ありがとうをパンの花束に込めて。「ぱん結び(R)」で贈る母の日ギフト。

カネカ食品株式会社

製菓製パン業務用原材料の卸販売でトップシェア（※）のカネカ食品株式会社（本社：東京都新宿区、社長：福崎 太）は、自社が運営するパン専門のお取り寄せサイト「ぱん結び(R)」にて、2026年4月9日（木）より母の日キャンペーンを開始しました。

※2023年度の自社調査実績

■ 母の日に、“うれしい体験”という記憶に残るギフトを

一年に一度、日頃の感謝を伝える「母の日」。

「何を贈れば喜んでもらえるだろう？」と悩まれる方も多いなか、今年は“パンの贈り物”で、心に残るうれしい体験を届けてみませんか。

「ぱん結び(R)」は、全国のパン屋さんが出店するモール型のECサイトであり、商品をパン屋さんから消費者へ直接お届けする産直サービスです。

焼き立てのパンを急速冷凍し、冷凍された状態でお届け。お好きなタイミングで焼き戻して楽しめるので、忙しいお母さんでも無理なく“おいしい時間”を味わえます。

■ 母の日限定ラッピングで“パンの花束”を表現

さらに、母の日限定でギフト帯＆メッセージカードを無料で付帯。

「お花もパンも贈りたい」という声にお応えし、パンを花束のように見立てたラッピングでお届けします。

贈り物を開いた瞬間から、特別感と“うれしい体験”が広がるギフトに仕上げました。

■ キャンペーン概要

期間：2026年4月9日（木）～2026年5月12日（火）12:59

対象：「ぱん結び(R)」母の日ギフト特集掲載商品

特典：母の日限定ギフト帯＆メッセージカードを無料で付帯

■早割でお得に！５％OFF！

母の日以前のお届け分にはお得なクーポンをご使用いただけます。

※クーポンコードは特設ページにてご確認ください。

期間：2026年4月9日（木）～4月21日（火）23:59

対象：「ぱん結び(R)」母の日ギフト特集掲載商品

特典：商品代金 ５％OFF

■ 母の日おすすめ商品

季節限定セット（2026春ver）

BOULANGERIE PANJA(埼玉県)

\4,500

▼商品詳細URL

https://pan-musubi.jp/shop/g/g40680010005/

キューブパン10個セット

シャルムベーカリー・ポンシェ（愛知県）

\3,780

▼商品詳細URL

https://pan-musubi.jp/shop/g/g38030010001/

食事パンセット

アルチザンブーランジェ ムッシュイワン（東京都）

\3,180

▼商品詳細URL

https://pan-musubi.jp/shop/g/g49060010001/

母の日特設ページを見る :https://pan-musubi.jp/shop/pages/mother.aspx

■「ぱん結び(R)」とは

◆名店ぞろい

「ぱん結び(R)」には、一度は食べてみたい有名なパン屋さん、

地元の方々に愛される人気のパン屋さんなど

パンの名店が勢ぞろい。

◆焼きたての味わい

「ぱん結び(R)」のパンは、

パン屋さんが、注文が入ってから焼き上げ、

焼きたての状態で冷凍。

だから美味しさそのまま。

◆贈り物にもぴったり

かわいい「ぱん結び(R)」オリジナルBOXでお届けする他、

お届け日指定も可能。

大切な方への贈り物に選ばれています。

【各種URL】

ぱん結び(R)公式通販サイト：https://pan-musubi.jp/

ぱん結び(R)母の日特設ページ：https://pan-musubi.jp/shop/pages/mother.aspx

ぱん結び(R)公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/pan_musubi/

ぱん結び(R)公式LINEアカウント：https://lin.ee/LEtigdJ

＜カネカ食品株式会社＞

■本社 ：東京都新宿区

■事業内容 ：製パン製菓、加工食品向け原材料の仕入れ販売、機械販売、コンシューマー向け商品、および関連品の企画・開発、販売、ライセンス事業、店舗運営、ＥＣ販売、およびＥＣモール運営

■代表取締役社長：福崎 太