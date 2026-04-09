［4月21日(火)開催］「製造業を変革する生成AI：新たな生産管理と未来戦略」セミナー

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、「製造業を変革する生成AI：新たな生産管理と未来戦略」セミナーを2026年4月21日(火)13:00～14:00にオンライン開催します。

また、2026年4月22日(水)～2027年3月31日(水)までアーカイブ配信を予定しております。

「変化」が常態化した現代。サプライチェーン混乱、原材料高騰、熟練人材不足に加え、現場の属人化やデータ分断による意思決定の遅延など、貴社も多くの課題に直面されているのではないでしょうか？

一方で、生成AI活用の期待が高まるなか、「学習データがない」「データが綺麗でないと使えない」と導入をためらう声も聞かれます。

本セミナーでは、製造業における効果的な生成AI活用に向け、データ準備コストを抑えたスモールスタートの切り口、そして生成AIと専門システムの最適な役割分担について解説します。

また、これらの実現を支える当社の次世代生産管理システムもご紹介。貴社の課題解決と、未来への確かな一歩を支援します。

■本セミナーで得られること

- 完璧を目指さず成果を出す、製造現場でのAI導入ステップとデータ活用の現実解- ベテラン依存から脱却し、次世代へ技術を継承するための生成AI活用アプローチ- 投資効果を最大化する、システムとAIの適材適所な役割分担と基盤構築の考え方

【講演1】生成AIが変革する生産管理

～属人化・データ分断を乗り越える！実践的AI活用術～

- 生産管理の積年の課題「属人化」からの脱却を図るベテランの「勘」がブラックボックス化していませんか？生成AIを「最強の壁打ち相手」とし、人とAIの協調で、頓挫していた標準化や技能伝承を現実的に進めるアプローチをご紹介します。- データリレーションAI活用（クレンジング・正規化の泥沼を抜ける）生成AIの推論力で、バラバラなデータ間の最適な紐付け仮説を高速提案。データ準備のコストを劇的に削減し、スモールスタートで意思決定サポートへ繋げる具体的な手法を解説します。- シナリオ/オプションに基づく意思決定（AIとシステムの最適配置）AIツールを入れたがうまく使えずExcelに戻ってしまった経験はありませんか？生成AIを「シナリオ提示役」、複雑な数理最適化は「専門システム」にまかせ、最終的な判断を人が行う、次世代の意思決定プロセスを解説します。■講演者■

株式会社日本能率協会コンサルティング

シンクロノス・イノベーションユニット ユニット長

サプライチェーン領域 ディレクター 武田 啓史

＜プロフィール＞

新卒で入社後、約20年間にわたり製造業を中心に、生産管理およびSCMに関するコンサルティングを実施。

クライアントの事業の特性を把握した上で、その会社に合ったサプライチェーンの目指す姿を描き、課題解決をしていく支援を行う。生産管理情報システム導入のコンサルティングや、スマートファクトリー構築のプロジェクトなど多数実績。

【主なコンサルティングテーマ】

SCM構想立案、生販連携改革、生産管理情報システム構築、リードタイム短縮/在庫適正化 など

【講演2】AI時代を支えるデータ基盤

～データドリブン経営を実現する次世代生産管理システムのご紹介～

AIを製造業で真に活かすには、戦略的なデータ収集と蓄積が鍵です。本パートでは、データ収集・蓄積の重要なポイントや、システム構築で考慮すべき観点を解説。また、これらを実現するソリューションとして、今般、従来製品を統合・強化し、リニューアルした生産管理システム「EXPLANNER/Jx」をご紹介します。

お申し込み・詳細はこちらから :https://jpn.nec.com/event/20260421_pmej/index.html?cid=IDX-EJ-260421-04

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/142_1_6ac5b65878eab5aa0a53cb176222933c.jpg?v=202604091151 ]

■お問い合わせ

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NECネクサソリューションズ

インダストリアルDXプロダクト企画統括部 セミナー事務局

E-mail：info@expj.jp.nec.com