格 ：1,600円（税込）／1,760円（税抜）

内容量：各7.5g（タロクォーツのみ9.5g）

香り ：

ふんわり甘いベリーバニラの香り（チークカラー全6色、アッシュジンジャー）

儚いチェリーブロッサムの香り（タロクォーツ）

公式オンラインストアと一部店舗では付属パフ付きで発売中です。