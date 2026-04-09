【無料オンライン】入力作業ゼロへ！Slack 連携×Salesforce AI で実現する「経費精算・OCR」完全自動化セミナーを2026/4/23（木）、7/16（木）に開催

フロッグウェル株式会社

フロッグウェル株式会社は、経費精算業務の効率化を検討されている企業の担当者の方々を対象に、「Slack 連携 × Salesforce AI で実現する『経費精算・OCR』完全自動化セミナー」を 2026年4月23日（木）、7月16日（木）に開催いたします。

本セミナーでは、Salesforceの自律型AI「Agentforce」と、現場で広く使われているチャットツール「Slack」を組み合わせ、領収書のスキャンから申請・承認まで一気通貫で自動化する具体的な実装方法をご紹介します。現場担当者はSlackのモバイルアプリで写真を撮ってアップロードするだけ。その後の画像解析・情報抽出・勘定科目分類・申請はAIがすべて自律的に完結します。

■こんな課題をお持ちの方におすすめ

- 月末に領収書が溜まり、経費精算のための残業が慢性化している- 手入力による金額ミスや勘定科目の誤りで、差し戻しが頻発している- 経費精算システムへのログイン・入力そのものが面倒で定着しない- インボイス制度への確実な対応など、ガバナンス強化が急務になっている- 「入力という雑務」から従業員を解放し、本来業務に集中させたい

■セミナーで学べること

- なぜ経費精算は企業の生産性を奪い続けるのか「入力の壁」「精度の壁」「管理の壁」--この3つの構造的な問題が、従来のITツールでは解決できなかった理由を整理します。- 従来のIT化とAIエージェントの決定的な違い「結局、人がシステムに入力する」という構図を根本から変えるAIエージェントのアーキテクチャを、比較の視点でわかりやすく解説します。- Agentforce×Slack連携デモ：1件30秒の自動処理フロー領収書の写真アップロードから、OCRによる金額・日付・店舗名の読み取り、勘定科目の自動分類、Salesforceへの申請登録までの一連の流れをご紹介します。- 導入効果と展望：手動入力10分→30秒を実現する仕組み業務時間の削減効果・ガバナンス強化・従業員満足度の変化など、導入後に期待できる定量・定性的な効果と、今後の展望をお伝えします。- 自社への適用を考えるためのQ&A業種・規模・現在のSalesforce/Slackの活用状況に応じた個別のご質問にもお答えします。



＜セミナーの概要＞

◆セミナータイトル

Slack連携×SalesforceAIで実現する「経費精算・OCR」完全自動化セミナー

◆開催日時

2026年4月23日（木）14:00～15:00

2026年7月16日（木）14:00～15:00



◆対象者

・経費精算の入力作業や確認作業の負担を減らしたい方

・AI-OCRを活用した最新の業務効率化に興味がある方

・SalesforceやSlackを活用して社内の生産性を向上させたい方



◆開催場所

オンライン（Zoom）

◆料金

無料



申し込みはこちら(https://frogwell.co.jp/seminar_read/ocr_slack_salesforce/)から！

【会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム