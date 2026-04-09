アポロ・キャピタルが「SusHi Tech Tokyo 2026」のパートナーイベントの開催に協力

株式会社セレス

株式会社セレス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：都木 聡、証券コード：3696、以下セレス）の連結子会社である株式会社アポロ・キャピタル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：都木 聡、以下アポロ・キャピタル）は、2026年４月23日に東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）にて開催される、「SusHi Tech Tokyo 2026」のパートナーイベント『GLOBAL ENTERTAINMENT MEETUP ～Entertainment × Global: Bridging Borders through Content～』に協力することをお知らせいたします。

セレスでは2015年よりスタートアップ企業向けに、累計約60社・40億円の投資を実行するとともに、各社の成長フェーズに沿った多様な事業連携及び経営支援を提供しており、これまで８社をIPOに導いております。アポロ・キャピタルは、セレスの投資事業を引き継ぎ、CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）として2023年12月に設立され、主にtoC向けスタートアップやFintech・Web３向けスタートアップへの投資を行っております。

この度、アポロ・キャピタルは、2026年４月23日（木）に開催される「SusHi Tech Tokyo 2026」のパートナーイベント『GLOBAL ENTERTAINMENT MEETUP ～Entertainment × Global: Bridging Borders through Content～』の開催に協力することとなりました。東京都が主催するアジア最大級のスタートアップカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」において、アポロ・キャピタルはアンバサダーとして参画しており、本イベントへの開催協力はその取り組みの一環です。

本イベントはSusHi Tech公式パートナーイベントとして、東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）にて開催される、エンタメ・コンテンツ領域に特化したミートアップです。アニメやマンガ、ゲーム、映画など日本発のエンタメ・コンテンツは、今や世界中のファンを魅了しています。海外展開を志向するIP・コンテンツ系スタートアップ、投資家、エンタメビジネス関係者等が集まり、共創を生み出すための熱いネットワーキングの場を提供します。アポロ・キャピタルは、エンタメ・コンテンツ領域の投資先企業のご紹介を含むCVC投資事業のご案内で協力予定です。

＜『GLOBAL ENTERTAINMENT MEETUP』開催概要＞

・日時：2026年４月23日(木)18:00～20:30

・場所：東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）

東京都中野区本町２丁目４６－１ 中野坂上サンブライトツイン 14階

・主催：株式会社ツクリエ（TCIC運営受託者/SusHi Techコーポレートパートナー）

・協力：株式会社アポロ・キャピタル（SusHi Techアンバサダー）

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社（SusHi Techシルバーパートナー）

・定員：100人（対面のみ）

・申込：Peatix（https://global-entertainment-meetup.peatix.com）

■アポロ・キャピタル 会社概要

会社名：株式会社アポロ・キャピタル

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://apollocap.co.jp/

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/