韓国発のコスメブランド「NAMING.（ネーミング）」が人気アクセサリーブランド「HURJABOY ACC」とコラボ！

株式会社Rainmakers

韓国発の人気コスメブランド「NAMING.（ネーミング）」は、韓国の人気アクセサリーブランド「HURJABOY ACC（ホジャボーイアクセ）とコラボしたデコレーションケースがセットになった「ネーミング レイヤードフィットクッション 21P NH」を4月18日（土）よりロフト・ロフトネットストアにて順次先行販売、5月1日（金）より全国発売いたします。

【取扱店】公式オンラインストア、楽天市場公式ショップ、Qoo10、ロフト、ロフトネットストア、ハンズ、ショップイン、アットコスメ、R.O.U、京王アートマン、アインズ＆トルぺ、イオン、チャーリー、ヨドバシカメラ（一部店舗を除く）

昨年韓国で限定販売され大きな話題を呼んだコラボアイテムが、ついに日本上陸！

2019年に韓国で誕生したコスメブランド「NAMING.」は、「すべての人が自分だけの価値を見つける」をコンセプトに、ナチュラルな美しさを引き出すアイテムを展開。2024年4月に日本本格上陸を果たして以来、クッションファンデーションをはじめとしたベースメイクアイテムで高い支持を集めてきました。

そんな「NAMING.」が「HURJABOY ACC（ホジャボーイアクセ）」とコラボ。「HURJABOY ACC」は韓国で誕生したカジュアルアクセサリーブランドで、多彩でユニークなデザインが特徴。K-POPアイドルのステージ衣装にも採用されるなど、注目を集めています。今回は「HURJABOY ACC」ならではの遊び心と、「NAMING.」のシンプルかつ洗練されたムードが融合。上品さと可愛さを兼ね備えた、シルバーのエンジェルモチーフのデコレーションケースと人気のクッションファンデーションがセットになった「ネーミング レイヤード フィットクッション 21P NH」を数量限定で発売いたします。「ネーミング レイヤード フィットクッション」は厚塗り感のない仕上がりながら肌悩みをカバーし、ナチュラルなツヤ肌を演出する「NAMING.」を代表するアイテム。使うたび気分が上がる特別なデザインを、この機会にぜひお楽しみください。

ネーミング レイヤード フィットクッション 21P NH 商品詳細

素肌のようになじんで密着

ヘルシーなツヤ感とナチュラルカバーを両立する

グロウクッションにスペシャルコラボデザインが登場！

ネーミング レイヤード フィットクッション 21P NH

SPF50+・PA+++

全1色 12g 3,190円（税込）

＜COLOR＞

21P NH

くすみや⻩みをカバーする

上品なライトピーチピンク

＜POINT＞

●韓国の人気アクセサリーブランド「HURJABOY ACC（ホジャボーイアクセ）」とのコラボエディション

遊び心と洗練されたムードが融合した、シルバーのエンジェルモチーフのデコレーションケース付き。

●レイヤードフィットシステム

絶妙なバランスの水分とオイルベースが、透明感のあるヘルシーなツヤ肌を演出。重ね塗りするほどカバー力がアップし、気になる肌悩みをしっかり隠してくれます。

●長時間化粧崩れの心配がないフィクシング力

薄く密着し浮きにくく、肌のくすみを防止。崩れにくく、塗りたてのキレイな発色が長時間続きます。

NAMING.（ネーミング）について

2019年に韓国で誕生。ブランド名には、誰もが固有の名前を持っているように、他人とは違う、自分ならではの個性を自由に表現できるブランドにしたいという想いが込められています。「すべての人が自分だけの価値を見つける」をコンセプトに掲げ、ナチュラルな美しさを引き出すアイテムを展開。特に人気のクッションファンデーションは韓国のビューティーアワードを多数受賞するなど、美容業界人やインフルエンサーから高い支持を得ています。2024年4月に日本に本格上陸。

＜ブランド公式＞

公式オンラインストア：https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/naming

楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/rainmakers-beautyfarm/naming/

Instagram：@naming.jp(https://www.instagram.com/naming.jp/)

X（旧Twitter）：@Naming_japan(https://x.com/Naming_japan)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9 +SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353