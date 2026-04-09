ゴルフ場デジタルサイネージ「ゴルフアドボックス」広告主増加に伴い前に設置ゴルフ場の募集を拡大

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、同社が提供するゴルフ場向けデジタルサイネージサービス「ゴルフアドボックス」において、広告主の増加に伴い、設置ゴルフ場の募集を拡大することをお知らせいたします。

■ 春の需要拡大と広告ニーズの高まりに対応

春は気候の安定とともにゴルフ需要が高まり、来場者数の増加が見込まれるシーズンです。

それに伴い、施設内での情報発信や広告掲載ニーズも拡大しています。

ゴルフアドボックスは、クラブハウス内に設置されたデジタルサイネージを通じて、広告配信だけでなく、施設からのお知らせやイベント情報などを来場者へ効果的に届けることができるサービスです。

広告主の増加を背景に、より多くのゴルフ場様へ設置機会を広げてまいります。

■ ゴルフ場様にとっての導入メリット

１. 新たな収益機会の創出

広告配信による媒体活用により、クラブハウス内スペースを活かした収益化が可能です。施設の雰囲気に配慮した運用設計で導入いただけます。

２. コンペ・イベント情報の効果的な告知

館内イベント、コンペ案内、レストランフェアなどの情報を映像で分かりやすく発信可能。紙掲示よりも視認性の高い告知が実現します。

３. 来場者サービスの向上

天気情報や施設案内、マナー動画などの放映により、来場者にとって有益な情報提供が可能。待ち時間の有効活用にもつながります。

■ 広告主増加に伴う設置拡大の背景

近年、ゴルフ場来場者をターゲットとした広告出稿ニーズが高まっており、ゴルフアドボックスへの広告掲載に関する問い合わせも増加しています。

こうした状況を受け、エニアドでは設置ゴルフ場の拡大を進め、広告配信ネットワークの強化を図ってまいります。

施設の案内や告知をタイムリーに届ける環境づくりを、エニアドがサポートいたします。

■ 設置ゴルフ場様の募集について

現在エニアドでは、ゴルフアドボックスの設置ゴルフ場様を募集しております。

クラブハウスの導線や雰囲気に合わせた設置プランをご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

■ お問い合わせ先

詳細はこちら :https://golf.xadbox.com/place/

株式会社エニアド（ANY AD Inc.）

担当：岩崎 聖

E-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

※テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをお願いいたします。

■株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設 立：2023年12月

ＵＲＬ：https://any-ad.co.jp/

事業内容：- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援