オンラインコミュニティサービス「YOOR（ユア）」、5周年を記念し「YOOR5周年大還元祭」を5月1日から開催！ギフトカード1万円分が当たるチャンス

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮 幸司、東証プライム：2461）が運営するオンラインコミュニティプラットフォーム「YOOR（https://yoor.jp/）」は、今年サービス開始5周年を迎えます。これまでのご愛顧に感謝し、2026年5月1日（金）より「YOOR 5周年大還元祭」を開催いたします。

【YOOR 5周年の歩み】

「YOOR」は、サロンオーナーとメンバー双方に価値ある場所を目指してサービスを提供し続け、2021年のサービス開始から5年間で累計1万件以上の素敵なサロンが開設されました。皆様の日常に寄り添う大切な繋がりを育む場所へと成長できたのは、一実にご利用いただくユーザーの皆様のおかげです。

この5年間で、YOORは以下のような成長を遂げてまいりました。

- 多様なコミュニティの創出： スキル共有、ファンクラブ、オンラインレッスンなど多岐にわたるジャンルが拡大- 機能の拡充： 期間限定プラン、シークレットプラン、会員限定トークルーム、オンラインスクラッチ機能など、オーナーとメンバーの交流を深める機能を順次実装- 安心・安全な場作り： 規約遵守の徹底とサポート体制の強化により、持続可能なコミュニティ運営を支援

これまでの感謝を込めて、特大の「感謝」をお届けする特別なプレゼントキャンペーンを実施いたします。

【 YOOR 5周年大還元祭 キャンペーン概要】

本キャンペーンは、期間中にYOOR内のサロンで有料プランに参加（決済）された方を対象に、抽選で10名様へAmazonギフトカードをプレゼントいたします。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://blog.yoor.jp/article/520218068.html?1774333478

■開催期間

2026年5月1日（金）～ 2026年5月31日（日）まで

■特典内容

Amazonギフトカード 10,000円分（税込換算） × 10名様

■応募条件・適用事項

キャンペーンへの自動エントリーには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- 2026年5月31日までにいずれかのサロンにてプランへ参加または継続し、決済が発生していること- 抽選およびプレゼント送付の時点で、YOORへのアカウント登録が継続されていること- YOOR利用規約に違反していないこと（違反が確認された場合は対象外となります）

■キャンペーン自動エントリーの流れ

STEP1： YOORへログイン、または新規登録

STEP2： 2026年5月中にいずれかのサロンにて、有料プランに参加（決済）または継続

■当選発表および送付方法

厳正なる抽選のうえ、当選者の方へ2026年6月30日までにメールにてご連絡いたします。

方法：YOORにご登録いただいているメールアドレス宛に、ギフトカード（デジタルコード）の送付をもって代えさせていただきます。

【YOORについて】

YOORは、誰でも自由にオンラインコミュニティを開設できるサービスです。オンラインサロンやファンクラブ、オンラインレッスンの場として様々なオーナーがサロンを運営しています。サロンのメンバーは、価値観が同じ仲間と交流を深め、新しい知識を学ぶなど、新しい体験が可能です。

・YOOR 公式サイト：https://yoor.jp/

・YOOR 公式X（旧：Twitter）：https://x.com/yoor_jp/

・YOOR 公式YouTube：https://www.youtube.com/@yoor-channel

・オウンドメディア salocil（サロシル）：https://blog.yoor.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ファンコミュニケーションズ YOOR運営事務局

YOOR お問い合わせフォーム：https://form.run/@seesaa-0040

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億7,367万円（最新の会社概要の日時記載）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。