ゲオグループのオフプライスストアが九州地方に初出店　『ラックラック イオンモール筑紫野店』、『ラックラック イオンモール大牟田店』2店舗が4月24日（金）に同時オープン！

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：村上幸正）は、メーカーや小売店などから販売時期を逃した商品や余剰品を仕入れ、メーカー希望小売価格より割引して販売するオフプライスストア業態の小売店『ラックラック（Luck Rack）イオンモール筑紫野店』、『ラックラック イオンモール大牟田店』の2店舗を、2026年4月24日（金）にオープンします。

＜店舗イメージ画像＞

物価高やサステナビリティ意識の向上を背景に、日本国内でオフプライスストアの展開が拡大する中、ゲオはラックラックの出店を加速させています。このたびの『ラックラック イオンモール筑紫野店』、『ラックラック イオンモール大牟田店』の出店により、九州地方に初進出。北海道から九州にかけ、国内におけるラックラックの進出エリアは着実に増加しています。

『ラックラック イオンモール筑紫野店』、『ラックラック イオンモール大牟田店』は、ともにレディース・メンズの衣料品やバッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品、雑貨、コスメなど合計約10,000点の商品を取り扱います。スポーツブランド、インポートブランド、カジュアルブランドなど、約100ブランド（※1）をラインアップし、「価値あるモノとの驚きの出会い」となる体験を提供します。

2店舗が出店する「イオンモール筑紫野」、「イオンモール大牟田」は、地域に根差した大型ショッピングモールであり、ともに近隣住民を中心とした生活拠点の役割を果たしています。日々、多くの利用者が日常使いで訪れることから、福岡県内におけるラックラックの認知度拡大や店舗への集客効果が期待できます。

（※1）ブランド数は随時変動します

ゲオは今後も、ラックラックの店舗展開をさらに推進していくことで、オフプライスストアの認知度拡大やサーキュラーエコノミーへの貢献を目指します。

■『ラックラック イオンモール筑紫野店』概要

所在地：福岡県筑紫野市立明寺434-1 イオンモール筑紫野3F

オープン日：2026年4月24日（金）

営業時間：10:00～21:00（施設に準ずる）

売場面積：約87坪

取扱商品：衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品、雑貨、コスメなど

合計約100ブランド、約10,000点

■『ラックラック イオンモール大牟田店』概要

所在地：福岡県大牟田市岬町3-4 イオンモール大牟田2F

オープン日：2026年4月24日（金）

営業時間：10:00～21:00（施設に準ずる）

売場面積：約128坪

取扱商品：衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品、雑貨、コスメなど

合計約100ブランド、約10,000点

■オープニングセール概要

実施期間：2026年4月24日（金）～4月26日（日）

実施内容：LINEお友だちの方はオフプライスからさらに20%オフ（※2）

LINEお友だち以外の方は10%オフ（※2）

（※2）一部対象外の商品があります

■ゲオグループのオフプライスストア事業 ラックラックの取り組み

ラックラックは、ゲオグループが展開するオフプライスストアです。私たちは、メーカーやブランドの余剰在庫やシーズンを過ぎた商品を買い取り、ブランドの垣根を越えて常時90～30％オフという魅力的な価格で販売しています。

店内には、ファッションをはじめ、コスメ、雑貨、ホームファッションまで多彩なアイテムが豊富に並びます。最大で一店舗あたり300ブランド、2万点を超える豊富な品ぞろえで、まるで宝探しのようなワクワクするショッピング体験をお客さまにお届けします。

ラックラックは、まだ価値のある商品を廃棄することなく、新たな販売の機会を創出することで、アパレル業界における余剰在庫問題の解決に貢献しています。製品の大量廃棄によって発生するCO2排出量の削減にもつながる、サステナブルなショッピングという選択肢を実現します。

■ラックラック 公式サイト・公式SNS アカウント

・公式サイト：http://luckrack.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/luckrack/

・LINE：Luck Rack