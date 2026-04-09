GUGA、金融人材の育成を手掛ける銀行研修社が企画・開発した講座を「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定

一般社団法人生成AI活用普及協会

生成AIを社会に実装し、産業の再構築を目指す一般社団法人生成AI活用普及協会（理事長：井畑 敏、所在地：東京都港区、以下：GUGA）は、金融人材の育成を手掛ける株式会社銀行研修社（代表取締役社長：星野 広友、所在地：東京都豊島区、以下：銀行研修社）が企画・開発した「生成AIパスポート合格講座」を、生成AIリスクを予防する日本最大級（※）の資格試験「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定したことをお知らせいたします。

※2025年11月時点で発表されている生成AI関連の資格試験や検定の受験者数に基づく

■ 生成AIパスポートとは

生成AIパスポートは、生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験です。生成AIに関する基礎知識や動向、活用方法に加え、情報漏洩や権利侵害などの注意点まで網羅し、AI初心者が最低限押さえておきたいリテラシーを体系的に習得できます。本資格の提供を通じて、生成AIの安全な活用に必要なリテラシーを有する企業・人材を可視化し、日本社会におけるAIリテラシーの標準化を推進します。

https://guga.or.jp/generativeaiexam/

■ GUGAの認定機関制度について

GUGAでは、良質な生成AI関連サービスを可視化し、安全・安心なサービスを享受できる社会へと推進することを目的として、認定機関制度（以下：本制度）を設けています。生成AIが目覚ましい勢いで発展し続け、多くのサービスが提供されている中、生成AIを活用する個人や導入を検討する企業・団体においては「サービスのよしあしを判断することが難しい」「正しい情報を取得できているのか不安だ」といった課題を抱えている様子が見受けられます。このような課題に対し、生成AIに関連する教育・研修プログラムやガイドラインの作成、企業導入サポートなどのサービスについて、GUGAが所定の審査を行い、通過した企業を「認定機関」として認定する取り組みを行っています。

本制度において、この度、金融人材の育成を手掛ける銀行研修社が企画・開発した「生成AIパスポート合格講座」を、「生成AIパスポート」の試験対策講座として認定いたしました。シラバスに準拠したオリジナルテキストや模擬テストにて学習できる内容になっています。

■ 銀行研修社が提供する講座

名称：生成AIパスポート合格講座

講座形式：オリジナルテキストやeラーニングを用いた通信教育

講座期間：１ヵ月コース／2ヵ月コース

講座内容：

ペーパーベースのテキストによる学習（模擬テストの実施）を経て、webベースの添削レポート（4択60問）で合格基準に達することで修了認定。

1カ月コースは添削1回、2カ月コースは添削2回（2回目は60分の時間制限付き）。

詳細ページ：https://www.ginken.jp/products/detail/1643

※2026年4月10日よりサービスの提供を開始いたします。

【株式会社銀行研修社について】

1963年の創業以来、金融教育のフロントランナーとして、半世紀以上にわたり業界の知を支えてきました。いま、金融業界はこれまでにない変革期にあります。コンプライアンスの高度化やDXの進展、そして生成AIによる業務変革など、求められる専門性は日々アップデートされています。銀行研修社は「理論」と「実践」を繋ぐ最適な教材・研修をタイムリーに提供していきます。次世代の金融プロフェッショナルを育成し、組織の、そして社会の価値向上に全力でコミットして参ります。

■ 会社概要

名称 ：株式会社銀行研修社

設立日：1963年9月

所在地：東京都豊島区北大塚3-10-5

代表者：代表取締役社長 星野 広友

URL ：https://www.ginken.jp/

【生成AI活用普及協会（GUGA）について】

GUGAは、生成AIの社会実装を通じて産業の再構築を目指す、国内有数の生成AIプラットフォームです。生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験「生成AIパスポート」の提供や、生成AI時代の人的資本戦略に関する優れた実践事例を表彰する「GenAI HR Awards 2025」の開催、日本国内の企業・団体における生成AIの活用事例を収集した「生成AI活用事例データベース」の提供などに取り組んでいます。日本の未来を強くするために必要な生成AIインフラの企画・提供を、官公庁をはじめとする多くのステークホルダーの皆さまとともに推進しています。

■ 協会概要

名称 ：一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）

設立日：2023年5月10日

所在地：東京都港区新橋3-11-8-403

代表者：理事長 井畑 敏

URL ：https://guga.or.jp/