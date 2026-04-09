ありがとうをパンの花束に込めて。「ぱん結び(R)」で贈る母の日ギフト。

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カネカ食品株式会社

製菓製パン業務用原材料の卸販売でトップシェア（※）のカネカ食品株式会社（本社：東京都新宿区、社長：福崎 太）は、自社が運営するパン専門のお取り寄せサイト「ぱん結び(R)」にて、2026年4月9日（木）より母の日キャンペーンを開始しました。


※2023年度の自社調査実績




■ 母の日に、“うれしい体験”という記憶に残るギフトを


一年に一度、日頃の感謝を伝える「母の日」。


「何を贈れば喜んでもらえるだろう？」と悩まれる方も多いなか、今年は“パンの贈り物”で、心に残るうれしい体験を届けてみませんか。


「ぱん結び(R)」は、全国のパン屋さんが出店するモール型のECサイトであり、商品をパン屋さんから消費者へ直接お届けする産直サービスです。


焼き立てのパンを急速冷凍し、冷凍された状態でお届け。お好きなタイミングで焼き戻して楽しめるので、忙しいお母さんでも無理なく“おいしい時間”を味わえます。



■ 母の日限定ラッピングで“パンの花束”を表現


さらに、母の日限定でギフト帯＆メッセージカードを無料で付帯。
「お花もパンも贈りたい」という声にお応えし、パンを花束のように見立てたラッピングでお届けします。
贈り物を開いた瞬間から、特別感と“うれしい体験”が広がるギフトに仕上げました。





■ キャンペーン概要


期間：2026年4月9日（木）～2026年5月12日（火）12:59


対象：「ぱん結び(R)」母の日ギフト特集掲載商品


特典：母の日限定ギフト帯＆メッセージカードを無料で付帯



■早割でお得に！５％OFF！


母の日以前のお届け分にはお得なクーポンをご使用いただけます。


※クーポンコードは特設ページにてご確認ください。


期間：2026年4月9日（木）～4月21日（火）23:59


対象：「ぱん結び(R)」母の日ギフト特集掲載商品


特典：商品代金 ５％OFF



■ 母の日おすすめ商品



季節限定セット（2026春ver）


BOULANGERIE PANJA(埼玉県)


\4,500



▼商品詳細URL


https://pan-musubi.jp/shop/g/g40680010005/







キューブパン10個セット


シャルムベーカリー・ポンシェ（愛知県）


\3,780



▼商品詳細URL


https://pan-musubi.jp/shop/g/g38030010001/






食事パンセット


アルチザンブーランジェ　ムッシュイワン（東京都）


\3,180



▼商品詳細URL


https://pan-musubi.jp/shop/g/g49060010001/






母の日特設ページを見る :
https://pan-musubi.jp/shop/pages/mother.aspx


■「ぱん結び(R)」とは



◆名店ぞろい

「ぱん結び(R)」には、一度は食べてみたい有名なパン屋さん、


地元の方々に愛される人気のパン屋さんなど


パンの名店が勢ぞろい。






◆焼きたての味わい

「ぱん結び(R)」のパンは、


パン屋さんが、注文が入ってから焼き上げ、


焼きたての状態で冷凍。


だから美味しさそのまま。






◆贈り物にもぴったり

かわいい「ぱん結び(R)」オリジナルBOXでお届けする他、


お届け日指定も可能。


大切な方への贈り物に選ばれています。






【各種URL】


ぱん結び(R)公式通販サイト：https://pan-musubi.jp/


ぱん結び(R)母の日特設ページ：https://pan-musubi.jp/shop/pages/mother.aspx


ぱん結び(R)公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/pan_musubi/


ぱん結び(R)公式LINEアカウント：https://lin.ee/LEtigdJ



＜カネカ食品株式会社＞


■本社 　　　 ：東京都新宿区


■事業内容　　 ：製パン製菓、加工食品向け原材料の仕入れ販売、機械販売、コンシューマー向け商品、および関連品の企画・開発、販売、ライセンス事業、店舗運営、ＥＣ販売、およびＥＣモール運営


■代表取締役社長：福崎　太